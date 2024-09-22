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Грейс Браун — чемпионка мира-2024 в гонке с раздельным стартом

Грейс Браун, Деми Воллеринг и Хлое Дайгерт на подиуме Чемпионата мира по велоспорту-2024 по итогам индивидуальной гонки на время

 

Грейс Браун — чемпионка мира-2024 в гонке с раздельным стартом

 

32-летняя австралийская велогонщица Грейс Браун (Grace Brown), ставшая полтора месяца назад олимпийской чемпионкой в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2024 в Париже, взяла ещё одно золото в этой дисциплине на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе.

 

Два прошлых года Грейс Браун завершала разделки чемпионатов мира по шоссейному велоспорту на второй ступени подиума. В Цюрихе Грейс Браун показала лучшее время - преодолела дистанцию 29,9 км со средней скоростью 45,687 км/ч за 39 минут 16,04 секунд.

 

Ближайшая соперница - нидерландская велогонщица Деми Воллеринг (Demi Vollering) уступила Грейс Браун 16,74 секунд.

 

27-летняя американская велогонщица, чемпионка мира прошлого года в разделке, Хлое Дайгерт (Chloé Dygert) не смогла защитить титул и финишировала третьей, проиграв Грейс Браун 56,42 секунд.

 

Грейс Браун показала лучшее время на первой отсечке через10,4 км после старта, но на второй отсечке - через 20,5 км, она проигрывала 8,87 секунд Деми Воллеринг, но сумела отыграть упущенное время и опередить нидерландскую гонщицу.

 

Хлое Дайгерт на первой отсечке проигрывала не только Грейс Браун и Деми Воллеринг, но и немецкой велогонщице Антонине Нидермайер (Antonia Niedermaier), на второй отсечке Хлое Дайгерт также шла с четвёртым временем, но на финише опередила Антонину Нидермайер на 9 секунд.

 

Грейс Браун в конце этого сезона завершает карьеру профессиональной велогонщицы. Она примет участие в групповой гонке Чемпионата мира-2024, которая пройдёт 28 сентября.

 

Грейс Браун — чемпионка мира-2024 в гонке с раздельным стартом

Грейс Браун — чемпионка мира-2024 в гонке с раздельным стартом

Грейс Браун — чемпионка мира-2024 в гонке с раздельным стартом

 

Грейс Браун: «Если честно, последние пару месяцев чувствую себя как во сне. Я ставила высокие  цели, которые кажутся амбициозными, но смогла их добиться, и это очень круто. Я была сфокусирована на Париже, тысячу раз пересматривала свой план, продумывала каждую деталь. Сейчас же готовилась спокойнее, у меня не было столько же времени для подготовки, как к Олимпийским играм, но я была уверена в своих силах, так как хорошо проехала много разделок.

 

Опыт успеха на Олимпийских играх придал мне огромную уверенность. На последних километрах я ехала, повторяя себе, что смогу стать чемпионкой мира. Это давало мне силы бороться до конца. Но я всё равно закончу карьеру в конце этого сезона. Просто чувствую, что мне очень и очень повезло завершить её вот так. Это ни с чем не сравнимо».

 

Грейс Браун — чемпионка мира-2024 в гонке с раздельным стартом

 

 

Деми Воллеринг: «На дистанции я выложилась полностью, после финиша оставалось надеяться, что этого хватит. К сожалению, оказалось недостаточно. Но я всё равно рада этой медали, потому что впервые взяла медаль в разделке. Для меня это новое достижение, и я счастлива.

 

Я не хотела знать, как иду на промежуточных отсечках. Тогда начинаешь думать, хватит ли тебе сил, или, может быть, надо чуть сбавить. Я хотела выложиться полностью, проехать свою лучшую гонку на время, а после финиша посмотреть, достаточно ли этого. Всю дистанцию чувствовала себя хорошо. Боялась сорваться на последнем отрезке, потому что там было сложно распределяться. На подъёмах выжимала максимум, а потом надеялась, что что-то останется для финальной части. Психологически разделка оказалась не такой трудной, как я опасалась.

 

В групповой гонке всё должно сложиться. Форма - это хорошо, но нужна удача, важно держать себя в руках, и, кто знает, возможно, в субботу всё получится. А сейчас поеду домой, потренируюсь несколько дней».

 

Грейс Браун — чемпионка мира-2024 в гонке с раздельным стартом

 

 

Хлое Дайгерт в 2020 году получила серьёзную травму ноги на чемпионате мира в Имоле в 2020 году, ей потребовалось несколько месяцев восстановления и операций. Затем она перенесла вирус Эпштейна-Барра и операцию на сердце из-за тахикардии. Несмотря на это Хлое Дайгерт взяла бронзу в разделке на Олимпийских играх-2024 в Париже. В прошлом году американская велогонщица на Чемпионате мира в Глазго в индивидуальной гонке на время взяла золотую медаль, опередив Грейс Браун на 6 секунд.

 

Хлое Дайгерт: «Я расстроена, что не поднялась на высшую ступень подиума. Сегодня делала всё, что было в моих силах, но этого не хватило. Другие велогонщицы очень талантливы. Здесь были более сильные спортсменки. Тяжело, что не могу стоять на первой ступени, ради которой мы тренировались. Очень расстроена, мне тяжело. Но в итоге я всё же на подиуме с двумя лучшими девушками в мире. Для меня честь выиграть эту медаль. Она будет меня очень мотивировать продолжать и бороться в следующем году.

 

Надеюсь, смогу развиваться дальше. Каждый раз, когда получаю травму, мне приходится начинать всё с нуля. У этих девушек годы и годы основательной работы. С таким настроем я могу быть сильнейшей, но в современном сильном пелотоне, если случается неудача, ты каждый год начинаешь с нуля. Я всё ещё просто жду, чтобы у меня были год или два последовательной работы и чтобы я была здорова, чтобы я смогла почувствовать себя сильной и снова быть самой собой. Со времени моего инцидента не думаю, что у меня было хотя бы шесть или семь месяцев, чтобы что-то не случилось. Этот год, наверное, был самым трудным после того несчастного случая.

 

После того, как я выиграла титул чемпионки мира в гонке с  раздельным стартом в прошлом году, у меня был ковид, потом мне потребовалось, наверное, больше времени, чтобы снова вернуться в форму. Затем у меня была травма в декабре, и я долго не могла восстановиться, не садилась велосипед около четырёх недель. Поэтому на подготовку к Олимпиаде мне осталось около 10-12 недель. Было тяжело. Я просто надеюсь, что в следующем году смогу быть здоровой и выступать, провести хороший сезон».

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Теги к статье: Грейс Браун Grace Brown Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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Комментарии

  • rude_rider
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (22)
    rude_rider-Фото

    да теперь вдвойне интереснее будет смотреть кто кого из двух главных фаворитов на групповой 

    скорее всего пасти будут этих двух все и вся .а выиграет какой то очень черный лошадка 

  • VeloVelo
    Давиде Формоло дисквалифициров ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Можете привести ссылку?
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул — чемпион мира- ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Четвертая фотка - Нет Слов!!! ))

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Когда-то здесь писал, что Ганна врядли возьмёт что-то Большое на шоссе после своих первых успехов, потому что слишком любит славу и внимание. К сожалению, так и выходит пока.

    Филипо, похоже, так и решил тратить свои лучшие годы на что-то другое, на то, что ему кажется Более Привлекательным. 

    А ведь он мог взять все разделки за последние 3-4 года. Да и, к тому же, пару ГТ.

    Но, это его выбор. Мне Ганна по душе, несмотря ни на что good

    Ну а Ремко мне точно не по душе, но, - снимаю шляпу, шапо.

  • DenisRodikov
    Ремко Эвенепул — чемпион мира- ... (3)
    DenisRodikov-Фото

    Ремко очень хорош в этом году и собрал очень значимые и редкие достижения! Ну и в целом повзрослел, стал опытнее и спокойнее в интервью. Не был его фанатом, но уважать он себе заставил делом.

  • Джамайка
    Тур Люксембурга-2024. Этап 5. ... (3)
    Джамайка-Фото

    особо не раздергивали, по моему. УАЕ и только они догоняли двоих отрывщиков, Хирши и другие работали на Аюсо. Но за 10-9 км, на последнем круге, ВДП зевнул, нужно было следить за ближними соперниками, не ждать, когда отставание от Тибери вырастет до 15 сек, а сразу ловить, или пытаться переложиться в одиночку, Эмиратв бы подхватили. Всего то 7-8 км до финиша было, шансы сохранить майку были высоки. 

    но понятно, в гонке не уследишь за всеми...

  • Pi-man
    Первая победа Тима Мерлира в м ... (3)
    Pi-man-Фото
    Ну, при этом он все еще третий в рейтинге UCI. Сразу после Погачара и Эвенепула
  • gumanoidd
    Первая победа Тима Мерлира в м ... (3)
    gumanoidd-Фото

    Филипсен в этом годе както спекся

  • gumanoidd
    Давиде Формоло дисквалифициров ... (9)
    gumanoidd-Фото

    на спуске нельзя опу от седла отрывать

  • DenisRodikov
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (22)
    DenisRodikov-Фото

    Слушайте, а что с результатами Роглича? Мне казалось, что старт был через 1:30 у лидеров и Роглич приехал на финиш с Ганной. Значит, он проиграл ему 1:30, а не 2:00 как в протоколе?

    Или старт лист был с ошибкой?

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