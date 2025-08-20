Renewi Tour-2025. Этап 1. Результаты

- Категория:
Terneuzen - Breskens (Sluis), 182,6 км
|
1
|
Merlier Tim
|
Soudal Quick-Step
|
3:40:05
|
2
|
De Lie Arnaud
|
Lotto
|
,,
|
3
|
Molano Juan Sebastián
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
4
|
Bittner Pavel
|
Team Picnic PostNL
|
,,
|
5
|
Girmay Biniam
|
Intermarché - Wanty
|
,,
|
6
|
Turner Ben
|
INEOS Grenadiers
|
,,
|
7
|
Kooij Olav
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
8
|
Ballerini Davide
|
XDS Astana Team
|
,,
|
9
|
Gaviria Fernando
|
Movistar Team
|
,,
|
10
|
Dehairs Simon
|
Alpecin - Deceuninck
|
,,
