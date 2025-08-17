VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Мадс Педерсен — победитель Тура Дании-2025

Триумф Мадса Педерсена и команды Lidl-Trek на Туре Дании-2025

 

 

29-летний датчанин Мадс Педерсен и команда Lidl-Trek триумфально завершили Тур Дании-2025, выиграв четыре из пяти этапов и заняв первые два места в генеральной классификации. Педерсен не только уверенно победил в общем зачёте (его преимущество составило почти полторы минуты), но и взял три этапа. Его партнёр по команде, 22-летний швед Якоб Сёдерквист, будущий гонщик основного состава Lidl-Trek (с 2026 года), добавил к этому успеху победу на 3-м этапе и второе место в генерале. Единственным этапом, который избежал доминирования Lidl-Trek, стал 2-й этап — его выиграл Сёрен Вареншольд (Uno-X Mobility).

 

Мадс Педерсен — победитель Тура Дании-2025

 

Мадс Педерсен — победитель Тура Дании-2025

 

Foto: Lars Rønbøg/© PostNord Danmark Rundt 2025

 

Третья победа на этапе Мадса Педерсена и второе место Якоба Сёдерквиста стали возможны благодаря смелой атаке Педерсена, Сёдерквиста и Сёрена Крага Андерсена на финальном этапе. На последних кругах в Силькеборге за 17 км до финиша пятеро гонщиков Lidl-Trek стали задавать темп в пелотоне, а после мощного ускорения Маттиаса Скельмосе за 12 км до финиша пелотон порвался.

 

В первой группе остались три гонщика Lidl-Trek -  Мадс Педерсен, Сёрен Краг Андерсен и Якоб Сёдерквист. В спринте Мадс Педерсен обошёл Алекса Зингле (Visma Lease a Bike) и выиграл финальный этап. Сёдерквист финишировал третьим, заработав бонусные секунды и преимущество, который позволил ему подняться на вторую ступень подиума в общем зачёте. Шведский гонщик, уже победивший на 3-м этапе (в индивидуальной гонке), также завоевал майку лучшего молодого гонщика.

 

Успех Lidl-Trek дополнила победа в командном зачёте (приз от Lidl), ставшая логичным итогом недели, где каждый участник команды внес свой вклад.

 

Мадс Педерсен:

 

"Всё из-за Скелльё [Маттиасу Скельмосе]! Он задал бешеный темп на подъеме, и даже если он говорит, что это не он — разрыв произошел, и нам пришлось его удерживать. Ким (спортивный директор) сказал по радио: «Парни, теперь всё в ваших руках — доводите дело до конца». С Якобом и Сёреном в группе у нас сложилась идеальная ситуация. Это была чистая гонка, и это было здорово.

 

Неделя выдалась сложной, но с таким результатом, конечно, просто прекрасной. Очень рад, что Якоб тоже поднялся на подиум. Жаль, Сёрен немного не дотянул — было бы круто занять весь подиум. Но теперь Якоб заявляет о себе на большой сцене, где ему и место. Тур Дании выдался получился у нас фантастическим.

 

Мы видим, как велоспорт растет в Дании. Так много людей, эта атмосфера — не только сегодня, но всю неделю. Спасибо всем, кто вышел на дороги, чтобы поддержать нас!"

 

Якоб Сёдерквист:

 

"Это мечта. У нас не было завышенных ожиданий, мы просто решили: «Будь что будет». Не было четкого плана, только готовность импровизировать. И всё сложилось идеально. Эти последние 30 минут гонки были сказочными. Я наслаждался каждым моментом. Теперь нужно осмыслить всё, что произошло, и просто радоваться. Я на правильном пути и не хочу торопить события — важно получать удовольствие от процесса".

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Lidl-Trek Тур Дании-2025 Tour of Denmark-2025 велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 августа 2025

Hamburg Cyclassics

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

17 августа

Michael Hepburn (Jayco AlUla)

Amanuel Gebreigzabhier (Lidl - Trek)

Gonzalo Serrano (Movistar Team)

Thomas Gachignard (TotalEnergies)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (88)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)