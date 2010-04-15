VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Дании-2025. Этап 5. Результаты

Тур Дании-2025. Этап 5. Результаты

Тур Дании-2025. Этап 5. Результаты

Тур Дании-2025. Этап 5. Результаты

 

Тур Дании-2025. Этап 5. Результаты

 

Тур Дании-2025. Этап 5. Результаты

  

 

 

 

Hobro – Silkeborg, 157.3 км

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

3:27:44

 

 

2

 

Axel Zingle (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

0:00:00

 

 

3

 

Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing

 

 

 

 

4

 

Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

5

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

0:00:05

 

 

6

 

Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek

 

0:00:22

 

 

7

 

Milan Menten (Bel) Lotto

 

 

 

 

8

 

Axel Van Der Tuuk (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

9

 

Mirco Maestri (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

10

 

Carl-Frederik Bévort (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

11

 

Tibor Del Grosso (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

12

 

Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

13

 

Dylan Van Baarle (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

14

 

Andreas Stokbro Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

15

 

Alexander Edmondson (Aus) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

16

 

Kasper Haugland (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

17

 

Anders Foldager (Den) Denmark

 

 

 

 

18

 

Albert Philipsen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

19

 

Robin Skivild (Den) Denmark

 

 

 

 

20

 

Antoine L'Hote (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

21

 

Logan Currie (Nzl) Lotto

 

 

 

 

22

 

Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

23

 

Tobias Svarre (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

24

 

Arthur Blaise (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

25

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

 

 

 

26

 

Hartthijs De Vries (Ned) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

27

 

Jochem Kerckhaert (Ned) Beat Cycling Club

 

 

 

 

28

 

Alessandro Tonelli (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

29

 

Kubiš Lukáš Kubiš Lukáš (Svk) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

30

 

Francisco Muñoz Llana (Esp) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

31

 

Niklas Larsen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

32

 

Morten Nørtoft (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

33

 

Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

0:00:36

 

 

34

 

Stian Rosenlund (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

35

 

Otto Jølving (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

36

 

Victor Vercouillie (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

37

 

Benjamin Hertz (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

38

 

Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

39

 

William Levy (Den) Uno-X Mobility

 

0:00:40

 

 

40

 

Steffen De Schuyteneer (Bel) Lotto

 

0:00:48

 

 

41

 

Sebastian Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

42

 

Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

43

 

Noah Ramsay (Can) Alpecin-Deceuninck Development Team

 

0:00:51

 

 

44

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

45

 

Antonio Polga (Ita) Team Novo Nordisk

 

0:00:53

 

 

46

 

Anders Vos Sørensen (Den) Team Coloquick

 

0:00:59

 

 

47

 

Loe Van Belle (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:01:07

 

 

48

 

Julius Johansen (Den) Denmark

 

0:01:13

 

 

49

 

Danny Van Der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi

 

0:01:20

 

 

50

 

Martin Pedersen (Den) Lidl-Trek Future Racing

 

0:01:21

 

 

51

 

Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

52

 

Emil Iwersen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

53

 

Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:01:32

 

 

54

 

Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

0:01:50

 

 

55

 

Jonas Wilsly (Den) Lotto

 

 

 

 

56

 

Joshua Giddings (Gbr) Lotto

 

 

 

 

57

 

Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto

 

 

 

 

58

 

Marijn Maas (Ned) Beat Cycling Club

 

0:02:33

 

 

59

 

Daniel Nielsen (Den) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

60

 

Zeb Kyffin (Gbr) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

61

 

David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

62

 

Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:02:58

 

 

63

 

Nils Eekhoff (Ned) Team Picnic Postnl

 

0:03:01

 

 

64

 

Rasmus Bøgh Wallin (Den) Uno-X Mobility

 

0:03:11

 

 

65

 

Andreas Brixen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

66

 

Luis-Joe Lührs (Ger) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

67

 

Rasmus Olsen (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

68

 

Louis Chaleil (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

69

 

Jed Smithson (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

70

 

Bram Dissel (Ned) Beat Cycling Club

 

 

 

 

71

 

Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

72

 

Marcus Sander Hansen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

73

 

Asger Sørensen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

74

 

Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team

 

 

 

 

75

 

Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Beat Cycling Club

 

 

 

 

76

 

Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

77

 

Ryan Gibbons (Rsa) Lidl-Trek

 

 

 

 

78

 

Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

79

 

Aidan Buttigieg (Mlt) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

80

 

Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

81

 

Anton Muller (Fra) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

82

 

Hidde Van Veenendaal (Ned) Beat Cycling Club

 

 

 

 

83

 

Adam Ťoupalík (Cze) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

84

 

Emil Toudal (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

85

 

Jokin Murguialday (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

86

 

Gustav Dahl (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

87

 

Mads Würtz Schmidt (Den) Denmark

 

 

 

 

88

 

Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

89

 

Magnus Machholdt (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

0:03:58

 

 

90

 

Amund Grøndahl Jansen (Nor) Uno-X Mobility

 

0:04:16

 

 

91

 

Christiaan Van Rees (Ned) Development Team Picnic Postnl

 

0:06:02

 

 

92

 

Jakob Fuglsang (Den) Denmark

 

0:07:04

 

 

93

 

Matias Malmberg (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

94

 

Gustav Wang (Den) Denmark

 

 

 

 

95

 

Nikolaj Mengel (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

96

 

Oskar Winkler (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

97

 

Mads Andersen (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

98

 

Unai Zubeldia Elduaien (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

99

 

Joren Bloem (Ned) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

100

 

Mads Landbo (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

101

 

Marius Innhaug Dahl (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

102

 

Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

0:08:47

 

 

103

 

Daniel Stampe (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

104

 

Noah Vandenbranden (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:10:03

 

 

105

 

Boas Lysgaard (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

0:10:47

 

 

106

 

Martin Pluto (Lat) Beat Cycling Club

 

 

 

 

107

 

Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick

 

0:13:56

 

 

DNF

 

Alexander Hansen (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

DNF

 

Tom Crabbe (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

DNF

 

Lucas Toftemark (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

DNF

 

Mees Vlot (Ned) Development Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Bailey Mcdonald (Aus) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

DNS

 

Johan Price Pejtersen (Den) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая генеральная классификация

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

15:08:16

 

 

2

 

Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing

 

0:01:28

 

 

3

 

Niklas Larsen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

0:01:30

 

 

4

 

Kubiš Lukáš Kubiš Lukáš (Svk) Unibet Tietema Rockets

 

0:01:50

 

 

5

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

0:01:59

 

 

6

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

0:02:04

 

 

7

 

Axel Van Der Tuuk (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:02:27

 

 

8

 

Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek

 

0:02:31

 

 

9

 

Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Team Novo Nordisk

 

0:02:34

 

 

10

 

Tibor Del Grosso (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

0:02:36

 

 

11

 

Dylan Van Baarle (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:02:38

 

 

12

 

Carl-Frederik Bévort (Den) Uno-X Mobility

 

0:02:43

 

 

13

 

Morten Nørtoft (Den) Team Coloquick

 

0:02:52

 

 

14

 

Kasper Haugland (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:02:58

 

 

15

 

Anders Foldager (Den) Denmark

 

0:03:03

 

 

16

 

Logan Currie (Nzl) Lotto

 

0:03:08

 

 

17

 

Arthur Blaise (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:03:09

 

 

18

 

Axel Zingle (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

19

 

Hartthijs De Vries (Ned) Unibet Tietema Rockets

 

0:03:23

 

 

20

 

Andreas Stokbro Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets

 

0:03:29

 

 

21

 

Alessandro Tonelli (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:03:31

 

 

22

 

Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:03:32

 

 

23

 

Jochem Kerckhaert (Ned) Beat Cycling Club

 

0:03:51

 

 

24

 

Robin Skivild (Den) Denmark

 

0:03:57

 

 

25

 

Julius Johansen (Den) Denmark

 

0:04:32

 

 

26

 

Antoine L'Hote (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:05:07

 

 

27

 

Emil Iwersen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

0:06:34

 

 

28

 

Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:06:36

 

 

29

 

Victor Vercouillie (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:06:46

 

 

30

 

Noah Ramsay (Can) Alpecin-Deceuninck Development Team

 

0:07:30

 

 

31

 

Francisco Muñoz Llana (Esp) Team Polti Visitmalta

 

0:07:33

 

 

32

 

Alexander Edmondson (Aus) Team Picnic Postnl

 

0:07:46

 

 

33

 

Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:08:37

 

 

34

 

Steffen De Schuyteneer (Bel) Lotto

 

0:09:01

 

 

35

 

Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

0:09:36

 

 

36

 

Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:10:06

 

 

37

 

Joshua Giddings (Gbr) Lotto

 

0:10:11

 

 

38

 

Mads Würtz Schmidt (Den) Denmark

 

0:12:13

 

 

39

 

Nils Eekhoff (Ned) Team Picnic Postnl

 

0:12:19

 

 

40

 

Anders Vos Sørensen (Den) Team Coloquick

 

0:12:20

 

 

41

 

Adam Ťoupalík (Cze) Unibet Tietema Rockets

 

0:13:04

 

 

42

 

Gustav Dahl (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

0:13:09

 

 

43

 

Mirco Maestri (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:13:11

 

 

44

 

Daniel Nielsen (Den) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:13:31

 

 

45

 

Milan Menten (Bel) Lotto

 

0:13:45

 

 

46

 

Louis Chaleil (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:14:03

 

 

47

 

Sebastian Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets

 

0:15:23

 

 

48

 

Otto Jølving (Den) Team Coloquick

 

0:15:50

 

 

49

 

Stian Rosenlund (Den) Airtox - Carl Ras

 

0:15:58

 

 

50

 

Mads Landbo (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

0:16:01

 

 

51

 

Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

52

 

Tobias Svarre (Den) Team Coloquick

 

0:16:04

 

 

53

 

Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

0:16:23

 

 

54

 

Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

0:16:26

 

 

55

 

Danny Van Der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi

 

0:16:33

 

 

56

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

57

 

Gustav Wang (Den) Denmark

 

0:16:57

 

 

58

 

William Levy (Den) Uno-X Mobility

 

0:16:58

 

 

59

 

Albert Philipsen (Den) Lidl-Trek

 

0:17:12

 

 

60

 

Loe Van Belle (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:17:25

 

 

61

 

Antonio Polga (Ita) Team Novo Nordisk

 

0:17:40

 

 

62

 

Marijn Maas (Ned) Beat Cycling Club

 

0:17:41

 

 

63

 

Marius Innhaug Dahl (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:18:11

 

 

64

 

Zeb Kyffin (Gbr) Unibet Tietema Rockets

 

0:19:53

 

 

65

 

Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic Postnl

 

0:20:00

 

 

66

 

Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk

 

0:20:03

 

 

67

 

Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto

 

0:20:35

 

 

68

 

David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk

 

0:20:59

 

 

69

 

Jonas Wilsly (Den) Lotto

 

0:21:27

 

 

70

 

Mads Andersen (Den) Airtox - Carl Ras

 

0:21:41

 

 

71

 

Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk

 

0:22:17

 

 

72

 

Jed Smithson (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:22:37

 

 

73

 

Jokin Murguialday (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

0:22:44

 

 

74

 

Emil Toudal (Den) Team Coloquick

 

0:23:23

 

 

75

 

Unai Zubeldia Elduaien (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

0:23:48

 

 

76

 

Hidde Van Veenendaal (Ned) Beat Cycling Club

 

0:24:02

 

 

77

 

Marcus Sander Hansen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

0:24:07

 

 

78

 

Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team

 

0:25:56

 

 

79

 

Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

0:26:23

 

 

80

 

Luis-Joe Lührs (Ger) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:27:28

 

 

81

 

Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility

 

0:28:45

 

 

82

 

Noah Vandenbranden (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:29:11

 

 

83

 

Benjamin Hertz (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

0:29:40

 

 

84

 

Matias Malmberg (Den) Airtox - Carl Ras

 

0:29:42

 

 

85

 

Jakob Fuglsang (Den) Denmark

 

0:29:45

 

 

86

 

Joren Bloem (Ned) Unibet Tietema Rockets

 

0:30:00

 

 

87

 

Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick

 

0:30:26

 

 

88

 

Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Beat Cycling Club

 

0:30:55

 

 

89

 

Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

0:32:10

 

 

90

 

Rasmus Olsen (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

0:32:56

 

 

91

 

Martin Pedersen (Den) Lidl-Trek Future Racing

 

0:33:11

 

 

92

 

Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Team Polti Visitmalta

 

0:33:18

 

 

93

 

Andreas Brixen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

0:33:24

 

 

94

 

Asger Sørensen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

0:34:06

 

 

95

 

Rasmus Bøgh Wallin (Den) Uno-X Mobility

 

0:34:24

 

 

96

 

Ryan Gibbons (Rsa) Lidl-Trek

 

0:34:30

 

 

97

 

Aidan Buttigieg (Mlt) Team Polti Visitmalta

 

0:35:25

 

 

98

 

Amund Grøndahl Jansen (Nor) Uno-X Mobility

 

0:36:49

 

 

99

 

Oskar Winkler (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

0:37:01

 

 

100

 

Bram Dissel (Ned) Beat Cycling Club

 

0:37:27

 

 

101

 

Magnus Machholdt (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

0:39:01

 

 

102

 

Daniel Stampe (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

0:39:08

 

 

103

 

Boas Lysgaard (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

0:39:33

 

 

104

 

Christiaan Van Rees (Ned) Development Team Picnic Postnl

 

0:40:28

 

 

105

 

Nikolaj Mengel (Den) Airtox - Carl Ras

 

0:40:35

 

 

106

 

Anton Muller (Fra) Team Novo Nordisk

 

0:43:26

 

 

107

 

Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick

 

0:13:56

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Дании-2025 Tour of Denmark-2025 велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 20:14 | Регистрация: 15.04.2010

    И всё таки равных Петерсену в этом маленьком Туре не было. Он и выиграл его.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 августа 2025

Hamburg Cyclassics

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

17 августа

Michael Hepburn (Jayco AlUla)

Amanuel Gebreigzabhier (Lidl - Trek)

Gonzalo Serrano (Movistar Team)

Thomas Gachignard (TotalEnergies)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (88)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)