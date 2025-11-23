VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

BEKING 2025 — Лорена Вибес и Джонатан Милан выиграли критериум в Монако

Критериум BEKING в пятый раз состоялся в Монако и собрал звёзд велоспорта

 

 

 

23 ноября в Монако состоялся уже традиционный, пятый выпуск Критериума “BEKING”, собравший любителей велоспорта и звёзд пелотона Мирового тура, - Тадея Погачара, Джонатана Милана, Стевена Крёйсвейка, Лорену Вибес, Касю Невядому, Анну ван дер Брегген, Полин Ферран-Прево и уроженца Монако, выступающего в команде INEOS Grenadiers, Виктора Ланжеллотти.

 

BEKING 2025 — Лорена Вибес и Джонатан Милан выиграли критериум в Монако

 

BEKING 2025 — Лорена Вибес и Джонатан Милан выиграли критериум в Монако

 

BEKING 2025 — Лорена Вибес и Джонатан Милан выиграли критериум в Монако

 

BEKING 2025 — Лорена Вибес и Джонатан Милан выиграли критериум в Монако

 

BEKING 2025 — Лорена Вибес и Джонатан Милан выиграли критериум в Монако

 

BEKING 2025 — Лорена Вибес и Джонатан Милан выиграли критериум в Монако

 

BEKING 2025 — Лорена Вибес и Джонатан Милан выиграли критериум в Монако

 

BEKING 2025 — Лорена Вибес и Джонатан Милан выиграли критериум в Монако

 

BEKING 2025 — Лорена Вибес и Джонатан Милан выиграли критериум в Монако

Photo (c) BEKING

 

 

Помимо действующих велогонщиков и велогонщиц, участников “BEKING”, в рамках критериума состоялась и велогонка Pro-Am  – вместе с завершившими карьеру звёздами велоспорта на трассу выехали энтузиасты-любители. Среди участников были Марк Кэвендиш, Якоб Фульсанг, Тор Хушовд, Тэйлор Финни, Мануэль Квинцато и другие.

 

Женский критериум общей протяжённостью в 27 км (20 кругов) в финальном спринте выиграла Лорена Вибес (Lorena Wiebes), опередившая Касю Невядому (Kasia Niewiadoma) и Анну Тревизи (Anna Trevisi).

 

Мужской критериум — 35 кругов общей протяженностью 48 км — ознаменовался серией атак, погоней за отрывами и тактических маневров высокого уровня. Тридцать пять участников подарили напряженную гонку, которую приветствовали аплодисментами многочисленные зрители, собравшиеся вдоль трассы. Джонатан Милан в спринте опередил действующего чемпиона мира Тадея Погачара и Виктора Ланжелотти.

 

Организатор BEKING, Маттео Трентин, подвёл итог праздника велоспорта: «Фантастика, когда видишь столько людей вдоль трассы.  Мы достигли пятого выпуска. Люди теперь знают о BEKING; они ждут его и пришли поддержать нас. Это прекрасная возможность пообщаться с фанатами, особенно когда гоночный сезон подошел к концу. Видеть, как много детей катается, даже в прохладную погоду, показывает, как сильно им понравилось, а  именно к этому мы и стремимся. Я хотел бы поблагодарить своих коллег за поддержку и спонсоров, которые позволяют нам проводить это мероприятие на улицах Монако из года в год».

 

Лорена Вибес: «Мне очень понравился Beking.  В Нидерландах критериумы очень популярны уже среди юниоров, поэтому было здорово принять участие в таком мероприятии в Монако. Это действительно особенные гонки. Гонка была полон событий, думаю, зрителям было интересно. На подъёме я атаковала и смогла создать решающий отрыв. Сработала на отлично — я очень счастлива».

 

Кася Невядома: «Я в восторге от участия в этом мероприятии. Я здесь впервые и считаю, что сочетание спорта и благотворительности — это фантастическая идея. Кататься на велосипеде, одновременно способствуя доброму делу, — это здорово, нам стоит делать это чаще! Организация была превосходной — мы чувствовали себя в безопасности и ощущали поддержку».

 

Джонатан Милан: «Я второй раз участвую в BEKING, и снова в восторге. Огромное количество людей поддерживало мероприятие, и это здорово — видеть, как велоспорт может объединять столько людей, особенно учитывая, что это не традиционная гонка, а событие, сочетающее спорт, развлечения и социальные проекты, чтобы помочь молодежи стать ближе к спорту. Темп с самого начала был высоким, и в конце концов мне удалось победить невероятного Тадея Погачара и местного фаворита Виктора Ланжелотти. Я получил огромное удовольствие».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Лорена Вибес Джонатан Милан Тадей Погачар BEKING 2025

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Tabor

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Презентация маршрута Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • VeloVelo
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    VeloVelo-Фото
    Хорошая идея.
  • VeloVelo
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Так я тоже. Скажу больше, хочу, чтобы следующий ПР был за МВДП.
    А если не он, то пусть ван Арт )

  • старт-шоссе 82
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    старт-шоссе 82-Фото
    Если Тадей собираеться ехать и Милан-СанРемо и Париж-Рубе, между которыми почти месяц или более, он и должен начать сезон как можно позднее.
  • Freejazz
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    Freejazz-Фото
    Пишут, что дорожный инцедент в Казахстане.
  • motte
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    motte-Фото

    Команда ОАЭ Emirates-XRG выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Усамы Аль-Шафара.

    Его лидерство и преданность делу сыграли центральную роль в развитии велоспорта в ОАЭ и по всей Азии.

    Мы выражаем наши соболезнования его семье, коллегам и всем тем, кого вдохновляла его приверженность нашему виду спорта.

     

  • дрокер
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    дрокер-Фото
    Самое время возродить Тур де Трамп, в начале 90-х была популярная гонка, сборная СССР участвовала.

    Будет президентский Тур
  • MVDP
    UCI World Cup Tabor-2025. Вело ... (2)
    MVDP-Фото

    У меня бы в -2 уши отвалились. А кое-кто еще с голыми коленками и без перчаток был.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Tabor-2025. Вело ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Чемпион Бельгии сегодня был в ударе. Швеек тоже молодец.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Tabor-2025. Вело ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда поймала кураж, это уже какая победа у ниё в подряд.

  • motte
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    motte-Фото

    Численные данные указывают на то, что мы, возможно, становимся свидетелями того, как Тадей Погачар разбивает вдребезги физиологический потолок.

     

    Новый анализ, посвящённый чемпиону Тур де Франс, предполагает, что он может обладать самым высоким VO2 max среди всех победителей «Тура», у которых этот показатель когда-либо измерялся. Это ещё больше подтверждает мнение о том, что Погачар — не просто выдающийся гонщик, но и генетически уникально одарённый спортсмен. Словенца описывают как идеальное сочетание множества факторов, которые определяют успех в велоспорте.

    Норвежский исследователь Оле Кристиан Берг провёл специальное исследование исключительных физических способностей Погачара. Его выводы были опубликованы в журнале Journal of Science & Cycling. Анализ заключает, что VO2 max Погачара, безусловно, является самым высоким среди современных победителей Тур де Франс, чьи данные были измерены.

     

    VO2max — максимальное потребление кислорода — является ключевым параметром в видах спорта на выносливость. Он отражает способность спортсмена эффективно превращать потребляемый кислород в энергию при интенсивной нагрузке. Это значение измеряется в миллилитрах на килограмм массы тела в минуту (мл/кг/мин).

    Берг оценил, что VO2 max Погачара должен находиться в диапазоне от 91 до 96 мл/кг/мин. Такой показатель помещает его в узкий круг величайших спортсменов в истории велоспорта. Для сравнения: у большинства профессиональных гонщиков значения обычно находятся в диапазоне от середины 70-х до высоких 80-х.

    Лишь лучшие из лучших превышают порог в 90 мл/кг/мин. Например, четырёхкратный победитель Тура Кристофер Фрум имел измеренное значение VO2 max равное 88. Пятикратный победитель Мигель Индурайн также, по оценкам, имел показатель 88.

     

    Легендарный трёхкратный победитель Грег Лемонд утверждал, что его VO? max составлял около 93. Это значение часто называют самым высоким среди всех профессиональных гонщиков, чьи показатели когда-либо фиксировались. Диапазон, рассчитанный для Погачара (91–96 мл/кг/мин), предполагает, что он может превзойти этот ориентир.

    Исследователь использовал данные о горных выступлениях Погачара в сезонах 2024 и 2025 годов. Современный велоспорт позволяет довольно точно определять мощность, которую гонщик развивает во время подъёмов. Анализ Берга основывался в основном на этих значениях мощности.

     

    В исследование вошли шесть горных побед Погачара на двух последних Тур де Франс. В 2024 году это были подъёмы на Плато де Бей, Изола 2000 и Кол де ла Куйоль. В 2025 году — Утакан, Пейрагюд и Мон Ванту.

    Берг использовал открытые данные для расчёта мощности гонщика. В расчёт входили антропометрические данные Погачара — рост 176 см, вес 66 кг — а также ориентировочный вес велосипеда (7,2 кг) и время прохождения подъёмов. Эти данные позволили вычислить показатель «критической мощности». Критическая мощность — это максимальная мощность, которую гонщик может поддерживать примерно 40 минут. Затем Берг применил общепринятое соотношение, согласно которому критическая мощность составляет около 85–90% от максимального потребления кислорода, чтобы определить VO2 max.

    На всех шести подъёмах Погачар демонстрировал стабильно высокие значения. Он поднимался в диапазоне от 6,4 до 7 ватт на килограмм (Вт/кг). Средняя мощность на этих подъёмах составила впечатляющие 442 ватта.

    Самые выдающиеся цифры были получены на горной разделке на Пейрагюд во время 13-го этапа Тура 2025 года. На этом подъёме Погачар показал мощность около 7 Вт/кг, что соответствует 462 ваттам. Похожие экстремальные значения были зафиксированы и во время его сольной победы на Плато де Бей в 2024 году.

    Погачар опередил Йонаса Вингегора на более чем минуту на подъёме Плато де Бей, уже преодолев перед этим четыре подъёма первой категории. Значения, полученные именно на этом подъёме в 2024 году, указывали на диапазон VO2 max 91–96 мл/кг/мин. Берг отметил, что в этом случае показатель, вероятно, находился ближе к верхней границе диапазона.



    Супер момент запечатлён!!! 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

23 ноября

Chris Harper (Jayco AlUla)

24 ноября

Jasper De Buyst (Lotto)

Carl-Frederik Bevort (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (98)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)