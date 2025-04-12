Тур Хайнаня-2025. Маттео Малучелли выигрывает первый этап

Тур Хайнаня. Маттео Малучелли выигрывает первый этап

В городе Цюнхай стартовала многодневная гонка «Тур Хайнаня». Первый этап протяженностью 90 км завершился массовым спринтом, победу в котором одержал гонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли.

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«Наконец-то мне удалось одержать победу для команды и спонсоров. Здорово, что получилось стартовать с победы здесь, в Китае, это особенно важно. Мы настраивались на эту гонку, и приятно, что мы сразу стартовали с победы. Первая задача выполнена, и теперь мы спокойно можем настроиться на следующие цели на «Туре Хайнаня». Хотел бы также посвятить эту победу моему отцу, у которого сегодня день рождения».

«Сегодня в очередной раз наш велосипед X-LAB доказал свое качество. На многих гонках, и в спринте, и в горах, в начале сезона мы уже видели, что он очень быстрый, отлично себя ведет на высоких скоростях, так что сегодня мы получили еще одно подтверждение этому».

«Я очень рад, что удалось выиграть сегодня, тем более что это домашняя гонка для нашего спонсора XDS. Победить сразу на первом этапе – это очень приятно. Но, теперь мы должны сосредоточиться на следующих этапах, потому что гонка только стартовала», - рассказал Маттео Малучелли.

Малучелли возглавил общий зачет многодневки, а также стал первым в очковой классификации.

Пресс-служба XDS Astana Team