Giro d'Italia Next Gen-2024. Этап 1

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 17:18 Aosta - Aosta, 8,8 км, ITT 1 Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing 00:10:49.17 2 Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team 00:00:06.65 3 Fabian Weiss (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 00:00:09.71 4 Paul Magnier (Fra) Soudal Quick-Step 00:00:10.57 5 Callum Thornley (Gbr) Trinity Racing 00:00:15.74 6 Noa Isidore (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 00:00:16.69 7 Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl-Trek Future Racing 00:00:16.86 8 Hamish Mckenzie (Aus) Hagens Berman Jayco 00:00:20.59 9 Jarno Widar (Bel) Lotto Dstny Development Team 00:00:21.53 10 Christian Bagatin (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 00:00:22.13 11 Lars Vanden Heede (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 00:00:23.77 12 Luke Tuckwell (Aus) Trinity Racing 00:00:25.07 13 Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team U23 00:00:25.22 14 Léo Bisiaux (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 00:00:27.58 15 Matthew Brennan (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development 00:00:27.71 16 Robert Donaldson (Gbr) Trinity Racing 00:00:28.23 17 Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro Cycling Team U23 00:00:28.73 18 Rasmus Pedersen (Den) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 00:00:28.88 19 Duarte Marivoet Scholiers (Bel) Uae Team Emirates Gen-Z 00:00:29.48 20 Pablo Torres Arias (Esp) Uae Team Emirates Gen-Z 00:00:30.85 21 Luca Giaimi (Ita) Uae Team Emirates Gen-Z 00:00:34.49 22 Mats Wenzel (Lux) Lidl-Trek Future Racing 00:00:34.53 23 Oscar Chamberlain (Aus) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 00:00:34.65 24 Alastair Mackellar (Aus) Hagens Berman Jayco 00:00:34.77 25 Gal Glivar (Slo) Uae Team Emirates Gen-Z 00:00:35.01 26 Owen Cole (Usa) Uae Team Emirates Gen-Z 00:00:35.19 27 Pau Marti Soriano (Esp) Israel Premier Tech Academy 00:00:35.73 28 Jørgen Nordhagen (Nor) Team Visma | Lease A Bike Development 00:00:36.06 29 Roman Ermakov (Rus) Ctf Victorious 00:00:36.47 30 Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike Development 00:00:37.21 31 Mathieu Kockelmann (Lux) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 00:00:37.63 32 Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 00:00:38.29 33 Huub Artz (Ned) Wanty-Re Uz-Technord 00:00:38.53 34 Viktor Soenens (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 00:00:38.99 35 Lorenzo Nespoli (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 00:00:40.12 36 Gonçalo Tavares (Por) Hagens Berman Jayco 00:00:40.49 37 Arthur Blaise (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 00:00:40.52 38 Alessandro Pinarello (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 00:00:40.69 39 Darren Van Bekkum (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 00:00:41.45 40 Cedric Abt (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 00:00:41.98 41 Artem Shmidt (Usa) Hagens Berman Jayco 00:00:42.25 42 Alessandro Romele (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 00:00:42.75 43 Daniel Lima (Por) Israel Premier Tech Academy 00:00:43.36 44 Luca Paletti (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 00:00:44.06 45 Tim Rex (Bel) Wanty-Re Uz-Technord 00:00:44.51 46 Louis Leidert (Ger) Lidl-Trek Future Racing 00:00:44.80 47 Simone Gualdi (Ita) Wanty-Re Uz-Technord 00:00:45.07 48 Leander Van Hautegem (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 00:00:45.16 49 Moritz Kretschy (Ger) Israel Premier Tech Academy 00:00:45.33 50 Niklas Behrens (Ger) Lidl-Trek Future Racing 00:00:47.38 51 Vicente Rojas Naranjo (Chi) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 00:00:47.51 52 Marco Andreaus (Ita) Ctf Victorious 00:00:47.69 53 Nicolo' Arrighetti (Ita) Biesse - Carrera 00:00:48.03 53 Roman Holzer (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 55 Ben Felix Jochum (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 00:00:48.05 56 Joshua Giddings (Gbr) Lotto Dstny Development Team 00:00:48.08 57 Tommaso Dati (Ita) Biesse - Carrera 00:00:48.48 58 Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 00:00:48.71 59 Max Van Der Meulen (Ned) Ctf Victorious 00:00:48.79 60 Alvaro Garcia Gimenez (Esp) Israel Premier Tech Academy 00:00:49.01 61 Ugo Fabries (Fra) Trinity Racing 00:00:50.25 62 Kristian Egholm (Den) Lidl-Trek Future Racing 00:00:50.36 63 Florian Samuel Kajamini (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 00:00:51.09 64 Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 00:00:51.80 65 Giovanni Zordan (Ita) Zalf Euromobil Fior 00:00:52.03 66 Steffen De Schuyteneer (Bel) Lotto Dstny Development Team 00:00:52.20 67 Dennis Lock (Den) Zalf Euromobil Fior 00:00:52.52 68 Pavel Novák (Cze) Team Mbh Bank Colpack Ballan 00:00:53.51 69 Killian Verschuren (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 00:00:53.78 70 Wouter Toussaint (Ned) Wanty-Re Uz-Technord 00:00:53.93 71 Jan Kino (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 00:00:54.30 72 Luca Dreßler (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 00:00:54.37 73 Samuele Privitera (Ita) Hagens Berman Jayco 00:00:54.85 74 Federico Iacomoni (Ita) Zalf Euromobil Fior 00:00:55.37 75 Cesare Chesini (Ita) Zalf Euromobil Fior 00:00:55.51 76 Matteo Ambrosini (Ita) Team Mbh Bank Colpack Ballan 00:00:55.64 77 Emry Faingezicht (Isr) Israel Premier Tech Academy 00:00:56.38 78 Gabriele Raccagni (Ita) 00:00:56.67 79 Alessandro Borgo (Ita) Ctf Victorious 00:00:56.95 80 Matteo Scalco (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 00:00:57.83 81 Kevin Pezzo Rosola (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 00:00:57.89 82 Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development 00:00:58.06 83 Jeferson Armando Ruiz Acuña (Col) Gw Erco Shimano 00:00:58.91 84 Etienne Grimod (Ita) Biesse - Carrera 00:01:00.12 85 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) Gw Erco Shimano 00:01:00.20 86 Matys Grisel (Fra) Lotto Dstny Development Team 00:01:00.44 87 Andrea Piras (Ita) Italy 00:01:00.50 88 Nicolo' Pettiti (Ita) Biesse - Carrera 00:01:01.44 89 William Colorado Osorio (Col) Gw Erco Shimano 00:01:02.09 90 Arne Baers (Bel) Lotto Dstny Development Team 00:01:02.39 91 Luke Valenti (Can) Israel Premier Tech Academy 00:01:02.42 92 Milan Donie (Bel) Lotto Dstny Development Team 00:01:02.83 93 Lorenzo Conforti (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 00:01:03.15 94 Ilkhan Dostiyev (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 00:01:04.55 95 Mauricio Zapata Arboleda (Col) Petrolike 00:01:04.78 96 Luca Bagnara (Ita) 00:01:05.16 97 Niccolo' Galli (Ita) 00:01:06.15 98 José Ramón Muñiz Vázquez (Mex) Petrolike 00:01:06.76 99 Simone Griggion (Ita) 00:01:08.00 100 Jose Juan Prieto De Luna (Mex) Petrolike 00:01:08.28 101 Diego Pescador Castro (Col) Gw Erco Shimano 00:01:08.86 102 Savelii Laptev (Rus) Astana Qazaqstan Development Team 00:01:09.47 103 Nil Aguilera Jorba (Esp) Astana Qazaqstan Development Team 00:01:10.03 104 Kasper Andersen (Den) Hagens Berman Jayco 00:01:10.14 105 Manuel Oioli (Ita) Italy 00:01:11.08 106 Victor Hannes (Bel) Wanty-Re Uz-Technord 00:01:11.29 107 Martin Barrero Lopez (Esp) 00:01:11.93 108 Andrea Montoli (Ita) Biesse - Carrera 00:01:11.95 109 Simone Zanini (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 00:01:12.09 110 Sebastiano Minoia (Ita) Rime Drali 00:01:12.77 111 Gibbe Staes (Bel) Uae Team Emirates Gen-Z 00:01:12.96 112 Edoardo Zamperini (Ita) 00:01:12.97 113 Riccardo Perani (Ita) 00:01:13.72 114 Marco Palomba (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 00:01:14.36 115 Mil Morang (Lux) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 00:01:14.41 116 Arnaud Tendon (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 00:01:14.70 117 Valery Shtin (Rus) Ctf Victorious 00:01:15.04 118 Samuel Novák (Svk) 00:01:15.39 119 Matthew Kingston (Gbr) Mg.K Vis Colors For Peace 00:01:15.41 120 Juan Sebastian Pinilla Bolivar (Col) Gw Erco Shimano 00:01:15.81 121 Leonardo Vardanega (Ita) 00:01:15.91 122 Alessandro Cattani (Ita) Rime Drali 00:01:16.00 123 Andres Libardo Mancipe Puin (Col) Gw Erco Shimano 00:01:16.71 124 Leon Arenz (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 00:01:16.73 125 Simone Roganti (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 00:01:16.95 126 Marco Di Bernardo (Ita) 00:01:17.77 127 Camilo Andres Gomez Gomez (Col) Trinity Racing 00:01:18.48 128 Pietro Sterbini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 00:01:19.16 129 Lorenzo Magli (Ita) Italy 00:01:20.06 130 Cesar Macias Estrada (Mex) Petrolike 00:01:20.68 131 Antonio Gonzalez Torres (Esp) 00:01:20.74 132 Domenico Cirlincione (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 00:01:21.43 133 Gianmarco Carpene (Ita) 00:01:23.40 134 Márk Valent (Hun) Team Mbh Bank Colpack Ballan 00:01:26.64 135 Filippo D'Aiuto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia 00:01:26.73 136 Filippo Omati (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 00:01:26.74 137 Filippo Turconi (Ita) Vf Group-Bardiani Csf- Faizane' 00:01:26.85 138 Juan Carlos Orozco Orozco (Mex) Petrolike 00:01:27.49 139 Andrea D'Amato (Ita) Biesse - Carrera 00:01:28.45 140 Ciro Perez Alvarez (Uru) Mg.K Vis Colors For Peace 00:01:29.08 141 Andrea Alfio Bruno (Ita) Italy 00:01:29.70 142 Daniel Skerl (Ita) Ctf Victorious 00:01:32.07 143 Tommaso Colombo (Ita) 00:01:32.25 144 Jorge Fabrizio Martinez Huerta (Mex) Petrolike 00:01:35.72 145 Alexandr Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 00:01:36.23 146 Nicola Rossi (Ita) Italy 00:01:36.74 147 Ludovico Crescioli (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 00:01:36.94 148 Andrea Sergiampietri (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 00:01:37.81 149 Nicholas Scarpelli (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 00:01:39.38 150 Lorenzo Ursella (Ita) Zalf Euromobil Fior 00:01:39.78 151 Alessandro Mario Dante (Ita) 00:01:40.22 152 Dario Giuliano (Fra) 00:01:42.06 153 Zachary Walker (Gbr) Rime Drali 00:01:43.60 153 Riccardo Galante (Ita) 155 Damiano Obetti (Ita) 00:01:44.25 156 Luca Varroni (Ita) 00:01:48.67 157 Lapo Gavilli (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 00:01:48.75 158 Luca Rosa (Ita) 00:01:49.24 159 Lino Colosio (Ita) 00:01:49.90 160 Pietro Dapporto (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna 00:01:49.96 161 Stefano Leali (Ita) Zalf Euromobil Fior 00:01:54.22 162 Lorenzo Ferroni (Ita) 00:01:55.73 163 Fabio Giancristofaro (Ita) Rime Drali 00:01:57.37 164 Zeno Moonen (Bel) Wanty-Re Uz-Technord 00:01:58.04 165 Tommaso Mantovan (Ita) 00:02:01.74 166 Anthoni Silenzi (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace 00:02:06.16 167 Lorenzo Peschi (Ita) General Store - 00:02:08.73 168 Raffaele Mosca (Ita) Italy 00:02:16.86 169 Edward Pawson (Nzl) Rime Drali 00:02:39.01 170 Filippo Gallio (Ita) 00:03:02.42 171 Alessandro Gallio (Ita) 00:03:06.29 172 William Smith (Gbr) Trinity Racing 00:03:09.82 DNF Mattia Di Felice (Ita) Mg.K Vis Colors For Peace DNF Edoardo Mauro Alleva (Ita) Rime Drali Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Giro d'Italia Next Gen-2024 Джиро д'Италия андеры



