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Антонио Тибери — победитель Тура Люксембурга-2024

Антонио Тибери выиграл Тур Люксембурга-2024 на финальном этапе

 

 

23-летний итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious Антонио Тибери стал победителем Тура Люксембурга-2024, выиграв гонку на финальном этапе. Это первая в карьере Тибери победа в генеральной классификации многодневной гонки и вторая в карьере (после победы на этапе Тура Венгрии в 2022 году).

 

Антонио Тибери — победитель Тура Люксембурга-2024

Антонио Тибери — победитель Тура Люксембурга-2024

Photo Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2024/ Bahrain – Victorious Team

 

Перед заключительным 5-м этапом   Антонио Тибери проигрывал в общем зачёте чемпиону мира Матье ван дер Пулу (Alpecin-Deceuninck) 10 секунд. На 177-километровом этапе с набором высоты 3116 м Тибери уехал с лидировавшей группой в числе 19 гонщиков, среди которых был и защищавший майку лидера Матье ван дер Пул и Марк Хирши (UAE Team Emirates).

 

В какой-то момент после многочисленных атак Матье ван дер Пул уехал от соперников в одиночку, но через 60 км гонка успокоилась. Лидирующую группу догнали, а новый отрыв дня из трёх гонщиков набрал преимущество в три минуты. Однако на финальных 30 км гонка снова взорвалась. Участникам пришлось трижды проходить подъём Пабейербьерг (Pabeierbierg).  

 

На последнем круге после атаки Давида Годю (Groupama-FDJ) сформировался решающий отрыв, к которому присоединился Антонио Тибери, а также Куинн Симмонс (Lidl-Trek), Жордан Жега (TotalEnergies). На этот раз Матье ван дер Пул не смог закрыть просвет.

 

Давид Годю атаковал из этого отрыва, выиграл этап и добился третьего места в итоговом общем зачёте. Антонио Тибери финишировал 4-м, но перехватил майку лидера у Матье ван дер Пула, который хотя и атаковал в финале, но пересёк финишную черту 6-м, через 29 секунд после победителя, Давида Годю, и через 26 секунд после Антонио Тибери. Матье ван дер Пул поднялся на вторую ступень подиума Тура Люксембурга-2024.

 

Антонио Тибери: «Потрясающе выиграть общий зачёт. Я очень счастлив. С первого дня гонки я чувствовал, что у меня хорошая форма. После того, как финишировал вторым в разделке, увидел, что победа в генеральной классификации в пределах досягаемости. К счастью, всё сработало.

 

Мы знали, что финальный этап будет трудным, с многочисленными атаками. Я со старта уехал в составе большой группы, а потом ждал финального круга, где нога пошла даже ещё лучше. Я решил продавить до предела на длинном подъёме и продолжал так до финиша. Я уехал с тремя гонщиками, и нацелился выиграть как можно больше секунд, чтобы попробовать добиться победы в общем зачёте.

 

Когда на финише мне сказали, что у меня это получилось, я был на седьмом небе от счастья! Это моя первая победа в многодневной гонке, и впервые я надел жёлтую майку. Я очень рад. Неделя была фантастической, с великолепными результатами. Все в команде отлично выступали, мы работали как единое целое. Люксембург - красивая страна, я наслаждался этой неделей. Победа придаёт уверенности перед следующими стартами - Чемпионатом мира и Ломбардией».

 

Матье ван дер Пул: «Очень досадно. Со второго этапа со мной остались только двое товарищей по команде, на финальном этапе это стало очевидно. Я мог бы использовать их помощь в финале, и у меня шла нога на победу, но, к сожалению, тяжело выиграть одному. Но я всё равно доволен, потому что хорошо себя чувствую. Я удовлетворён тем, как прошла гонка, потому что ощущения великолепные».

 

Давид Годю: «В прошлом году я не выигрывал, в этом сезоне была только одна победа. Поэтому последние полтора года были тяжёлыми. Победа вызывает лучшие чувства, которые только может испытать велогонщик. В начале этапа в отрыв уехали все фавориты гонки, и я тоже там был. В итоге всё свелось к выжиданию и поиску хорошей позиции. Я хотел начать последний подъём с небольшим запасом, к счастью, всё получилось».

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Комментарии

  • GAN
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (1)
    GAN-Фото
    На обоих женских гонках среди элиты разыгрываются ещё медели в категории "до 23 лет". Эти гонщицы в протоколе отмечены звёздочкой (*)
  • EL-Fenomeno
    Ремко Эвенепул — чемпион мира- ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Есть у Эвенпула золотой велосипед (даже два, ведь он "двойной", т.е. абсолютный чемпион Олимпиады-2024), а теперь выходит его ITT-байк станет ещё и с вкраплением радужных полосок/цветов !? )) Даже не могу себе предствить какой кастомный по цвету велик подгонит Рэмку СПЭШ на 2025 год.

    Ну а если ещё бельгиец выиграет у Кочегара и МВДП золото групповой гонки, тогда...ну да ладно, посмотрим)

    Цитата: rude_rider
    Что за ....В два раза ниже ростом а силища...

    Цитата: VeloVelo
    Четвертая фотка - Нет Слов!!! ))

    Вот вам Ден и Саша подкину для размышления фоточку declare

  • shekn
    Даррен Ван Беккум – новичок ко ... (3)
    shekn-Фото
    Цитата: Ernat78
    кто по клалификаций ? горняк? спринтер ?
    Горняк. Он в этом году выиграл этап в очень неплохую горку на Л'Исар и взял генералу там
  • Ernat78
    Филиппо Ганна — серебряный при ... (1)
    Ernat78-Фото

    молочина

  • Ernat78
    Серхио Игита переходит в Astan ... (11)
    Ernat78-Фото

    может хоть в топ пять на вуэльте или джиро?)

  • Ernat78
    Даррен Ван Беккум – новичок ко ... (3)
    Ernat78-Фото

    кто по клалификаций ? горняк? спринтер ?

  • Ernat78
    Ремко Эвенепул — чемпион мира- ... (10)
    Ernat78-Фото

    как говорится мал да удал

  • nightbuster33
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Итог, выступления команды Казахтана на ЧМ, после индивидуальных гонок, в трех ворастных группах:Е Федоров-30 место, М.Подлужный-31 место и А.Ремхе-31 место. Стабильно, однако, что точно оценивает состояние велоспорта(и не только) в республике.

  • nightbuster33
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Может он потомок советских испанцев или наподобие Андрея Амадора.
  • Pi-man
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (6)
    Pi-man-Фото

    Алик, ну не принимайте вы так близко к сердцу.
    Может следующий сезон лучше будет.

     

    А между пацанами разницы собственно и нет. 7 секунд - ни о чем.

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