Арно Де Ли — победитель Renewi Tour-2025

Арно Де Ли выиграл финальный этап и одержал победу в общем зачёте «Реневи-Тура»-2025

Арно Де Ли (Arnaud De Lie) триумфально завершил домашнюю гонку Мирового тура «Реневи-Тур» (Renewi Tour)-2025, выиграв финальный 5-й этап и генеральную классификацию. Это 29-я победа в карьере 23-летнего бельгийского гонщика команды Lotto в карьере и первая в общем зачёте многодневной гонки Мирового тура. Однако, опыт победы в многодневной гонке у Арно Де Ли уже был – в прошлом году он выиграл генеральную классификацию Тура Дании (категория 2. Pro).

Арно Де Ли надел майку лидера после 3 этапа, уехав в отрыв с Матье ван дер Пулом (Alpecin-Deceuninck) и Тимом Велленсом (UAE Team Emirates XRG). Тогда Де Ли проиграл спринт Матье ван дер Пулу, но опередив его в общем зачёте на 1 секунду.

На финальном 5-м этапе Де Ли и Ван дер Пула в генеральной классификации продолжала разделять одна секунда, поэтому борьба за бонификационные секунды на круговой трассе у Лёвена была острой. На предпоследнем подъёме Матье ван дер Пул мощно атаковал, к нему присоединился Тим Велленс, в то время как Де Ли, казалось, не смог удержаться. Набрав бонусные секунды на «Зеленом километре», Ван дер Пул вышел в виртуальные лидеры гонки. Тем не менее, пелотон, который контролировали Groupama–FDJ и Picnic–PostNL, не отпускали отрыв слишком далеко.

За 1 км до финиша Дрис Де Бондт попытался уехать в одиночку, в то время как Тибор Дель Гроссо вывез Матье ван дер Пула на идеальную позицию. Всё обещало очередную победу Матье ван дер Пула. Однако Арно де Ли ускорился из глубины пелотона по правой стороне. Матье ван дер Пул и Арно Де Ли шли параллельно, нагнали и проехали Де Бондта, финишировали почти одновременно. Но Арно Де Ли опередил своего звёздного соперника на финишной черте.

В итоге Арно Де Ли удержал майку лидера с преимуществом в 3 секунды над Матье ван дер Пулом, а Тим Велленс с отставанием в 31 секунду занял на «Реневи-Туре»-2025 3-е место.

Арно Де Ли: «За 500 метров до финиша уже никто в меня не верил. Во время этапа чувствовал себя не идеально, но поставил всё на спринт. Выиграть этап уже было большой целью, но взять и генеральную классификацию – это сбывшаяся мечта. Я опередил самого Матье ван дер Пула, который сейчас является одним из сильнейших велогонщиков.

День был очень тяжёлым, Матье ван дер Пул выиграл бонификационные спринты, а я стал третьим. В тот момент мне уже было понятно, что всё будет не так просто. Но в таких ситуациях важно не волноваться. Я рискнул, и всё сработало в мою пользу.

Я ждал спринта, знал, что Павел Биттнер хорошо спринтует, поэтому сел ему на колесо.

Эта победа — заслуга команды. Тяжело, когда ты раз за разом финишируешь вторым. Команда всегда работает невероятно усердно, поэтому очень приятно наконец-то всем отдать должное».

Матье ван дер Пул: «Я хотел максимально осложнить гонку, и это сработало. Думал, что победа уже у меня в кармане, но Арно был просто сильнее в спринте. Он заслуживает эту победу, особенно после непростого периода. Для меня это была отличная подготовка к чемпионату мира по маунтинбайку».