Глава Visma Lease a Bike о составе на Тур де Франс-2025 и необходимости перемен для повышения зрелищности велоспорта

Ричард Плюгге: «Звёздам велоспорта надо чаще соперничать»

Руководство команды Visma Lease a Bike объявило о планах команды на следующий сезон и назвало предварительный состав на Тур де Франс-2025. На данный момент в составе Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2025 один представитель Дании - капитан Йонас Вингегор, три гонщика из Бельгии - Ваут ван Арт, Тиш Беноот и Виктор Кампенартс, два гонщика из США - Маттео Йоргенсон и Сепп Кусс, французский гонщик Кристоф Лапорт и британский гонщик Саймон Йейтс.

Несмотря на критику бывших велогонщиков - Майкла Боогерда и Тома Дюмулина, которые возмутились отсутствием в составе нидерландских велогонщиков, глава команды Visma Lease a Bike Ричард Плюгге в интервью WielerFlits заявил, что в данный момент у команды больше шансов выиграть Тур де Франс с гонщиками других стран. Также Ричард Плюгге поделился мыслями о том, как следует развиваться велоспорту, чтобы конкурировать с другими видами спорта за внимание зрителей.

Ричард Плюгге: «Мы считаем, что с восемью гонщиками, которых мы выбрали, у нас больше шансов выиграть Тур де Франс».

WielerFlits: «Своими инициативами вы прилагаете усилия, чтобы больше детей в Нидерландах сели на велосипеды. Разве им не нужны примеры, гонщики, которые могут стать для детей кумирами?»

Ричард Плюгге: «Дети 13-14 лет, которые катаются на велосипедах, в основном сами являются победителями. Только когда они погружаются в велоспорт, узнают больше. Не назову общее число, но через наши инициативы (по развитию велоспорта), как мы видели, прошли примерно 20 000 детей. Конечно, мы часто их спрашивали, но никто из них не знает Тома Дюмулина, Дилана Груневегена или Стевена Крёйсвейка. Никто.

Они не знают и о Visma Lease a Bike, но и другие команды тоже не знают. Я повторюсь, но наши конкуренты - не команда Picnic PostNl, UAE Team Emirates или Alpecin-Deceuninck. Да, в спортивном плане, на шоссе, конечно. Но в целом мы сражаемся с футболом и «Формулой-1». Если вы спросите, где будет велоспорт через 10 лет, мы должны быть уверены, что сможем конкурировать с командой «Формулы-1» и с футбольным клубом.

В Бельгии всё по-другому, но в Нидерландах сейчас именно такая ситуация. И так было всегда, возможно, за исключением 1980-х годов. Тогда Йооп Зутемельк (Joop Zoetemelk) не мог просто так пройти по улице. Сейчас же Том Дюмулин может спокойно гулять по центру Амстердама, как и Дилан Груневеген. Кроме одного, двух человек их никто не узнает. Это проблема для велоспорта, и мы должны над этим работать».

На вопрос WielerFlits, как повысить узнаваемость велогонщиков, Ричард Плюгге ответил:

«Позволить им чаще бороться друг с другом, причём в известных гонках, а не в непонятных соревнованиях, гарантировать, что они чаще будут вместе стартовать на одних гонках. У меня такое мнение».

WielerFlits: «Разве таким образом не получится создание не команды, а бренда, или скорее, бренда индивидуального гонщика? Я имею в виду, что Матье ван дер Пул как бренд больше, чем его команда Alpecin-Deceuninck, или Ваут ван Арт и Visma Lease a Bike?»

Ричард Плюгге: «Может быть и так. Но чтобы велоспорт конкурировал с другими видами спорта, нам необходимо, чтобы Матье ван дер Пул чаще становился соперником Ваута. А Тадей Погачар гораздо чаще боролся с Йонасом Вингегором. Я могу продолжить этот список. Они должны чаще быть соперниками в гонках. Дело, конечно, не только в этом, но думаю, такое соперничество добавить узнавания.

У нас 185 гоночных дней в Мировом туре, о которых фанаты Netflix не имеют понятия. Не мне вам это объяснять. Фанат Netflix не понимает важности Тура Страны Басков или Тура Каталонии. Люди, которые там живут, понимают, насколько эти гонки великие. Но в Нидерландах мой сосед даже не знает, что это. Чтобы увеличить значимость, надо, чтобы в Мировом туре было не 185 дней, а максимум 90 или 80. Сделать так, чтобы все гонки были связаны друг с другом, чтобы там всегда и везде стартовали звёзды команды. Вот где кроется выгода».

WielerFlits: «Как, например, Лига чемпионов?»

Ричард Плюгге: «Да, так создаётся настроение. Но в велоспорте всё не так. Когда статья из тысячи слов, её читают, когда в ней две тысячи слов, читатели в какой-то момент отсеиваются, потому что для них это слишком много.

Должен быть чёткий формат, понятный всем. Сейчас есть шестидневные, семидневные, девятидневные гонки. Никакого единообразия. Серия Hammer была красивой, но сложной и непонятной для болельщиков. Считаю, что надо оставаться верными сути велоспорта, сегодняшним гонкам, чтобы не потерять нынешних фанатов. Но для новых болельщиков нужно решиться на перемены.

Возьмём пример Тура Фландрии. Десять лет назад они изменили финал, но это по-прежнему Тур Фландрии. Все были против финальных кругов, но для Бельгии это стало Второй революцией. И если бы сегодня вернули старый вариант, получилась бы Третья революция. На самом деле все сейчас увидели, что новый вариант лучше. Этот формат может стать хорошим примером на будущее шоссейного велоспорта. Благодаря кругам снижается нагрузка на трафик в регионе, а трасса становится безопаснее. А болельщикам интереснее наблюдать за гонкой, потому что они смогут увидеть гонщиков три раза, а не один.

Как болельщик, боюсь, многие гонки через десять лет исчезнут, потому что из-за нагрузки на дороги, из-за всех этих правил из законов местных властей их уже нельзя будет организовывать в том виде, как сейчас. Финишировать в центрах городов будет всё сложнее, потому что там нельзя обеспечить полную безопасность. Меня, как болельщика, да, я тоже болельщик, это беспокоит. В какой-то момент такие гонки прекратят проводить. Уже сейчас очень сложно обеспечивать безопасность велогонок. Даже если уменьшать скорость на три-пять километров в час, но финиш будет перед ратушей со всевозможными столбиками и булыжниками, опасность остаётся. Для велоспорта это большая проблема.

Поэтому я, как болельщик, хотел бы понять, как сохранить удовольствие от велоспорта. Был бы рад, если бы нашлись люди, которые хотели бы перемен к лучшему. И ещё раз приведу в пример Тур Фландрии. Сначала казалось, что перемены ухудшат гонку, но через десять лет смотришь на это по-другому. Согласятся ли люди платить за возможность попасть на круги, чтобы увидеть гонщиков? Не знаю. Может быть, не станут платить. Но всё равно интереснее увидеть гонщика три раза, чем один.

И ещё в таком случае это облегчает задачу организаторов. А они невероятно важны, потому что без них у нас не будет велогонок. Мы нуждаемся в организаторах. Пока они отлично справляются, но им всё труднее и труднее. Возьмите, к примеру, гонку Париж-Ницца. Практически невозможно организовать финальный этап в Ницце и её окрестностях из-за всех этих пробок. Действительно, организовывать гонки с каждым годом всё сложнее».

По сообщению Cyclingnews, Ричард Плюгге является одним из создателей проекта One Cycling, в который помимо Visma Lease a Bike входят команды EF Education-EasyPost, Soudal-Quickstep, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek и Red Bull-Bora-Hansgrohe. К ним присоединились Bahrain Victorious, Movistar и другие. Jayco AlUla и ведущие французские команды, вероятно, по замечанию Cyclingnews, отказались от участия в проекте. Команда UAE Team Emirates заняла нейтральную позицию.

Как отмечает Cyclingnews, проект One Cycling первоначально планировал создание новых гонок и изменение бизнес-модели профессионального велоспорта. Теперь ожидается, что One Cycling будет работать с некоторыми нынешними организаторами гонок, чтобы попытаться увеличить доход с помощью продажи билетов на круговые финиши в гонках, создание VIP-мест, откуда болельщики смогут наблюдать за гонкой из самых удобных точек. Так уже делают организаторы Flanders Classics на крупнейших гонках и организаторы этапов Кубка мира по велокроссу.

Cyclingnews сообщают, что информация о проекте One Cycling держалась в секрете, так как команды и организаторы гонок подписали юридическое соглашение о неразглашении. Журналисты Escape Collective сообщили, что проект One Cycling может быть запущен уже в течение ближайших недель, Cyclingnews получили аналогичную информацию из нескольких источников.

Cyclingnews выражает мнение, что долгосрочные цели One Cycling могут включать в себя даже лимит зарплат и нечто вроде американской системы драфта лучших молодых гонщиков и выплат развивающим гонщиков командам. Команды One Cycling могут договориться отправлять своих лучших гонщиков на гонки партнёров. Однако это может подорвать календарь Мирового тура. Один из источников сообщил Cyclingnews, что, по меньшей мере, 13 основных команд Мирового тура и несколько женских готовы стать акционерами One Cycling с первоначальными бизнес-планами на три и шесть лет.

Информацию о проекте One Cycling в интервью Cyclingnews подтвердил глава Международного союза велосипедистов UCI Давид Лаппартьен, который приехал на старт женского Тура Даун Андер:

«Сейчас ведутся обсуждения с различными заинтересованными сторонами, конечно, это не полное соглашение, но для нас есть несколько красных линий. Мы не хотим появления отколовшейся лиги, не хотим видеть частную лигу. Нам нужна гарантия уважения таких гонок как Тур Даун Андер, которая существует уже много лет. Мы понимаем, что экономическую модель велоспорта можно усовершенствовать, что велоспорт может увеличить своё значение. Но мы также хотим, чтобы все обсуждения проходили под эгидой UCI.

Я встречался с различными заинтересованными сторонами. Как вы, наверное, знаете, они не совсем согласны, но на последнем семинаре Мирового тура (в ноябре 2024 года) мы договорились, что должны все вместе обсудить и найти лучший способ внедрения изменений. Мы не хотим, чтобы гонки платили в три или четыре раза больше, вот что для нас главное. Обсуждения должны вестись с командами, гонщиками, организаторами, под эгидой UCI. Но на сегодняшний день мы ещё не пришли к соглашению».