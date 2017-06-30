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Андрей Зейц выиграл «Тур Кюсю», Антонио Нибали - второй

Андрей Зейц выиграл «Тур Кюсю», Антонио Нибали - второй

 

Казахстанский гонщик Андрей Зейц стал победителем многодневной гонки «Тур Кюсю», которая завершилась сегодня в городе Хита. Команда Astana Qazaqstan Team сделала все необходимое для того, чтобы защитить лидерство Андрея, которое он добыл вчера по итогам королевского этапа. 

 

Андрей Зейц выиграл «Тур Кюсю», Антонио Нибали - второй

 

Photo credit: @SprintCycling

 

«После активного старта вместе с Антонио Нибали мы оказались в отрыве из примерно 20 гонщиков, среди которых были все претенденты на победу в общем зачете. Но хорошего сотрудничества в группе не получилось, поэтому нам оказалось сложно держать ситуацию под контролем. В итоге – трем гонщикам удалось уехать в новый отрыв, а мы решили подождать пелотон», - рассказывает Андрей Зейц.

На локальных кругах в городе Хита гонщики «Астаны» вместе с несколькими другими командами начали активное преследование отрыва и практически настигли его, однако беглецам удалось удержаться впереди, разыграв победу на этапе. Тем не менее, пелотон финишировал спустя всего 8 секунд, а Андрей Зейц без проблем защитил свою майку лидера. Также, Антонио Нибали сохранил за собой второе место в общем зачете.

«И снова наша команда проделала отличную работу, и после того, как пелотон догнал нашу группу, ребята вышли вперед, начав преследование отрыва и уменьшая разрыв. Что ж, в конце концов догнать отрыв не получилось, но главная цель – защита майки – была достигнута. Я очень рад этой победе, она многое значит для меня. Также, я рад, что мы сохранили наши места с Антонио Нибали и вместе представили Astana Qazaqstan Team на финальном подиуме», - сказал Андрей Зейц.


Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Андрей Зейц Антонио Нибали Тур Кюсю Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Маладцы! Зейц в составе Астаны на 2024 год как и Антонио обеспечены. На следующий год поедут в тур Афганистана и Сомали.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • motte
    Тадей Погачар третий год подря ... (8)
    motte-Фото

    Кто получит Золотой велосипед за этот сезон, там ряд номинантов и винегар так же.

  • Astanaforever
    Тур Турции-2023. Этап 1 (17)
    Astanaforever-Фото
    И гонялся он в Т-Mobile вместе с Андре Грайпелем, Марком Кэвендишом, Яном Ульрихом , Майклом Роджерсом и Адреасом Кледеном.
  • Виктор Сироткин
    UCI Gravel World Championships ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото

    мне кажется, что в Европе не осталось дорог, подходящих под понятие гревел-трасса: уж слишком на них гладкое покрытие, которое проезжается на шоссейнике с чуть более толстыми покрышками. Надеюсь UCI отвезёт в USA Чемпионат мира, в те самые канзасские поля. Да и что это за дистанция на ЧМ - всего 105 миль?

  • Astanaforever
    Андрей Зейц выиграл «Тур Кюсю» ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Маладцы! Зейц в составе Астаны на 2024 год как и Антонио обеспечены. На следующий год поедут в тур Афганистана и Сомали.
  • Серафим
    UCI Gravel World Championships ... (5)
    Серафим-Фото

     Интересно, что с американскими гравийщиками? Где все эти монстры гравия из Кукурузного пояса, патриоты Мичигана, Канзаса, Небраски? Лучший из них, Киган Свенсон добрался до пятого места, проиграв даже Алехандро Хуановичу.

      Наверно, не дожили до Чемпионатов мира, здесь по-прежнему рулят профессионалы шоссейники.

  • Earl57
    Тур Турции-2023. Этап 1 (17)
    Earl57-Фото

    К слову, 47-летний лидер Медельина победил в генерале недельной гонки в Китае, где 38-летний Фрум финишировал на 63-м месте, отстав от победителя на 34 минуты. 

     

    В соцсетях отмечают что свой первый грантур Оскар Севилья проехал в 1998 году. Добрая половина участников этого Тура Хайнаня тогда еще не родилась. В Европе "Эль Ниньо" может и подзабыли, но в Южной Америке его обожают и боготворят. Уникальный человек.

  • DenisRodikov
    Ремко Эвенепул финишировал 9-м ... (2)
    DenisRodikov-Фото

    Зря минусуют - я несколько раз посмотрел, да был нажат передний тормоз - это левой рукой Ремко, правой по картинке. Хирши и сам хорош, видимо, отвлёкся. Но обычно в таких ситуациях те, кто едут впереди тормоз не нажимают.

  • BlAr
    Примож Роглич подписал контрак ... (42)
    BlAr-Фото
    Думается, вовсе не из-за денег Роглич решил покинуть TJV. Деньги - это отличный дополнительный аргумент в пользу перехода в конкретную команду, но это не его причина.
  • Earl57
    Матей Мохорич — чемпион мира-2 ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: AlpenFlow
    Интересно, коленопреклонение кому адресовано?

    Фотографам. На одно колено медалисты часто приседают поближе к краю подиума, чтобы фотографии были с лучшим ракурсом, не снизу ввверх.

  • Yuriy 17
    Примож Роглич подписал контрак ... (42)
    Yuriy 17-Фото

    Про переход П. Роглича абсолютно ясно одно: он выигрывает в самом главном - денежное довольствие.

    Поэтому, это бесспорно правильное решение

     

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
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