Дубль Ярно Видара на Giro d'Italia Next Gen-2024

Ярно Видар выиграл 6-й этап Giro d'Italia Next Gen-2024

18-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Development Ярно Видар (Jarno Widar) после победы на 3-м этапе сделал дубль на андеровской версии Джиро д’Италия, престижной велогонке категории 2.2U - версии Джиро - Giro d'Italia Next Gen-2024, выиграв 6-й этап.

6-й королевский горный этап завершался в 8,9-км подъём с 8,8%. Защищавший розовую майку лидера, Ярно Видар предоставил своему сопернику, Матису Ронделю (Mathys Rondel) задавать скорость большую часть финального подъёма. Когда после «фламм руж» атаковал 18-летний испанский гонщик команды UAE Team Emirates Gen ZПабло Торрес (Pablo Torres), Видар контратаковал и обошёл его за 250 метров.

Третьим финишировал ещё один испанский гонщик - 19-летний По Марти (Pau Martí) из команды Israel Premier Tech Academy. Матис Рондель (Mathys Rondel) из Tudor Pro Cycling Team U23 финишировал через 14 секунд после победителя и потерял вторую позицию в общем зачёте, поменявшись местами с Пабло Торресом, который теперь идёт в 52 секундах от Ярно Видара. Матис Рондель проигрывает Видару 58 секунд, а Поль Марти занимает 4-е место в общем зачёте с одним временем с Ронделем.

Впервые в истории андеровской версии Джиро д’Италия на подиум поднялись гонщики младше 19 лет. Средний возраст Видара, Торреса и Марти - 18 лет 337 дней, в то время как предыдущий рекорд, поставленный на 3-м этапе, составлял 19 лет 310 дней.

Ярно Видар надел четвёртую розовую майку лидера, пока на одну меньше, чем у Йоханнеса Стауне-Миттета, который выиграл Giro Next Gen в прошлом году.

На Giro d'Italia Next Gen-2024 участникам предстоит проехать ещё два этапа - 7-й равнинный с финишем в подъём 1-й категории - 12 км с 4,5%, а также финальный с пересечённым рельефом - четырёхкратным прохождением подъёма 2,7 км с 5,8% на трёх кругах и тремя подъёмами в первой части этапа.

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Ярно Видар: «Я впервые выступаю в гонке шестой день. Может, поэтому сегодня чувствовал себя не очень хорошо, но в то же время и не совсем плохо. Конечно, я очень рад победе. Этим утром мечтал о ней.

В прошлом году все говорили, что я не смогу бороться за генеральную классификацию, но, думаю, я показал, что это не так. Слышал, что команда Tudor планировала меня атаковать на спуске, но мы за ними усидели. Люди, которые говорят, что мне сложно проходить спуски, не знали, что у меня проблемы с коленом. Эта победа должна заставить их замолчать. Победа - мой им ответ.

Я сказал Милану (Дони) задавать скорость. Главным было доехать до подножия финишного подъёма вместе с Матисом Ронделем и другими сильными гонщиками. Потом мне надо было что-то сделать для команды, чтобы отблагодарить их за работу. Когда Пабло Торрес атаковал, мне пришлось реагировать. За 250 м я ускорился.

В детстве всегда мечтаешь о розовой майке. Это самый важный трофей, который можно выиграть в категории до 23 лет».