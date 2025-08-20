VeloNEWS
Ричард Карапас пропускает Вуэльту Испании-2025 и ставит целью Чемпионат мира-2025 в Руанде

Ричард Карапас: «Чемпионат мира-2025 в Руанде даёт мне большой шанс»

 

 

Велокоманда EF Education-EasyPost сообщила, что эквадорский велогонщик Ричард Карапас не примет участие в предстоящей Вуэльте Испании-2025, а сосредоточится на подготовке к осенним итальянским классикам  и к Чемпионату мира по шоссейному велоспорту-2025, который пройдёт в Руанде.

 

Ричард Карапас пропускает Вуэльту Испании-2025 и ставит целью Чемпионат мира-2025 в Руанде

 

Ричард Карапас участвовал в испанском Гранд-туре шесть раз и поднимался на вторую ступень подиума в 2020 году. В этом году эквадорский стал бронзовым призёром на Джиро д’Италия. От участия в Тур де Франс ему пришлось отказаться из-за болезни (желудочно-кишечной инфекции).

 

Хотя Ричард Карапас был нацелен стартовать на Вуэльте Испании-2025, после обсуждений с медиками команды было решено отложить его возвращение в гонки. Восстановление гонщика шло неравномерно, и он лишь недавно вернулся к регулярным тренировкам. Поэтому отказ от участия в Вуэльте поможет ему вернуться на максимальный уровень, чтобы побороться за радужную майку чемпиона мира.

 

Ричард Карапас:

 

«После перенесенной болезни мне пришлось несколько раз прерывать тренировки, так как я не мог тренироваться больше двух или трех дней подряд. Сейчас в Эквадоре я пытаюсь вернуться к нормальному тренировочному процессу и продолжать движение вперед согласно намеченному плану. Я уже почти полностью восстановился.

 

Теперь следующие цели, которые мы поставили, — это итальянские классики, особенно Ломбардия, а также Чемпионат мира в Руанде. Для меня это очень особенный Чемпионат мира, где у меня есть большой шанс, и я хочу подготовиться к нему наилучшим образом.

 

Именно поэтому я приехал в Эквадор. Хочу тренироваться в условиях высокогорья, вернуть мотивацию и сосредоточиться на 100 процентов. Некоторые факторы играют нам на руку, и мы хотим использовать их по максимуму».

Ричард Карапас Richard Carapaz EF Education - EasyPost

