Тур Дании-2025. Этап 5. Результаты

Hobro – Silkeborg, 157.3 км
|
|
|
1
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
3:27:44
|
|
|
2
|
|
Axel Zingle (Fra) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:00:00
|
|
|
3
|
|
Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing
|
|
|
|
|
4
|
|
Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Team Novo Nordisk
|
|
|
|
|
5
|
|
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
|
|
0:00:05
|
|
|
6
|
|
Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek
|
|
0:00:22
|
|
|
7
|
|
Milan Menten (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
8
|
|
Axel Van Der Tuuk (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
|
|
|
9
|
|
Mirco Maestri (Ita) Team Polti Visitmalta
|
|
|
|
|
10
|
|
Carl-Frederik Bévort (Den) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
11
|
|
Tibor Del Grosso (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
12
|
|
Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike Development
|
|
|
|
|
13
|
|
Dylan Van Baarle (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
14
|
|
Andreas Stokbro Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
15
|
|
Alexander Edmondson (Aus) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
16
|
|
Kasper Haugland (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
|
|
|
17
|
|
Anders Foldager (Den) Denmark
|
|
|
|
|
18
|
|
Albert Philipsen (Den) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
19
|
|
Robin Skivild (Den) Denmark
|
|
|
|
|
20
|
|
Antoine L'Hote (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
|
|
|
21
|
|
Logan Currie (Nzl) Lotto
|
|
|
|
|
22
|
|
Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
23
|
|
Tobias Svarre (Den) Team Coloquick
|
|
|
|
|
24
|
|
Arthur Blaise (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
|
|
|
25
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
26
|
|
Hartthijs De Vries (Ned) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
27
|
|
Jochem Kerckhaert (Ned) Beat Cycling Club
|
|
|
|
|
28
|
|
Alessandro Tonelli (Ita) Team Polti Visitmalta
|
|
|
|
|
29
|
|
Kubiš Lukáš Kubiš Lukáš (Svk) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
30
|
|
Francisco Muñoz Llana (Esp) Team Polti Visitmalta
|
|
|
|
|
31
|
|
Niklas Larsen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
|
|
|
32
|
|
Morten Nørtoft (Den) Team Coloquick
|
|
|
|
|
33
|
|
Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi
|
|
0:00:36
|
|
|
34
|
|
Stian Rosenlund (Den) Airtox - Carl Ras
|
|
|
|
|
35
|
|
Otto Jølving (Den) Team Coloquick
|
|
|
|
|
36
|
|
Victor Vercouillie (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
37
|
|
Benjamin Hertz (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite
|
|
|
|
|
38
|
|
Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
39
|
|
William Levy (Den) Uno-X Mobility
|
|
0:00:40
|
|
|
40
|
|
Steffen De Schuyteneer (Bel) Lotto
|
|
0:00:48
|
|
|
41
|
|
Sebastian Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
42
|
|
Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk
|
|
|
|
|
43
|
|
Noah Ramsay (Can) Alpecin-Deceuninck Development Team
|
|
0:00:51
|
|
|
44
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
45
|
|
Antonio Polga (Ita) Team Novo Nordisk
|
|
0:00:53
|
|
|
46
|
|
Anders Vos Sørensen (Den) Team Coloquick
|
|
0:00:59
|
|
|
47
|
|
Loe Van Belle (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:01:07
|
|
|
48
|
|
Julius Johansen (Den) Denmark
|
|
0:01:13
|
|
|
49
|
|
Danny Van Der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi
|
|
0:01:20
|
|
|
50
|
|
Martin Pedersen (Den) Lidl-Trek Future Racing
|
|
0:01:21
|
|
|
51
|
|
Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
52
|
|
Emil Iwersen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
|
|
|
53
|
|
Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Visitmalta
|
|
0:01:32
|
|
|
54
|
|
Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia
|
|
0:01:50
|
|
|
55
|
|
Jonas Wilsly (Den) Lotto
|
|
|
|
|
56
|
|
Joshua Giddings (Gbr) Lotto
|
|
|
|
|
57
|
|
Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto
|
|
|
|
|
58
|
|
Marijn Maas (Ned) Beat Cycling Club
|
|
0:02:33
|
|
|
59
|
|
Daniel Nielsen (Den) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
|
|
|
60
|
|
Zeb Kyffin (Gbr) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
61
|
|
David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk
|
|
|
|
|
62
|
|
Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:02:58
|
|
|
63
|
|
Nils Eekhoff (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
0:03:01
|
|
|
64
|
|
Rasmus Bøgh Wallin (Den) Uno-X Mobility
|
|
0:03:11
|
|
|
65
|
|
Andreas Brixen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
|
|
|
66
|
|
Luis-Joe Lührs (Ger) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
|
|
|
67
|
|
Rasmus Olsen (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite
|
|
|
|
|
68
|
|
Louis Chaleil (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
|
|
|
69
|
|
Jed Smithson (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development
|
|
|
|
|
70
|
|
Bram Dissel (Ned) Beat Cycling Club
|
|
|
|
|
71
|
|
Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
72
|
|
Marcus Sander Hansen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
|
|
|
73
|
|
Asger Sørensen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
|
|
|
74
|
|
Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team
|
|
|
|
|
75
|
|
Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Beat Cycling Club
|
|
|
|
|
76
|
|
Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
77
|
|
Ryan Gibbons (Rsa) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
78
|
|
Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Team Polti Visitmalta
|
|
|
|
|
79
|
|
Aidan Buttigieg (Mlt) Team Polti Visitmalta
|
|
|
|
|
80
|
|
Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk
|
|
|
|
|
81
|
|
Anton Muller (Fra) Team Novo Nordisk
|
|
|
|
|
82
|
|
Hidde Van Veenendaal (Ned) Beat Cycling Club
|
|
|
|
|
83
|
|
Adam Ťoupalík (Cze) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
84
|
|
Emil Toudal (Den) Team Coloquick
|
|
|
|
|
85
|
|
Jokin Murguialday (Esp) Euskaltel-Euskadi
|
|
|
|
|
86
|
|
Gustav Dahl (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite
|
|
|
|
|
87
|
|
Mads Würtz Schmidt (Den) Denmark
|
|
|
|
|
88
|
|
Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
89
|
|
Magnus Machholdt (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite
|
|
0:03:58
|
|
|
90
|
|
Amund Grøndahl Jansen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
0:04:16
|
|
|
91
|
|
Christiaan Van Rees (Ned) Development Team Picnic Postnl
|
|
0:06:02
|
|
|
92
|
|
Jakob Fuglsang (Den) Denmark
|
|
0:07:04
|
|
|
93
|
|
Matias Malmberg (Den) Airtox - Carl Ras
|
|
|
|
|
94
|
|
Gustav Wang (Den) Denmark
|
|
|
|
|
95
|
|
Nikolaj Mengel (Den) Airtox - Carl Ras
|
|
|
|
|
96
|
|
Oskar Winkler (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite
|
|
|
|
|
97
|
|
Mads Andersen (Den) Airtox - Carl Ras
|
|
|
|
|
98
|
|
Unai Zubeldia Elduaien (Esp) Euskaltel-Euskadi
|
|
|
|
|
99
|
|
Joren Bloem (Ned) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
100
|
|
Mads Landbo (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite
|
|
|
|
|
101
|
|
Marius Innhaug Dahl (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
|
|
|
102
|
|
Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
0:08:47
|
|
|
103
|
|
Daniel Stampe (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
|
|
|
104
|
|
Noah Vandenbranden (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:10:03
|
|
|
105
|
|
Boas Lysgaard (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
0:10:47
|
|
|
106
|
|
Martin Pluto (Lat) Beat Cycling Club
|
|
|
|
|
107
|
|
Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick
|
|
0:13:56
|
|
|
DNF
|
|
Alexander Hansen (Den) Airtox - Carl Ras
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Tom Crabbe (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Lucas Toftemark (Den) Airtox - Carl Ras
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Mees Vlot (Ned) Development Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Bailey Mcdonald (Aus) Team Novo Nordisk
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Johan Price Pejtersen (Den) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
Итоговая генеральная классификация
|
|
|
1
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
15:08:16
|
|
|
2
|
|
Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing
|
|
0:01:28
|
|
|
3
|
|
Niklas Larsen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
0:01:30
|
|
|
4
|
|
Kubiš Lukáš Kubiš Lukáš (Svk) Unibet Tietema Rockets
|
|
0:01:50
|
|
|
5
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
0:01:59
|
|
|
6
|
|
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
|
|
0:02:04
|
|
|
7
|
|
Axel Van Der Tuuk (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
0:02:27
|
|
|
8
|
|
Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek
|
|
0:02:31
|
|
|
9
|
|
Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Team Novo Nordisk
|
|
0:02:34
|
|
|
10
|
|
Tibor Del Grosso (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
0:02:36
|
|
|
11
|
|
Dylan Van Baarle (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:02:38
|
|
|
12
|
|
Carl-Frederik Bévort (Den) Uno-X Mobility
|
|
0:02:43
|
|
|
13
|
|
Morten Nørtoft (Den) Team Coloquick
|
|
0:02:52
|
|
|
14
|
|
Kasper Haugland (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
0:02:58
|
|
|
15
|
|
Anders Foldager (Den) Denmark
|
|
0:03:03
|
|
|
16
|
|
Logan Currie (Nzl) Lotto
|
|
0:03:08
|
|
|
17
|
|
Arthur Blaise (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
0:03:09
|
|
|
18
|
|
Axel Zingle (Fra) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
19
|
|
Hartthijs De Vries (Ned) Unibet Tietema Rockets
|
|
0:03:23
|
|
|
20
|
|
Andreas Stokbro Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets
|
|
0:03:29
|
|
|
21
|
|
Alessandro Tonelli (Ita) Team Polti Visitmalta
|
|
0:03:31
|
|
|
22
|
|
Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:03:32
|
|
|
23
|
|
Jochem Kerckhaert (Ned) Beat Cycling Club
|
|
0:03:51
|
|
|
24
|
|
Robin Skivild (Den) Denmark
|
|
0:03:57
|
|
|
25
|
|
Julius Johansen (Den) Denmark
|
|
0:04:32
|
|
|
26
|
|
Antoine L'Hote (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
0:05:07
|
|
|
27
|
|
Emil Iwersen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
0:06:34
|
|
|
28
|
|
Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:06:36
|
|
|
29
|
|
Victor Vercouillie (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:06:46
|
|
|
30
|
|
Noah Ramsay (Can) Alpecin-Deceuninck Development Team
|
|
0:07:30
|
|
|
31
|
|
Francisco Muñoz Llana (Esp) Team Polti Visitmalta
|
|
0:07:33
|
|
|
32
|
|
Alexander Edmondson (Aus) Team Picnic Postnl
|
|
0:07:46
|
|
|
33
|
|
Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:08:37
|
|
|
34
|
|
Steffen De Schuyteneer (Bel) Lotto
|
|
0:09:01
|
|
|
35
|
|
Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi
|
|
0:09:36
|
|
|
36
|
|
Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike Development
|
|
0:10:06
|
|
|
37
|
|
Joshua Giddings (Gbr) Lotto
|
|
0:10:11
|
|
|
38
|
|
Mads Würtz Schmidt (Den) Denmark
|
|
0:12:13
|
|
|
39
|
|
Nils Eekhoff (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
0:12:19
|
|
|
40
|
|
Anders Vos Sørensen (Den) Team Coloquick
|
|
0:12:20
|
|
|
41
|
|
Adam Ťoupalík (Cze) Unibet Tietema Rockets
|
|
0:13:04
|
|
|
42
|
|
Gustav Dahl (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite
|
|
0:13:09
|
|
|
43
|
|
Mirco Maestri (Ita) Team Polti Visitmalta
|
|
0:13:11
|
|
|
44
|
|
Daniel Nielsen (Den) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
0:13:31
|
|
|
45
|
|
Milan Menten (Bel) Lotto
|
|
0:13:45
|
|
|
46
|
|
Louis Chaleil (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
0:14:03
|
|
|
47
|
|
Sebastian Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets
|
|
0:15:23
|
|
|
48
|
|
Otto Jølving (Den) Team Coloquick
|
|
0:15:50
|
|
|
49
|
|
Stian Rosenlund (Den) Airtox - Carl Ras
|
|
0:15:58
|
|
|
50
|
|
Mads Landbo (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite
|
|
0:16:01
|
|
|
51
|
|
Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Visitmalta
|
|
|
|
|
52
|
|
Tobias Svarre (Den) Team Coloquick
|
|
0:16:04
|
|
|
53
|
|
Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia
|
|
0:16:23
|
|
|
54
|
|
Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:16:26
|
|
|
55
|
|
Danny Van Der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi
|
|
0:16:33
|
|
|
56
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
57
|
|
Gustav Wang (Den) Denmark
|
|
0:16:57
|
|
|
58
|
|
William Levy (Den) Uno-X Mobility
|
|
0:16:58
|
|
|
59
|
|
Albert Philipsen (Den) Lidl-Trek
|
|
0:17:12
|
|
|
60
|
|
Loe Van Belle (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:17:25
|
|
|
61
|
|
Antonio Polga (Ita) Team Novo Nordisk
|
|
0:17:40
|
|
|
62
|
|
Marijn Maas (Ned) Beat Cycling Club
|
|
0:17:41
|
|
|
63
|
|
Marius Innhaug Dahl (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
0:18:11
|
|
|
64
|
|
Zeb Kyffin (Gbr) Unibet Tietema Rockets
|
|
0:19:53
|
|
|
65
|
|
Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
0:20:00
|
|
|
66
|
|
Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk
|
|
0:20:03
|
|
|
67
|
|
Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto
|
|
0:20:35
|
|
|
68
|
|
David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk
|
|
0:20:59
|
|
|
69
|
|
Jonas Wilsly (Den) Lotto
|
|
0:21:27
|
|
|
70
|
|
Mads Andersen (Den) Airtox - Carl Ras
|
|
0:21:41
|
|
|
71
|
|
Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk
|
|
0:22:17
|
|
|
72
|
|
Jed Smithson (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development
|
|
0:22:37
|
|
|
73
|
|
Jokin Murguialday (Esp) Euskaltel-Euskadi
|
|
0:22:44
|
|
|
74
|
|
Emil Toudal (Den) Team Coloquick
|
|
0:23:23
|
|
|
75
|
|
Unai Zubeldia Elduaien (Esp) Euskaltel-Euskadi
|
|
0:23:48
|
|
|
76
|
|
Hidde Van Veenendaal (Ned) Beat Cycling Club
|
|
0:24:02
|
|
|
77
|
|
Marcus Sander Hansen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
0:24:07
|
|
|
78
|
|
Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team
|
|
0:25:56
|
|
|
79
|
|
Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
0:26:23
|
|
|
80
|
|
Luis-Joe Lührs (Ger) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team
|
|
0:27:28
|
|
|
81
|
|
Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility
|
|
0:28:45
|
|
|
82
|
|
Noah Vandenbranden (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:29:11
|
|
|
83
|
|
Benjamin Hertz (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite
|
|
0:29:40
|
|
|
84
|
|
Matias Malmberg (Den) Airtox - Carl Ras
|
|
0:29:42
|
|
|
85
|
|
Jakob Fuglsang (Den) Denmark
|
|
0:29:45
|
|
|
86
|
|
Joren Bloem (Ned) Unibet Tietema Rockets
|
|
0:30:00
|
|
|
87
|
|
Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick
|
|
0:30:26
|
|
|
88
|
|
Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Beat Cycling Club
|
|
0:30:55
|
|
|
89
|
|
Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
0:32:10
|
|
|
90
|
|
Rasmus Olsen (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite
|
|
0:32:56
|
|
|
91
|
|
Martin Pedersen (Den) Lidl-Trek Future Racing
|
|
0:33:11
|
|
|
92
|
|
Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Team Polti Visitmalta
|
|
0:33:18
|
|
|
93
|
|
Andreas Brixen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
0:33:24
|
|
|
94
|
|
Asger Sørensen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
0:34:06
|
|
|
95
|
|
Rasmus Bøgh Wallin (Den) Uno-X Mobility
|
|
0:34:24
|
|
|
96
|
|
Ryan Gibbons (Rsa) Lidl-Trek
|
|
0:34:30
|
|
|
97
|
|
Aidan Buttigieg (Mlt) Team Polti Visitmalta
|
|
0:35:25
|
|
|
98
|
|
Amund Grøndahl Jansen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
0:36:49
|
|
|
99
|
|
Oskar Winkler (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite
|
|
0:37:01
|
|
|
100
|
|
Bram Dissel (Ned) Beat Cycling Club
|
|
0:37:27
|
|
|
101
|
|
Magnus Machholdt (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite
|
|
0:39:01
|
|
|
102
|
|
Daniel Stampe (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
0:39:08
|
|
|
103
|
|
Boas Lysgaard (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm
|
|
0:39:33
|
|
|
104
|
|
Christiaan Van Rees (Ned) Development Team Picnic Postnl
|
|
0:40:28
|
|
|
105
|
|
Nikolaj Mengel (Den) Airtox - Carl Ras
|
|
0:40:35
|
|
|
106
|
|
Anton Muller (Fra) Team Novo Nordisk
|
|
0:43:26
|
|
|
107
|
|
Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick
|
|
0:13:56
|
