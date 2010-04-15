VeloNEWS
Renewi Tour-2025. Этап 5. Результаты

Leuven - Leuven, 184.7 км

 

1

 De Lie Arnaud

Lotto

      

3:59:38

2

 van der Poel Mathieu

Alpecin - Deceuninck

    

,,

3

 De Bondt Dries

Decathlon AG2R La Mondiale Team

,,

4

 Bittner Pavel

Team Picnic PostNL

    

,,

5

 Groenewegen Dylan

Team Jayco AlUla

    

,,

6

 Milesi Lorenzo

Movistar Team

    

,,

7

 Albanese Vincenzo

EF Education - EasyPost

  

,,

8

 Penhoët Paul

Groupama - FDJ

    

,,

9

 Kooij Olav

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

10

 Laurance Axel

INEOS Grenadiers

    

,,
             

 


Итоговая генеральная классификация:


1. Arnaud De Lie (Bel) Lotto

2. Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
3. Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates XRG 

 

 

Результаты 1 этапа Renewi Tour-2025

Результаты 2 этапа Renewi Tour-2025

Результаты 3 этапа Renewi Tour-2025

Результаты 4 этапа Renewi Tour-2025

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Renewi Tour-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка Арно Де Ли

  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 16:56 | Регистрация: 8.07.2017

    Было интересно сегодня, и весь тур.

    Все эти бонусы за промежутки создают движение, интригу

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  2. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 17:40 | Регистрация: 20.10.2020

    Наконец у Де Ли победа. А то в начале сезона его жестко критиковали все кому не лень. Примерно: чтобы называться бельгийским гонщиком, нужно выкладываться на 110%, а он клетках на 90

  3. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 17:47 | Регистрация: 30.09.2019

    Арно прям расчувствовался не успев финишнуть.

    Долгожданная победа.

  4. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 17:54 | Регистрация: 20.10.2020

    блин, пишу с ьтелефона, не ‘клетках’, а ‘едва’

    Оказывается, вчера Якобсен падал, сломана ключица :(… когда уже он войдёт в гонки, выйдет из травм и переломов….

  5. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:11 | Регистрация: 15.04.2010

    И всё таки Пулу не удалось выиграть этот турнирчик, было перед этапом одна секунда, а в итоге стало 3 сек проигрыша.

Август 2025 (135)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)