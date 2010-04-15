Renewi Tour-2025. Этап 5. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 16:46
Leuven - Leuven, 184.7 км
|
1
|
De Lie Arnaud
|
Lotto
|
3:59:38
|
2
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin - Deceuninck
|
,,
|
3
|
De Bondt Dries
|
Decathlon AG2R La Mondiale Team
|
,,
|
4
|
Bittner Pavel
|
Team Picnic PostNL
|
,,
|
5
|
Groenewegen Dylan
|
Team Jayco AlUla
|
,,
|
6
|
Milesi Lorenzo
|
Movistar Team
|
,,
|
7
|
Albanese Vincenzo
|
EF Education - EasyPost
|
,,
|
8
|
Penhoët Paul
|
Groupama - FDJ
|
,,
|
9
|
Kooij Olav
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
10
|
Laurance Axel
|
INEOS Grenadiers
|
,,
Итоговая генеральная классификация:
1. Arnaud De Lie (Bel) Lotto
2. Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
3. Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates XRG
Результаты 1 этапа Renewi Tour-2025
Результаты 2 этапа Renewi Tour-2025
Результаты 3 этапа Renewi Tour-2025
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (5)
- Просмотров
- (356)