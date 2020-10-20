VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Матье ван дер Пул отказывается от участия в Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2025 в Руанде

Матье ван дер Пул нацелен на соревнования по маунтинбайку, Таймен Аренсман возглавит сборную Нидерландов

 

 

Матье ван дер Пул 20 августа выйдет на старт Renewi Tour-2025 впервые после схода с Тур де Франс из-за пневмонии. В календаре нидерландского гонщика команды Alpecin-Deceuninck нет старта на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту, который пройдёт в Руанде.

 

Матье ван дер Пул, который уже облачался в радужную майку чемпиона мира в 2023 году, в этом сезоне уделит больше внимания маунтинбайку. И «Renewi Tour» нужен ему для возвращения в гоночный ритм перед стартом на этапе Кубка мира по маунтинбайку в Ле-Же (Les Gets), а затем, возможно, (пока не на сто процентов) примет участие в Чемпионате мира по маунтинбайку в Кран-Монтане (Crans-Montana).

 

 

  Матье ван дер Пул в интервью Het Nieuwsblad рассказал о своих планах:

 

«Всегда трудно остаться здоровым на Гранд-туре. В этом году мне просто не повезло заболеть. Сход с Тура стал серьёзным разочарованием, тем более, что на последней неделе были прекрасные этапы, особенно финальный. Прошло больше недели, прежде чем я смог тренироваться в полную силу.

 

Я действительно сильно пострадал от той пневмонии. Сейчас дела, наконец, снова начинают налаживаться. В принципе участие ( в Чемпионате мира по маунтинбайку) есть в планах, но сначала мы должны посмотреть, как пройдет «Реневи Тур». Он нужен, чтобы войти в гоночный ритм с прицелом на маунтинбайк. В будущем я хочу участвовать в большем количестве гонок по маунтинбайку, чтобы обеспечить себе лучшую стартовую позицию. В этом году этого будет не хватать, но я всё равно надеюсь сыграть свою роль».

 

Состав сборной Нидерландов на Чемпионат мира-2025 в Руанде

 

Сборную Нидерландов в Руанде возглавит 25-летний Таймен Аренсман (Thymen Arensman), выигравший в этом году два этапа Тур де Франс, ставший призёром Париж-Ницца и Тура Альп. Ещё одним ключевым гонщиком сборной станет ветеран пелотона Бауке Моллема. Также в состав войдёт Сэм Оомен, Ваут Пулс, Франк вен ден Брук и Кун Бауман.

 

Таймен Аренсман также примет участие в индивидуальной гонке на время Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2025.

 

Коос Муренхаут (Koos Moerenhout), спортивный директор Королевской велосипедной федерации Нидерландов (KNWU) рассказал о составе сборной:

 

«В этом году у нас нет явного фаворита, как было с Матье ван дер Пулом.  Но это дает нам гибкость в подходе к групповой гонке. Таймен Аренсман добился нескольких фантастических результатов и, несомненно, будет ключевым игроком. Но и несколько других гонщиков также получат свободу действий для борьбы в финале.

 

Наши шансы в основном будут заключаться в том, чтобы пытаться предугадывать события, читать гонку и затем уйти в отрыв. С другой стороны, пойдёт серьёзная битва на истощение соперников. Наши гонщики правильно готовились и обладают нужными качествами, поэтому я надеюсь увидеть как можно больше гонщиков сборной в финале. И, возможно, нам даже удастся преподнести сюрприз».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Олег

    Olstep

    Сегодня, 05:18 | Регистрация: 22.03.2021

    Опять двадцать пять! Мало на МТБ башкой в землю втыкался?! Ну не его это! Никак не поймет, что без должной подготовки, тренировок, опыта, с кандачка, несмотря на все его таланты, взять в этой дисциплине ничего не получится.

  2. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 05:36 | Регистрация: 20.10.2020

    Renewi Tour и БинкБанк тур, который сегодня покажут на Евроспорте 1 - это одно и то же? 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

20 августа

Pau Miquel (Equipo Kern Pharma)

Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL)

21 августа

Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (101)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)