Тур Хайнаня-2025. Аарон Гейт – победитель четвертого этапа

Тур Хайнаня. Аарон Гейт – победитель четвертого этапа

Гонщик XDS Astana Team Аарон Гейт одержал победу на четвертом этапе многодневной гонки «Тур Хайнаня». Гейт атаковал в составе небольшой группы гонщиков на заключительных километрах дистанции. Затем, после новой атаки на финальном километре Аарону Гейту вместе еще с одним гонщиком удалось получить небольшое преимущество над соперниками. В спринте на двоих Гейт оказался сильнее, принеся XDS Astana Team вторую победу на этапах «Тура Хайнаня» в этом году.

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«Да, сегодня была действительно сильная гонка для всей команды — каждый внёс свой вклад. У нас был чёткий план — с самого начала ехать агрессивно и сделать гонку открытой. Было много отрывов, в которых участвовали и я, и Хенок (Мулюбырхан). В итоге, Нико (Винокуров) и Густав (Ванг) оказались в хорошем отрыве. К сожалению, Нико упал, но смог вернуться в нашу группу, когда мы догнали отрыв.

В финале мне пришлось закрывать несколько атак, быть активным. А потом, словно у них по девять жизней, Нико и Густав снова вернулись в голову пелотона и начали тянуть на последних 15–20 километрах. Я увидел момент, когда пятеро гонщиков попытались уехать, и никто не отреагировал. Я прыгнул в ту группу вместе с еще одним гонщиком, а затем контратаковал, и мы вдвоём создали просвет.

На последнем километре нужно было просто запастись терпением, дождаться момента и открыть спринт — и мне удалось одержать победу. Очень приятно завершить этот день победой для команды, особенно после того, как все так много поработали. Завтра у нас ещё один день борьбы, и, надеюсь, мы сможем взять ещё один этап с Маттео (Малучелли)», - рассказал Аарон Гейт.

По итогам четвертого этапа Аарон Гейт поднялся на третье место в общем зачете.

Пресс-служба XDS Astana Team