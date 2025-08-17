Команда Soudal Quick-Step подписала контракты со Стеффом Красом и Фабио Ван ден Босше

Стефф Крас и Фабио Ван ден Босше подписали двухлетние контракты с командой Soudal Quick Step

Велокоманда Soudal Quick Step продолжает комплектование состава на 2026 год – к «Волчьей Стае» присоединятся бельгийцы 29-летний Стефф Крас (Steff Cras) и 24-летний Фабио Ван ден Босше (Fabio Van den Bossche). Оба гонщика подписали контракты до конца 2027 года.

Стефф Крас начал карьеру в профессиональном шоссейном велоспорте в 2018 году в команде Katusha, с 2020 по 2022 был гонщиком Lotto Soudal, а последние три сезона выступает в команде TotalEnergies. В этом году Крас одержал первую в карьере победу, выиграв этап Вуэльты Астурии из одиночного отрыва, он также финишировал в топ-10 на Вуэльте Астурии, Арктической гонке Норвегии и Туре Словении.

Фабио Ван ден Босше пришёл в профессиональный шоссейный велоспорт в 2020 году, начав выступать в проконтинентальной команде Sport Vlaanderen – Baloise, а последние пять лет является гонщиком Alpecin Deceuninck. Лучший результат Фабио Ван ден Босше – 2-е место на этапе Тура Анталии в 2024 году. За шесть лет карьеры он принял участие в двух Гранд-турах и трёх Монументах, где помогал лидерам своей команды. Кроме того, в его активе бронза в омниуме на Олимпийских играх 2024 года.

Стеф Крас: «Очень рад, что в ближайшие два сезона буду выступать в Soudal Quick Step. Моя цель – помогать команде добиваться важных побед и, если представится возможность, выиграть несколько гонок самому. Мне нравится Вуэльта – я большой поклонник этого Гранд-тура и гонок в Испании. Но я также люблю многодневки и Арденнские классики, которые надеюсь проехать в следующем году».

Фабио Ван ден Босше: «Я в восторге, потому что всегда восхищался Soudal Quick-Step, еще со времен Тома Бонена и Ильо Кейссе – моих кумиров в детстве. У меня также остались яркие воспоминания о соперничестве с гонщиками этой команды, так что теперь быть ее частью – это что-то особенное. Я надеюсь помочь команде в классиках и в роли развозящего в спринтерском поезде, и я готов приложить все усилия для новых побед. В то же время я хочу продолжать прогрессировать как на шоссе, так и на треке, где буду бороться за золото чемпионата мира и мечтаю снова попасть на Олимпиаду».

Генеральный директор Soudal Quick-Step Юрген Форэ:

«Результаты Стеффа в многодневках и на сложнейших подъемах говорят о его способностях на сложных рельефах, он универсал. Мы уверены, что создадим ему идеальные условия для роста и увидим его яркие выступления в следующем сезоне.

Что касается Фабио – он молодой и разносторонний гонщик, который усилит нашу команду в нескольких областях. Как он сам сказал, он готов много работать и прогрессировать, и мы верим, что в нашем коллективе у него это получится. Мы также поддержим его амбиции на треке и надеемся на долгое и успешное сотрудничество».