Renewi Tour-2025. Этап 1. Результаты

Terneuzen - Breskens (Sluis), 182,6 км

 

1

 Merlier Tim

Soudal Quick-Step

    

3:40:05

2

 De Lie Arnaud

Lotto

      

,,

3

 Molano Juan Sebastián

UAE Team Emirates - XRG

  

,,

4

 Bittner Pavel

Team Picnic PostNL

    

,,

5

 Girmay Biniam

Intermarché - Wanty

    

,,

6

 Turner Ben

INEOS Grenadiers

    

,,

7

 Kooij Olav

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

8

 Ballerini Davide

XDS Astana Team

    

,,

9

 Gaviria Fernando

Movistar Team

    

,,

10

 Dehairs Simon

Alpecin - Deceuninck

    

,,
             

 

Теги к статье: Renewi Tour-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка World Tour Тим Мерлир

В тему:

Комментарии

  • дрокер
    Предварительные составы команд ... (32)
    дрокер-Фото

    Романа с дебютом на Грантуре!

     

    Удачи!

  • Геродот
    Матье ван дер Пул отказывается ... (6)
    Геродот-Фото

    Я понимаю Матье... Все что он мог взять в шоссе - он уже взял неоднократно, и повторяться ему уже скучно. МТБ - совсем другое дело. То, что не дается - сильнее притягивает. Желаю воплотить мечту в реальность, хоть и не верю в способность. Для того, чтобы стать ЧМ по МТБ или олимпиоником, нужно минимум на один сезон забить на шосее и тренить МТБ. Тогда возможно что-то и получится, и то, не факт, учитывая комплецию Матье. В любом случае, удачи...

  • Геродот
    Ричард Карапас пропускает Вуэл ... (1)
    Геродот-Фото

    Нда, вот после таких объяснений и пропадает уважение к гонщикам. Вместо того чтоб сказать... "не еду потому что мне ничего не светит, не хочу быть статистом на потеху публике..., а лучше поеду туда, где есть шанс победить"... Начинаются всякие левые отмазы про здоровье в расчете на дураков... Стыдно и несерьезно.

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул отказывается ... (6)
    Джамайка-Фото

     в предыдущей версии Хет Ниуисблат на страничке МТВ 6 новостей было о старте ВДП на кубке в Германиии, которую сменила Чехия, каждыйц день обновления ,ожидания.

    Остальные новости - про 2х спортсмэнов, чудом оставшихся в живых (фото в шейном корсете), и кажетсяЮ все же один 56-летний бельгиец не профи погиб..какой то селянин вкопал вилы на трассе чуть не пострадала девочка.... выводы сами делайте

    Оказца, ГРег ВанАвермат тоже в свои за 40 тоже участвует в разных стартах, и Нино с кем-то в дуэте что-то где-то побеждает.

    что касается того этапа Кубка мира, где ВДП дважды навернулся - про победителя нужно было выискивать одну строчку... 

    но понравилась реакция самого Матье - вместо тяжелой депрессии, стыда перед обществом - брызги опотимизма - дескать, не все не всегда не везде... такова типо жизнь.. Но будем типо снова пробовать... 

    тока и надеюсь, что не сломает шею или еще что (+все антисгазы)

  • Серафим
    Матье ван дер Пул отказывается ... (6)
    Серафим-Фото

    В Африке у него шансов нет совсем. Это ясно. Но и для МТБ у него данные не самые подходящие, тяжеловат он и это не изменить. Некоторые трассы ему подходят, но далеко не все. ИМХО.

  • kabachok
    Матье ван дер Пул отказывается ... (6)
    kabachok-Фото

    да.

    Renewi Tour - ранее Энеко Тур, БинкБанк Тур и Бенилюкс Тур.

  • motte
    Предварительные составы команд ... (32)
    motte-Фото

    Цитата: Стриж
    поедет и Кусс и американец ??

    Это супер сказано!!!! 

    5 баллов!!!!

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул отказывается ... (6)
    Джамайка-Фото

    Renewi Tour и БинкБанк тур, который сегодня покажут на Евроспорте 1 - это одно и то же? 

  • Olstep
    Матье ван дер Пул отказывается ... (6)
    Olstep-Фото
    Опять двадцать пять! Мало на МТБ башкой в землю втыкался?! Ну не его это! Никак не поймет, что без должной подготовки, тренировок, опыта, с кандачка, несмотря на все его таланты, взять в этой дисциплине ничего не получится.
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Карапас будет.

    А, нет, извините, уже убрали Карапаса из команды. Жаль.

