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Шон Келли анализирует Тур Фландрии-2025

Шон Келли: "У Погачара нет слабых мест"

 

 

 

На Туре Фландрии-2025 чемпион мира Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG), уже побеждавший на этом Монументе в 2023 году, не удивил соперников решающей атакой на Кваремонте. Но Матье ван дер Пулу (Alpecin-Deceuninck), Мадсу Педерсену (Lidl-Trek) и Вауту ван Арту (Visma Lease a Bike) всё же не удалось закрыть просвет до словенского гонщика, которому они в итоге проиграли минуту. Но каким будет сценарий с теми же главными действующими лицами на Париж – Рубэ-2025?

 

Шон Келли (Sean Kelly), двукратный победитель Милан-Сан-Ремо, Льеж-Бастонь-Льеж и Париж-Рубэ, трёхкратный победитель Ломбардии, трёхкратный призёр Тура Фландрии в своей колонке на Cyclingnews подвёл итоги Тура Фландрии-2025  и сделал предположения о сценарии Париж-Рубэ.  

 

Шон Келли анализирует Тур Фландрии-2025

 

 

Шон Келли: «В воскресенье, когда Тадей Погачар был на пути к своей победе на Туре Фландрии, я вспомнил, чего он уже достиг на Тур де Франс и на многих других многодневных гонках тоже, не только на Классиках.

 

Я уже много раз рассуждал о Погачаре на Тур де Франс или на любой недельной гонке и задавался вопросом, где его можно превзойти? За последние 30 лет можно вспомнить гонщиков, которые хорошо выступали на трёхнедельных гонках, но у 95 или даже у 100% из них были слабые стороны. Как, например, Бернар Ино не мог сравниться с некоторыми горняками на подъёмах.

 

Но у Погачара не получается нащупать слабую сторону. Он может обойти лучших в разделке, он способен отлично проехать по продуваемой ветром равнине, он умеет проходить спуски, ему что угодно по силам. Так где найти возможность, чтобы поставить его в затруднительное положение? Ответ – у него нет такого слабого места.

 

И это на многодневных гонках. А теперь мы переходим к Классикам, на которых он соперничает со специалистами брусчатки на таких гонках как Фландрия. Он способен и этих ребят сбросить с колеса. С ума сойти, что он способен вытворять. Он талант, у него свой уровень.

 

Он прекрасно справляется и с давлением. Когда ему задают вопросы, он отвечает: «А, конечно, мы поедем, посмотрим, что у нас получится сделать». Но когда ты, действительно, супер, то давление уходит, потому что ты знаешь себя, и это снимает большую часть прессинга. Ведь ты понимаешь, на что способен в гонке. Ты можешь просто выдавать такие выступление.

 

Если посмотреть, что он сотворил во Фландрии, первое, что меня поразило ещё до его финальной атаки, это то, как он предпринимал ускорения, заставляя всех идти на пределе, но сам при этом на пределе не шёл ни разу.  Он так отыгрывал так много времени у ребят, которые болтались впереди, что за пару сотен метров мог запросто вернуть 15 – 20 секунд. Он контролировал всё, что происходило впереди, и в то же время усложнял жизнь тем, кто держался рядом с ним.

 

Но когда начались самые важные моменты гонки, Погачар всё время должен был противостоять Матье ван дер Пулу. И, как я говорил на прошлой неделе, Ван дер Пул столкнулся с трудностями на Ауде Кваремонте. Это такая долгая гонка и такой поздний отрезок, что если начинаешь там испытывать даже небольшие трудности, Поги тебя сбросит. Так и получилось.

 

Шон Келли анализирует Тур Фландрии-2025

 

 

Все обсуждали, что на последнем прохождении Кваремонта он нанесёт настолько сильный удар, что не отстать от него получится, только если у тебя лучший день жизни.

 

Единственным вопросом относительно Ван дер Пула был, сможет ли он удержаться? Все об этом говорили, а Погачар, возможно, думал, что сможет. Но остальные никак не могли. Тогда он атаковал, чтобы просто вымотать всех, включая Ван дер Пула. И это сработало. Ван дер Пул был не так далеко от него, но когда Погачар атаковал, он продержался за ним всего пару сотен метров, а потом всё было кончено.

 

Не думаю, что Ван дер Пул ехал за вторым местом, хотя некоторые, возможно, перед стартом другие задумывались о подиуме. Но его настрой был таким: «Посмотрим, каким буду в финале, надеюсь, буду так же хорош, как на Сан-Ремо». Вот тогда, он, возможно, смог бы сравняться с Поги.

 

Он очень хорошо справлялся с неожиданными атаками Погачара. Несколько раз он терял позицию, и ему удавалось очень хорошо возвращаться на колесо. На самом деле, всё выглядело отлично до финального прохождения Кваремонта. Но в том-то и дело, что если ты немного не дотягиваешь до кого-то, кто просто суперчеловек, как Пог, то тебя ловят на Кваремонте после такой дистанции и настолько тяжёлой гонки.

 

Когда Ван дер Пул не смог за ним усидеть, было заметно, насколько быстро он выбился из сил, и мы увидели, как его догнали Ваут ван Арт и остальные. Поэтому он хотел посмотреть, что будет после Кваремонта. Возможно, если бы они хорошо сработались, он смог бы вернуться. Поэтому надо просто менять тактику в доли секунды.

 

Вопрос в том, как это изменит ситуацию для Тадея Погачара на Париж-Рубэ? Он хочет участвовать во всех этих гонках, и можно подумать, что Тур Фландрии – это ладно, но Рубэ – большой риск. Если что-то пойдёт плохо, это может нарушить его подготовку к Тур де Франс и защиту титула. Но в то же время Погачар есть Погачар, он любит участвовать в «немного безумных гонках».

 

Париж – Рубэ совсем другая гонка по сравнению с Фландрией. Думаю, ему будет сложнее добиться успеха, потому что на равнине и брусчатке есть много таких ребят как Ван дер Пул и Ваут ван Арт, способных лучше усидеть у него на колесе, чем на подъёмах вроде Кваремонта, где им было гораздо сложнее. Но я боюсь слишком много говорить о Погачаре, потому что мы можем в следующее воскресенье и в Рубэ увидеть его победу.

 

Я бы сказал, что Париж – Рубэ чуть более техничная гонка, хотя ему нельзя поставить в вину владение велосипедом. Но Рубэ на две ступени выше Фландрии в смысле брусчатки со всеми поворотами и так далее. Так что, это будет серьёзное испытание. На Рубэ он уже не будет таким же сильным фаворитом, как на Фландрии. Если бы я был букмекером, то не стал бы ставить на его победу на Париж – Рубэ. Даже после Фландрии. Считаю, что у других ребят есть опыт участия в этой гонке, которого нет у Погачара. К тому же в воскресенье сценарий гонки Погачару отлично подходил. Всё играло ему на руку, остальные парни сильно устали ещё до его атаки.

 

Думаю, для Рубэ у таких как Ван дер Пул и Visma будут товарищи по команде, чтобы контролировать все серьёзные ранние атаки. Они не будут ждать от Поги и UAE, что те всё сделают. Мне кажется, остальные подумают так: у нас есть отличная возможность выиграть гонку, давайте не станем просто оставлять всё на Погачара и его команду. Мы тоже должны взять гонку в свои руки.  А как мы видели, отрывы на раннем этапе Классик хорошо контролируются.

 

Так что, борьбу за победу поведут топовые ребята. Но, опять же, с Погачаром никогда не знаешь, что он может придумать».

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  1. RVL

    Вчера, 16:43 | Регистрация: 30.08.2012

    Шон не сказал, кто сможет сбросить погги на рубэ...

    Если не будет технических проблем и падений , то думаю никто.

    Самый худший вариант для него в этом случае - спринт на велодроме в составе с сильнейшими. А там как нога оставшаяся решит)

    Оптимальный вариант - соло как на Фландрии 

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 16:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Пога сможет выиграть ПР только с отрыва. И все это знают. Так, что ловите его на брусчатке если сможете. И еще. ему шейхи подгонят такой лесопед, что всем и не снилось и это очень важно с его легким весом.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 16:53 | Регистрация: 22.05.2013

    Сложно придумать для Погачара тактику, после чемпионата мира его не отпустят даже если он захочет уехать слишком рано, он самый меченый гонщик в пелотоне. Мне кажется ему надо просто сидеть на колесе лидеров и не работать, просто стараться быть в группе фаворитов,  сохранить как можно сил на единственную атаку ближе к концу.  Кстати в этом году Рубэ может быть дождливой, пока есть прогнозы на дождь. 

  4. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 21:19 | Регистрация: 4.07.2011

    Брит нагнал пурги, не сказав ничего дельного. 

    Много слов, мы и без него всё знаем. 

    Ноль без палочки.

     

     

    1. Pi-man

      Вчера, 22:33 | Регистрация: 25.05.2017

      Ну, по крайней мере пока, этот ноль без палочки все еще выше Погачара в All-time рейтинге procyclingstats

  5. Имя: Саша

    VeloVelo

    Вчера, 23:48 | Регистрация: 4.07.2013

    Мне кажется, Тадей будет стараться держаться с лидерами гонки (не важно кто это будет) до Карефура. А на Карефуре поробует выстрелить.

    Есть другой вариант - он будет держаться все брусчатки, а потом на гладком двинет свою разделку. Но, тут риск больше. На гладком прямом рельефе не факт, что его не догонят.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, Тадей будет стараться держаться с лидерами гонки (не важно кто это будет) до Карефура. А на Карефуре поробует выстрелить.

    Есть другой вариант - он будет держаться все брусчатки, а потом на гладком двинет свою разделку. Но, тут риск больше. На гладком прямом рельефе не факт, что его не догонят.

  • Pi-man
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    Pi-man-Фото
    Ну, по крайней мере пока, этот ноль без палочки все еще выше Погачара в All-time рейтинге procyclingstats
  • Ernat78
    Максимилиан Шахманн — победите ... (2)
    Ernat78-Фото

    Алмейда молодец хорошую форму показывает 

  • motte
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    motte-Фото

    Брит нагнал пурги, не сказав ничего дельного. 

    Много слов, мы и без него всё знаем. 

    Ноль без палочки.

     

     

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2025. Этап 2 ... (2)
    kwwk-Фото

    Жив курилка))), в Инеос нашел свою нишу, три года не брал побед в мировом туре.

  • Гонщик
    Тур Страны Басков-2025. Этап 1 ... (10)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vitali
    Цитата: Astanaforever
    Тому
    Цитата: vitali
    Цитата: nightbuster33
    Алекс давно уже падает.Вспышки могут быть, да и только.Напомнить,сколько сезонов он блестяще начинал и как заканчивал.
    Кстати, напишите для общей информации, если не очень трудно.Меня больше интересует такой момент: как можно в команде уровня мирового тура не найти истинные причины спада формы у лидера команды, и не найти пути выхода.Может на эти действия нет желания?
    Тому причина приход Роглича, че непонятного?
    Тогда это не спад формы, а здравый смысл - не тратить силы впустую, коль ты не капитан
    В чём здравый смысл ? Как раз на таких маленьких гонках нужно использовать свой шанс , а не показывать слабость . Власов всегда был хороший середняк , но не более .

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2025. Этап 2 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Стандартный спринтерский этап. Отпустили отрыв, догнали и разыграли финиш.

  • Shalam s Urala
    Ваут ван Арт: “4-е место — луч ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Геродот
    Во мрак, логика у погофилов железная

    согласно этой логике - рывок Поги на третьем Кваремонте Фландрии был

    Цитата: SVS
    попыткой воспользоваться секундной слабостью более сильного соперника
    , который доказал свою силу на МСР - мог ведь подождать на спуске? - но нет - уехал - "западло"

    это время такое дурное. не могу представить подобных вопросов раньше. не хочешь стоять за 3 место - найдётся кто захочет. конец борьбы нарисован линией на асфальте, если кто не догоняет для чего она

  • maxxxx
    Тур Фландрии-2025. Результаты (103)
    maxxxx-Фото
    Да, Курдюков реально достал. Рубэ будет на Окко, комментировать будут Кондрашов и Алексей Сиваков.
  • nightbuster33
    Тур Хайнаня-2025. Этап 2 (1)
    nightbuster33-Фото

     Лев Гонов (РОССИЯ)!!!!!!!!!,чтобы всегда было только так и в будущем для всех "безродных".

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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