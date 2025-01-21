Тадей Погачар: от моноцикла к шоссейному велосипеду и Тур де Франс. Рассказ родителей

Родители Тадея Погачара: «Велоспорт был для Тадея самым важным делом»

Уроженец маленького словенского города Коменда (Komenda), один из четырёх детей школьной учительницы французского языка и управляющего фабрики по изготовлению стульев, начинавший кататься на моноцикле (одноколёсном велосипеде), Тадей Погачар впервые увидел этап Тур де Франс, когда семья случайно заехала в Сестриере в 2011 году. И у него появилась мечта — проехать французский Гранд-тур.

Он ворвался в профессиональный велоспорт в 2019, и не проехал Тур де Франс, а выиграл его впервые в 2020, с тех пор его имя неразрывно связано с Тур де Франс. Историю превращения Тадея Погачара в велогонщика рассказали в интервью CyclingWeekly его родители - Марьета (Marjeta) и Мирко (Mirko) Погачар, и первый тренер - Миха Консилья (Miha Koncilija).

Марьета Погачар, мама Тадея Погачара: «По соседству с нами жил парень, который катался на моноцикле (уницикле). Однажды он пришёл на мероприятие и показал людям, как кататься на одноколёсном велосипеде. Наши дети очень заинтересовались и захотели научиться. Поэтому мы им их купили.

Они (Тадей и его старший брат Тилен (Tilen) смогут кататься на уницикле, даже если дать им его сейчас. Они постоянно тренировались. Когда мы просили Тадея и Тилена привезти молока, они говорили, что пешком им идти слишком тяжело, и ехали на уницикле. Они катались, пока унициклы не украли. Или же они их потеряли. Мы не знаем. Всё, что известно, что было два одноколёсных велосипеда, которые потом исчезли.

Тадей всегда был активным. Если ему не хватало занятий, он придумывал новые, всегда находил способ повеселиться с братом и сёстрами.

У нас четверо детей - две девочки и два мальчика. Старшая, Барбара, сейчас инженер-электрик. Тилен, второй по возрасту (на два года старше Тадея), был велогонщиком на континентальном уровне, а сейчас работает в сфере логистики. Потом Тадей, и Вита, на восемь лет младше Тадея, она учится в последнем классе средней школы. Дом шумный, а Тадей брал на себя роль клоуна.

Он всегда старался нас подбодрить, что-то улучшить, всегда что-нибудь предпринимал, чтобы снять напряжение. Мы никогда не считали его лидером, возможно, он и есть лидер, но руководит он так, что никто этого не чувствует. Он не указывает сделать то или это, а сам всегда сделает всё, что нужно. Если я просила принести воды, он отвечал, что принесёт. Он всегда был таким, примером для остальных. Он сплачивал семью, как сейчас скрепляет команду.

Мы были очень довольны, что оба сына начали заниматься велоспортом, хотя это было не дёшево. Нам повезло, что клуб обеспечил велосипедами, велотуфлями и шлемами, в противном случае мы бы не смогли себе это позволить, для нас всё это было слишком дорого.

Для Тадея велоспорт стал самой важной вещью в мире. Он всегда тратил карманные деньги на солнцезащитные очки, носки или колёса. Когда ему было 12, он получал 5 ил 10 евро за победы в гонках. Сумма увеличивалась по мере его взросления, и вскоре он смог позволить себе всё, что хотел».

Миха Консилья, первый тренер Тадея Погачара, рассказал CyclingWeekly, что свои способности Тадей Погачар продемонстрировал в 11 лет, когда в гонке преодолел подъём до горнолыжной станции Крвавец (Krvavec) - 11,7 км с 8,3%: «Единственный раз тогда подъём включили в гонку для ребят до 12 лет. И тогда мы увидели, что он особенный. Он любит гоняться, любит побеждать других, эта глубокая страсть у него сохранилась и сейчас».

На вопрос CyclingWeekly, не передались ли Тадею Погачару способности от его родителей, его мама Марьета ответила: «Нет, нет. Мы берём с собой горные велосипеды на Тур де Франс, чтобы проехать подъёмы, куда не пускают транспорт, но он в гору едет быстрее, чем мы спускаемся».

Марьета Погачар рассказала, когда Тадей Погачар впервые увидел Тур де Франс собственными глазами, как зритель на обочине:

«Мы не собирались смотреть гонку, просто пытались доехать до Лиона. Но проезд во Францию из Италии через тоннель оказался слишком дорогим, поэтому мы поехали через Сестриере. Однако, как только мы добрались до Сестриере, дорогу перекрыли для гонки, и у нас появилась возможность посмотреть этап. Этот день стал лучшим в нашем отпуске.

Когда Тадею было 14, он сказал, что хочет проехать Тур де Франс, что сделает всё ради этой цели. Я пыталась его переубедить, мы хотели, чтобы он закончил среднюю школу, чтобы у него была профессия. Но школа не играла для него большого значения. Когда ему нужно было выбирать программу для обучения, он выбрал машиностроение, потому что там было не слишком сложно. В школьные годы он только раз или два ходил на вечеринки с друзьями. У него не было времени. Он всегда говорил: «У меня гонка, мне надо тренироваться, я не могу пойти». Алкоголь почти не пил. Он был полностью сосредоточен на велоспорте».

Родители Тадея Погачара уволились со своих работ только в прошлом году, теперь они управляют Фондом Тадея Погачара (Tadej Pogačar Foundation).

Марьета Погачар: «Мы не смотрим на него, как на лучшего велосипедиста мира. Он - наш сын, такой же, как и другие наши дети. Я часто говорю остальным, что они тоже лучшие в своём деле. Им бывает довольно тяжело, потому что иногда они чувствуют себя недостойными своего брата. Но это не так. Для нас они такие же дорогие дети, как и он. Тадей просто наш сын и всегда им останется».