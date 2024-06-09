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Дубль Ярно Видара на Giro d'Italia Next Gen-2024

Ярно Видар выиграл 6-й этап Giro d'Italia Next Gen-2024

 

 

18-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Development Ярно Видар (Jarno Widar) после победы на 3-м этапе сделал дубль на андеровской версии Джиро д’Италия, престижной велогонке категории 2.2U - версии Джиро - Giro d'Italia Next Gen-2024, выиграв 6-й этап. 

 

6-й королевский горный этап  завершался в 8,9-км подъём с 8,8%. Защищавший розовую майку лидера, Ярно Видар предоставил своему сопернику, Матису Ронделю (Mathys Rondel) задавать скорость большую часть финального подъёма. Когда после «фламм руж» атаковал 18-летний испанский гонщик команды UAE Team Emirates Gen ZПабло Торрес (Pablo Torres), Видар контратаковал и обошёл его за 250 метров.

 

Третьим финишировал ещё один испанский гонщик - 19-летний По Марти (Pau Martí) из команды Israel Premier Tech Academy. Матис Рондель (Mathys Rondel) из Tudor Pro Cycling Team U23 финишировал через 14 секунд после победителя и потерял вторую позицию в общем зачёте, поменявшись местами с Пабло Торресом, который теперь идёт в 52 секундах от Ярно Видара. Матис Рондель проигрывает Видару 58 секунд, а Поль Марти занимает 4-е место в общем зачёте с одним временем с Ронделем.

 

Впервые в истории андеровской версии Джиро д’Италия на подиум поднялись гонщики младше 19 лет. Средний возраст Видара, Торреса и Марти - 18 лет 337 дней, в то время как предыдущий рекорд, поставленный на 3-м этапе, составлял 19 лет 310 дней.

 

Ярно Видар надел четвёртую розовую майку лидера, пока на одну меньше, чем у Йоханнеса Стауне-Миттета, который выиграл Giro Next Gen в прошлом году.

 

На Giro d'Italia Next Gen-2024 участникам предстоит проехать ещё два этапа - 7-й  равнинный с финишем в подъём 1-й категории - 12 км с 4,5%, а также финальный с пересечённым рельефом - четырёхкратным прохождением подъёма 2,7 км с 5,8% на трёх кругах и тремя подъёмами в первой части этапа.

 

 

Дубль Ярно Видара на Giro d'Italia Next Gen-2024

Дубль Ярно Видара на Giro d'Italia Next Gen-2024

Дубль Ярно Видара на Giro d'Italia Next Gen-2024

Photo Credits: LaPresse

 

 

Ярно Видар: «Я впервые выступаю в гонке шестой день. Может, поэтому сегодня чувствовал себя не очень хорошо, но в то же время и не совсем плохо. Конечно, я очень рад победе. Этим утром мечтал о ней.

 

В прошлом году все говорили, что я не смогу бороться за генеральную классификацию, но, думаю, я показал, что это не так. Слышал, что команда Tudor планировала меня атаковать на спуске, но мы за ними усидели. Люди, которые говорят, что мне сложно проходить спуски, не знали, что у меня проблемы с коленом. Эта победа должна заставить их замолчать. Победа - мой им ответ.  

 

Я сказал Милану (Дони) задавать скорость. Главным было доехать до подножия финишного подъёма вместе с Матисом Ронделем и другими сильными гонщиками. Потом мне надо было что-то сделать для команды, чтобы отблагодарить их за работу. Когда Пабло Торрес атаковал, мне пришлось реагировать. За 250 м я ускорился.

 

В детстве всегда мечтаешь о розовой майке. Это самый важный трофей, который можно выиграть в категории до 23 лет».

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Теги к статье: Ярно Видар Jarno Widar Giro d'Italia Next Gen-2024 андеровская Джиро д'Италия

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Комментарии

  • rude_rider
    Жуан Алмейда — победитель 6 эт ... (3)
    rude_rider-Фото

    имхо португалец 

  • svan
    Жуан Алмейда — победитель 6 эт ... (3)
    svan-Фото
    А кто из лидеров сильнее в разделке на 8 этапе?
  • motte
    Даниэль Мартинес и Эган Бернал ... (1)
    motte-Фото

    Немного не в  тему, но связано с Британией: Кэв , по слухам, Сэром стал-:)

  • Крайний
    На Тур де Франс-2024 опробуют ... (5)
    Крайний-Фото

    На каком основании удален мой комментарий 

    старательно и последовательно выхолащивают дух соперничества, саму борьбу

     

    Потрудитесь публично и аргументированно объяснить!

  • rude_rider
    Жуан Алмейда — победитель 6 эт ... (3)
    rude_rider-Фото

    ну прям Фрум и Вигго .. Альмейде надо было еще и генерал забрать..

  • vova-55
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    vova-55-Фото
    Отличные горняки и многодневщики Йейтс, Алмейда и Аюсо могут претендовать на подиум на Туре, но ни как не могут претендовать на итоговую победу.
    При всем уважении к Адаму, он выиграл сегодня у Гонсалема всего 5 секунд.
    Это хорошая победа, но даже над такими соперниками у Адама нет доминирования.
  • error
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    error-Фото
    Я не про то Миш, что "не работали", а про то што "не сработали"... я не очь верю в то что Аюсо, Йейтс и Алмейда горят желанием быть доместиками... а в Висме которая их победила в прошлом году был монолит.. Винни.. и все.. без энтузиастов.
  • motte
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    motte-Фото

    Цитата: error
    На прошлом Туре те же самые были... но не очень то слаженно работали.

    Серёжа, Тадей был сырой после травмы...Буйных много, но нету вожаков... Вот и был разброд в команде.

  • maxxxx
    Тур Бельгии-2024. Этап 2 (1)
    maxxxx-Фото

    И такого Мерлира пока еще нет в предварительном составе на тур. Все под Ремко. Сомнительно

  • svan
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    svan-Фото
    как бы и Роглич не начал отваливаться от Ейтса с Алмейдой

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