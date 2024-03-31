Арно Де Ли пропустит весенние классики из-за болезни

Болезнь Лайма могла стать причиной спада формы Арно Де Ли весной

22-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Арно Де Ли (Arnaud De Lie) не сможет принять участие в весенней кампании классик из-за болезни.

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В пресс-релизе команды Lotto Dsnty говорилось: «По ряду причин Арно Де Ли не сможет пока проявить себя на бельгийских классиках, как планировала команда и он сам. В январе, сразу после сбора команды в Испании, на Тенерифе прошёл тренировочный лагерь на высоте, где 22-летний бельгийский гонщик заболел. Затем он упал на гонке Le Samyn, получив в результате множество ссадин, и впоследствии заставило сойти на 4-м этапе Париж-Ницца-2024.

Из-за нескольких проблем Де Ли не может выступать на классиках в 100% готовности. Вместе с Де Ли руководство команды и тренеры, ответственные за выступление гонщиков, решили, что молодой бельгийский гонщик не будет стартовать на предстоящих классиках. Он использует это время для восстановления и подготовки ко второй части сезона. Дату его возвращения к соревнованиям определим в ближайшее время».

28 марта команда Lotto Dsnty обновила данные о состоянии Арно Де Ли, уточнив, что у гонщика диагностирована болезнь Лайма (инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Borrelia, переносимыми клещами):

«После дополнительного обследования у Арно Де Ли диагностирована болезнь Лайма. В его крови обнаружены антитела к этой болезни. Так как этот диагноз невозможно поставить со стопроцентной уверенностью, возможно, болезнь Лайма была причиной того, что Де Ли не мог выступать на высоком уровне на прошлых гонках. Он начал лечение антибиотиками. Желаем Арно скорейшего выздоровления!»