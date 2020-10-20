Матье ван дер Пул отказывается от участия в Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2025 в Руанде

Матье ван дер Пул нацелен на соревнования по маунтинбайку, Таймен Аренсман возглавит сборную Нидерландов

Матье ван дер Пул 20 августа выйдет на старт Renewi Tour-2025 впервые после схода с Тур де Франс из-за пневмонии. В календаре нидерландского гонщика команды Alpecin-Deceuninck нет старта на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту, который пройдёт в Руанде.

Матье ван дер Пул, который уже облачался в радужную майку чемпиона мира в 2023 году, в этом сезоне уделит больше внимания маунтинбайку. И «Renewi Tour» нужен ему для возвращения в гоночный ритм перед стартом на этапе Кубка мира по маунтинбайку в Ле-Же (Les Gets), а затем, возможно, (пока не на сто процентов) примет участие в Чемпионате мира по маунтинбайку в Кран-Монтане (Crans-Montana).

Матье ван дер Пул в интервью Het Nieuwsblad рассказал о своих планах:

«Всегда трудно остаться здоровым на Гранд-туре. В этом году мне просто не повезло заболеть. Сход с Тура стал серьёзным разочарованием, тем более, что на последней неделе были прекрасные этапы, особенно финальный. Прошло больше недели, прежде чем я смог тренироваться в полную силу.

Я действительно сильно пострадал от той пневмонии. Сейчас дела, наконец, снова начинают налаживаться. В принципе участие ( в Чемпионате мира по маунтинбайку) есть в планах, но сначала мы должны посмотреть, как пройдет «Реневи Тур». Он нужен, чтобы войти в гоночный ритм с прицелом на маунтинбайк. В будущем я хочу участвовать в большем количестве гонок по маунтинбайку, чтобы обеспечить себе лучшую стартовую позицию. В этом году этого будет не хватать, но я всё равно надеюсь сыграть свою роль».

Состав сборной Нидерландов на Чемпионат мира-2025 в Руанде

Сборную Нидерландов в Руанде возглавит 25-летний Таймен Аренсман (Thymen Arensman), выигравший в этом году два этапа Тур де Франс, ставший призёром Париж-Ницца и Тура Альп. Ещё одним ключевым гонщиком сборной станет ветеран пелотона Бауке Моллема. Также в состав войдёт Сэм Оомен, Ваут Пулс, Франк вен ден Брук и Кун Бауман.

Таймен Аренсман также примет участие в индивидуальной гонке на время Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2025.

Коос Муренхаут (Koos Moerenhout), спортивный директор Королевской велосипедной федерации Нидерландов (KNWU) рассказал о составе сборной:

«В этом году у нас нет явного фаворита, как было с Матье ван дер Пулом. Но это дает нам гибкость в подходе к групповой гонке. Таймен Аренсман добился нескольких фантастических результатов и, несомненно, будет ключевым игроком. Но и несколько других гонщиков также получат свободу действий для борьбы в финале.

Наши шансы в основном будут заключаться в том, чтобы пытаться предугадывать события, читать гонку и затем уйти в отрыв. С другой стороны, пойдёт серьёзная битва на истощение соперников. Наши гонщики правильно готовились и обладают нужными качествами, поэтому я надеюсь увидеть как можно больше гонщиков сборной в финале. И, возможно, нам даже удастся преподнести сюрприз».