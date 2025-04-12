VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Хайнаня-2025. Аарон Гейт – победитель четвертого этапа

 Тур Хайнаня. Аарон Гейт – победитель четвертого этапа

 

 

 

Гонщик XDS Astana Team Аарон Гейт одержал победу на четвертом этапе многодневной гонки «Тур Хайнаня». Гейт атаковал в составе небольшой группы гонщиков на заключительных километрах дистанции. Затем, после новой атаки на финальном километре Аарону Гейту вместе еще с одним гонщиком удалось получить небольшое преимущество над соперниками. В спринте на двоих Гейт оказался сильнее, принеся XDS Astana Team вторую победу на этапах «Тура Хайнаня» в этом году.

 

Тур Хайнаня. Аарон Гейт – победитель четвертого этапа

Photo © XDS Astana Team

 

«Да, сегодня была действительно сильная гонка для всей команды — каждый внёс свой вклад. У нас был чёткий план — с самого начала ехать агрессивно и сделать гонку открытой. Было много отрывов, в которых участвовали и я, и Хенок (Мулюбырхан). В итоге, Нико (Винокуров) и Густав (Ванг) оказались в хорошем отрыве. К сожалению, Нико упал, но смог вернуться в нашу группу, когда мы догнали отрыв.

 

В финале мне пришлось закрывать несколько атак, быть активным. А потом, словно у них по девять жизней, Нико и Густав снова вернулись в голову пелотона и начали тянуть на последних 15–20 километрах. Я увидел момент, когда пятеро гонщиков попытались уехать, и никто не отреагировал. Я прыгнул в ту группу вместе с еще одним гонщиком, а затем контратаковал, и мы вдвоём создали просвет.

 

На последнем километре нужно было просто запастись терпением, дождаться момента и открыть спринт — и мне удалось одержать победу. Очень приятно завершить этот день победой для команды, особенно после того, как все так много поработали. Завтра у нас ещё один день борьбы, и, надеюсь, мы сможем взять ещё один этап с Маттео (Малучелли)», - рассказал Аарон Гейт.

 

По итогам четвертого этапа Аарон Гейт поднялся на третье место в общем зачете.

 

Пресс-служба XDS Astana Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Аарон Гейт Aaron Gate XDS Astana Team Тур Хайнаня-2025 Tour of Hainan-2025 велогонка категории 2. Pro

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

7 - 12 апреля 2025

Itzulia Basque Country

13 апреля 2025

Paris-Roubaix

18 апреля 2025

De Brabantse Pijl

20 апреля 2025

Amstel Gold Race

21-25 апреля 2025

Tour of the Alps

23 апреля 2025

La Fleche Wallonne

27 апреля 2025

Liege - Bastogne - Liege

29 апреля - 4 мая 2025

Tour de Romandie

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • greyshark
    Алекс Аранбуру остался победит ... (1)
    greyshark-Фото

    Да всмысле? Стоит знак, указывающий направление движения - налево. Не "Налево и направо", а "налево"! стоит мужик в желтом, который должен был махать - едь налево. а он едет направо. хотя все за ним едут налево и сразу ловят отставание. на видео четко было видно. если это не отклонение, то что?  

  • Pugachev
    Scheldeprijs-2025. Результаты (4)
    Pugachev-Фото
    Велокросс, велокросс рулит))))))
  • Pugachev
    Калеб Юэн — победитель 2 этапа ... (2)
    Pugachev-Фото

    Ну, если Людвиг Ван Бетховен развозит - всем труба)))) А так - мощно, как и положено Юэну! 

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (7)
    velodoctor-Фото

    Мне кстати показалось на последнем подъеме не Власов работал впереди а и Фишер блек, но это не точно.

  • motte
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Мне кажется, Тадей будет стараться держаться с лидерами гонки (не важно кто это будет) до Карефура. А на Карефуре поробует выстрелить.

    Есть другой вариант - он будет держаться все брусчатки, а потом на гладком двинет свою разделку. Но, тут риск больше. На гладком прямом рельефе не факт, что его не догонят.

    Аренберг и его брусчатка будет испытанием для Тадея и здесь он будет начинать свой протяг, если доедет, выиграть Рубэ на аренберге нельзя, но потерять всё можно.

  • nightbuster33
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (7)
    nightbuster33-Фото
    "...the result upheld".Ну и слава богу.
  • RVL
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (7)
    RVL-Фото
    Орги конечно класс! Сделали лазейку с двух сторон)) как это и есть на всех ротондах, которые проходятся на усмотрение гонщика.
  • motte
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: nightbuster33
    И,за что победителя лишили первого места и поместили его на последнее место в группе?

    Из просторов интернета:

    Скандал на "Итцулии". Первым финишировал один гонщик, а победу отдали другому

     Третий этап многодневки по дорогам Страны Басков включал в себя аж семь категорийных подъемов, в том числе короткие стенообразные горы, которыми славится этот регион Испании. 

     Победу одержал местный гонщик Алекс Аранбуру (Cofidis). Чемпион Испании сумел создать просвет в концовке и выиграл у группы преследования три секунды. Спринт за второе место забрал Роман Грегуар (Groupama — FDJ). 

     Просвет Аранбуру во многом получил из-за того, что выбрал более короткий путь на кольцевой развязке. Путь этот нельзя было использовать, на это указывал один из маршалов, а также установленный там баннер. 

     Аранбуру в итоге релегировали, победа отошла к Грегуару. 

     Но самое забавное случилось потом, когда многие обнаружили, что в роудбуке "Итцулии" правильным обозначен именно тот путь, который выбрал Аранбуру, а не другие гонщики элитной группы



    Вернули обратно-:)

  • Ernat78
    Калеб Юэн — победитель 2 этапа ... (2)
    Ernat78-Фото

    drinks

  • nightbuster33
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (7)
    nightbuster33-Фото

    И,за что победителя лишили первого места и поместили его на последнее место в группе?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 апреля

Yves Lampaert (Soudal - Quick Step)

Lucas Eriksson (Tudor Pro Cycling Team)

11 апреля

Bruno Armirail (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Marton Dina (Euskaltel - Euskadi)

Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2025 (54)
Март 2025 (186)
Февраль 2025 (182)
Январь 2025 (115)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)