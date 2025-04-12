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Тур Хайнаня-2025. Маттео Малучелли выигрывает первый этап

Тур Хайнаня. Маттео Малучелли выигрывает первый этап

 

В городе Цюнхай стартовала многодневная гонка «Тур Хайнаня». Первый этап протяженностью 90 км завершился массовым спринтом, победу в котором одержал гонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли.

 

Тур Хайнаня. Маттео Малучелли выигрывает первый этап

Photo © XDS Astana Team

 

«Наконец-то мне удалось одержать победу для команды и спонсоров. Здорово, что получилось стартовать с победы здесь, в Китае, это особенно важно. Мы настраивались на эту гонку, и приятно, что мы сразу стартовали с победы. Первая задача выполнена, и теперь мы спокойно можем настроиться на следующие цели на «Туре Хайнаня». Хотел бы также посвятить эту победу моему отцу, у которого сегодня день рождения».

 

«Сегодня в очередной раз наш велосипед X-LAB доказал свое качество. На многих гонках, и в спринте, и в горах, в начале сезона мы уже видели, что он очень быстрый, отлично себя ведет на высоких скоростях, так что сегодня мы получили еще одно подтверждение этому».

 

«Я очень рад, что удалось выиграть сегодня, тем более что это домашняя гонка для нашего спонсора XDS. Победить сразу на первом этапе – это очень приятно. Но, теперь мы должны сосредоточиться на следующих этапах, потому что гонка только стартовала», - рассказал Маттео Малучелли.

 

Малучелли возглавил общий зачет многодневки, а также стал первым в очковой классификации.

 

Пресс-служба XDS Astana Team

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Комментарии

  • VeloVelo
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, Тадей будет стараться держаться с лидерами гонки (не важно кто это будет) до Карефура. А на Карефуре поробует выстрелить.

    Есть другой вариант - он будет держаться все брусчатки, а потом на гладком двинет свою разделку. Но, тут риск больше. На гладком прямом рельефе не факт, что его не догонят.

  • Pi-man
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    Pi-man-Фото
    Ну, по крайней мере пока, этот ноль без палочки все еще выше Погачара в All-time рейтинге procyclingstats
  • Ernat78
    Максимилиан Шахманн — победите ... (2)
    Ernat78-Фото

    Алмейда молодец хорошую форму показывает 

  • motte
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    motte-Фото

    Брит нагнал пурги, не сказав ничего дельного. 

    Много слов, мы и без него всё знаем. 

    Ноль без палочки.

     

     

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2025. Этап 2 ... (2)
    kwwk-Фото

    Жив курилка))), в Инеос нашел свою нишу, три года не брал побед в мировом туре.

  • Гонщик
    Тур Страны Басков-2025. Этап 1 ... (10)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vitali
    Цитата: Astanaforever
    Тому
    Цитата: vitali
    Цитата: nightbuster33
    Алекс давно уже падает.Вспышки могут быть, да и только.Напомнить,сколько сезонов он блестяще начинал и как заканчивал.
    Кстати, напишите для общей информации, если не очень трудно.Меня больше интересует такой момент: как можно в команде уровня мирового тура не найти истинные причины спада формы у лидера команды, и не найти пути выхода.Может на эти действия нет желания?
    Тому причина приход Роглича, че непонятного?
    Тогда это не спад формы, а здравый смысл - не тратить силы впустую, коль ты не капитан
    В чём здравый смысл ? Как раз на таких маленьких гонках нужно использовать свой шанс , а не показывать слабость . Власов всегда был хороший середняк , но не более .

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2025. Этап 2 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Стандартный спринтерский этап. Отпустили отрыв, догнали и разыграли финиш.

  • Shalam s Urala
    Ваут ван Арт: “4-е место — луч ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Геродот
    Во мрак, логика у погофилов железная

    согласно этой логике - рывок Поги на третьем Кваремонте Фландрии был

    Цитата: SVS
    попыткой воспользоваться секундной слабостью более сильного соперника
    , который доказал свою силу на МСР - мог ведь подождать на спуске? - но нет - уехал - "западло"

    это время такое дурное. не могу представить подобных вопросов раньше. не хочешь стоять за 3 место - найдётся кто захочет. конец борьбы нарисован линией на асфальте, если кто не догоняет для чего она

  • maxxxx
    Тур Фландрии-2025. Результаты (103)
    maxxxx-Фото
    Да, Курдюков реально достал. Рубэ будет на Окко, комментировать будут Кондрашов и Алексей Сиваков.
  • nightbuster33
    Тур Хайнаня-2025. Этап 2 (1)
    nightbuster33-Фото

     Лев Гонов (РОССИЯ)!!!!!!!!!,чтобы всегда было только так и в будущем для всех "безродных".

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