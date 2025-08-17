Мадс Педерсен — победитель Тура Дании-2025

Триумф Мадса Педерсена и команды Lidl-Trek на Туре Дании-2025

29-летний датчанин Мадс Педерсен и команда Lidl-Trek триумфально завершили Тур Дании-2025, выиграв четыре из пяти этапов и заняв первые два места в генеральной классификации. Педерсен не только уверенно победил в общем зачёте (его преимущество составило почти полторы минуты), но и взял три этапа. Его партнёр по команде, 22-летний швед Якоб Сёдерквист, будущий гонщик основного состава Lidl-Trek (с 2026 года), добавил к этому успеху победу на 3-м этапе и второе место в генерале. Единственным этапом, который избежал доминирования Lidl-Trek, стал 2-й этап — его выиграл Сёрен Вареншольд (Uno-X Mobility).

Foto: Lars Rønbøg/© PostNord Danmark Rundt 2025

Третья победа на этапе Мадса Педерсена и второе место Якоба Сёдерквиста стали возможны благодаря смелой атаке Педерсена, Сёдерквиста и Сёрена Крага Андерсена на финальном этапе. На последних кругах в Силькеборге за 17 км до финиша пятеро гонщиков Lidl-Trek стали задавать темп в пелотоне, а после мощного ускорения Маттиаса Скельмосе за 12 км до финиша пелотон порвался.

В первой группе остались три гонщика Lidl-Trek - Мадс Педерсен, Сёрен Краг Андерсен и Якоб Сёдерквист. В спринте Мадс Педерсен обошёл Алекса Зингле (Visma Lease a Bike) и выиграл финальный этап. Сёдерквист финишировал третьим, заработав бонусные секунды и преимущество, который позволил ему подняться на вторую ступень подиума в общем зачёте. Шведский гонщик, уже победивший на 3-м этапе (в индивидуальной гонке), также завоевал майку лучшего молодого гонщика.

Успех Lidl-Trek дополнила победа в командном зачёте (приз от Lidl), ставшая логичным итогом недели, где каждый участник команды внес свой вклад.

Мадс Педерсен:

"Всё из-за Скелльё [Маттиасу Скельмосе]! Он задал бешеный темп на подъеме, и даже если он говорит, что это не он — разрыв произошел, и нам пришлось его удерживать. Ким (спортивный директор) сказал по радио: «Парни, теперь всё в ваших руках — доводите дело до конца». С Якобом и Сёреном в группе у нас сложилась идеальная ситуация. Это была чистая гонка, и это было здорово.

Неделя выдалась сложной, но с таким результатом, конечно, просто прекрасной. Очень рад, что Якоб тоже поднялся на подиум. Жаль, Сёрен немного не дотянул — было бы круто занять весь подиум. Но теперь Якоб заявляет о себе на большой сцене, где ему и место. Тур Дании выдался получился у нас фантастическим.

Мы видим, как велоспорт растет в Дании. Так много людей, эта атмосфера — не только сегодня, но всю неделю. Спасибо всем, кто вышел на дороги, чтобы поддержать нас!"

Якоб Сёдерквист:

"Это мечта. У нас не было завышенных ожиданий, мы просто решили: «Будь что будет». Не было четкого плана, только готовность импровизировать. И всё сложилось идеально. Эти последние 30 минут гонки были сказочными. Я наслаждался каждым моментом. Теперь нужно осмыслить всё, что произошло, и просто радоваться. Я на правильном пути и не хочу торопить события — важно получать удовольствие от процесса".