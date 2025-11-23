BEKING 2025 — Лорена Вибес и Джонатан Милан выиграли критериум в Монако

Критериум BEKING в пятый раз состоялся в Монако и собрал звёзд велоспорта

23 ноября в Монако состоялся уже традиционный, пятый выпуск Критериума “BEKING”, собравший любителей велоспорта и звёзд пелотона Мирового тура, - Тадея Погачара, Джонатана Милана, Стевена Крёйсвейка, Лорену Вибес, Касю Невядому, Анну ван дер Брегген, Полин Ферран-Прево и уроженца Монако, выступающего в команде INEOS Grenadiers, Виктора Ланжеллотти.

Photo (c) BEKING

Помимо действующих велогонщиков и велогонщиц, участников “BEKING”, в рамках критериума состоялась и велогонка Pro-Am – вместе с завершившими карьеру звёздами велоспорта на трассу выехали энтузиасты-любители. Среди участников были Марк Кэвендиш, Якоб Фульсанг, Тор Хушовд, Тэйлор Финни, Мануэль Квинцато и другие.

Женский критериум общей протяжённостью в 27 км (20 кругов) в финальном спринте выиграла Лорена Вибес (Lorena Wiebes), опередившая Касю Невядому (Kasia Niewiadoma) и Анну Тревизи (Anna Trevisi).

Мужской критериум — 35 кругов общей протяженностью 48 км — ознаменовался серией атак, погоней за отрывами и тактических маневров высокого уровня. Тридцать пять участников подарили напряженную гонку, которую приветствовали аплодисментами многочисленные зрители, собравшиеся вдоль трассы. Джонатан Милан в спринте опередил действующего чемпиона мира Тадея Погачара и Виктора Ланжелотти.

Организатор BEKING, Маттео Трентин, подвёл итог праздника велоспорта: «Фантастика, когда видишь столько людей вдоль трассы. Мы достигли пятого выпуска. Люди теперь знают о BEKING; они ждут его и пришли поддержать нас. Это прекрасная возможность пообщаться с фанатами, особенно когда гоночный сезон подошел к концу. Видеть, как много детей катается, даже в прохладную погоду, показывает, как сильно им понравилось, а именно к этому мы и стремимся. Я хотел бы поблагодарить своих коллег за поддержку и спонсоров, которые позволяют нам проводить это мероприятие на улицах Монако из года в год».

Лорена Вибес: «Мне очень понравился Beking. В Нидерландах критериумы очень популярны уже среди юниоров, поэтому было здорово принять участие в таком мероприятии в Монако. Это действительно особенные гонки. Гонка была полон событий, думаю, зрителям было интересно. На подъёме я атаковала и смогла создать решающий отрыв. Сработала на отлично — я очень счастлива».

Кася Невядома: «Я в восторге от участия в этом мероприятии. Я здесь впервые и считаю, что сочетание спорта и благотворительности — это фантастическая идея. Кататься на велосипеде, одновременно способствуя доброму делу, — это здорово, нам стоит делать это чаще! Организация была превосходной — мы чувствовали себя в безопасности и ощущали поддержку».

Джонатан Милан: «Я второй раз участвую в BEKING, и снова в восторге. Огромное количество людей поддерживало мероприятие, и это здорово — видеть, как велоспорт может объединять столько людей, особенно учитывая, что это не традиционная гонка, а событие, сочетающее спорт, развлечения и социальные проекты, чтобы помочь молодежи стать ближе к спорту. Темп с самого начала был высоким, и в конце концов мне удалось победить невероятного Тадея Погачара и местного фаворита Виктора Ланжелотти. Я получил огромное удовольствие».