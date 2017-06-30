Андрей Зейц выиграл «Тур Кюсю», Антонио Нибали - второй

Казахстанский гонщик Андрей Зейц стал победителем многодневной гонки «Тур Кюсю», которая завершилась сегодня в городе Хита. Команда Astana Qazaqstan Team сделала все необходимое для того, чтобы защитить лидерство Андрея, которое он добыл вчера по итогам королевского этапа.

Photo credit: @SprintCycling

«После активного старта вместе с Антонио Нибали мы оказались в отрыве из примерно 20 гонщиков, среди которых были все претенденты на победу в общем зачете. Но хорошего сотрудничества в группе не получилось, поэтому нам оказалось сложно держать ситуацию под контролем. В итоге – трем гонщикам удалось уехать в новый отрыв, а мы решили подождать пелотон», - рассказывает Андрей Зейц.



На локальных кругах в городе Хита гонщики «Астаны» вместе с несколькими другими командами начали активное преследование отрыва и практически настигли его, однако беглецам удалось удержаться впереди, разыграв победу на этапе. Тем не менее, пелотон финишировал спустя всего 8 секунд, а Андрей Зейц без проблем защитил свою майку лидера. Также, Антонио Нибали сохранил за собой второе место в общем зачете.



«И снова наша команда проделала отличную работу, и после того, как пелотон догнал нашу группу, ребята вышли вперед, начав преследование отрыва и уменьшая разрыв. Что ж, в конце концов догнать отрыв не получилось, но главная цель – защита майки – была достигнута. Я очень рад этой победе, она многое значит для меня. Также, я рад, что мы сохранили наши места с Антонио Нибали и вместе представили Astana Qazaqstan Team на финальном подиуме», - сказал Андрей Зейц.



Пресс-служба Astana Qazaqstan Team