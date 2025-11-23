VeloNEWS
Гендиректор UAE Мауро Джаннетти о переходе Коcнефруа: «Он хочет расти в команде номер один»

Бенуа Коcнефруа: «В UAE Emirates я готов помогать и расти»

 

 

Бенуа Коснефруа (Benoît Cosnefroy) впервые в карьере поменял команду и в 2026 году выйдет на старт в цветах UAE Team Emirates XRG. В 30 лет он подписал двухлетний контракт с командой номер 1 в рейтинге UCI, объяснив в интервью местной газете La Presse de la Manche, что после травм, омрачивших сезон 2025 года и его положение на трансферном рынке, контракт с UAE был его последним шансом остаться на высшем уровне.

 

За девять лет выступления в цветах AG2R Бенуа Коснефруа 21 победу, из них две – на гонках Мирового тура – на Гран-при Квебека в 2022 и на классике Bretagne Classic - Ouest-France в 2021, выиграл классику De Brabantse Pijl.

 

Гендиректор UAE Мауро Джаннетти о переходе Коcнефруа: «Он хочет расти в команде номер один»

 

Генеральный менеджер UAE Team Emirates XRG Мауро Джанетти (Mauro Gianetti) в интервью Bici.Pro раскрыл, что на подписание Бенуа Коснефруа не в последнюю очередь повлияли личные качества гонщика, умение помогать и способность побеждать.

 

Мауро Джанетти: «Его агент связался с нами и сказал, что он свободен и был бы рад выступать за нас. Тогда мы спросили Бенуа Коснефруа, в каком качестве он собирается выступать у нас, чего ожидает. Для нас был важен его ответ.

 

Он сказал: «Меня невероятно мотивирует, что я буду выступать у вас. Я француз, но у меня нет ни амбиций, ни пунктика по поводу Тур де Франс. Я хочу быть в лучшей команде мира, чтобы расти как спортсмен, стараться делать всё как можно лучше, как и все гонщики, которые пришли в UAE Team Emirates. Тем более что за моей спиной сложный год, и я хочу подняться. Я знаю, что вы можете предоставить мне необходимую техническую поддержку для моего совершенствования, а я готов помогать. А если я докажу, что обладаю необходимыми качествами, и появятся подходящие гонки, я буду готов проявить себя лично.

 

Он сразу проявил незаурядные личностные качества. И я это оценил.

 

В те дни, что мы провели в Объединённых Арабских Эмиратах, он был невероятно счастлив, спокоен и уверен в сделанном выборе и в том, что оказался в этой среде. Он сразу же интегрировался, но должен сказать, что в нашей группе это легко. Почему? Потому что, как я часто говорю, мы действительно друзья. UAE Team Emirates — это открытая, интернациональная и тёплая группа.

 

Бенуа, я видел, был в отличном настроении, непринужденно разговаривал с другими. И, по-моему, ему было даже весело.  Он был счастлив среди новых товарищей. Мне кажется, мы сделали удачное приобретение.

 

 В некотором смысле он заменит Алессандро Кови. Он гонщик, которого хотела бы получить в свой состав любая команда, поскольку он умеет помогать, но также умеет и побеждать. Он умеет брать на себя ответственность, независимо от той роли, которую ему отводят. Такой спортсмен подходит как для однодневных, так и для недельных гонок. Он умеет спринтировать, умеет уходить в отрыв и, что очень важно, умеет работать с высокой интенсивностью, конечно, на пересеченном рельефе или на подъёмах, прохождение которых занимает 10-15 минут.

 

Пока у нас состоялась только первая встреча. Программы гонок составим в декабре с Мачином. Бенуа Коснефруа уже приезжал в наш сервис-центр. Пока мы начали с мягкого подхода, в том смысле, что мы перенесли на Colnago параметры с его прошлого велосипеда и уже внесли некоторые небольшие изменения в посадке. Остальное сделаем со временем».

