Тур Кюсю. Андрей Зейц и Антонио Нибали одерживают двойную победу на ключевом этапе

На решающем горном этапе японской многодневной гонки «Тур Кюсю» гонщики команды Astana Qazaqstan Team Андрей Зейц и Антонио Нибали завоевали первые два места: Зейц стал победителем этапа, а Антонио Нибали финишировал вторым.



Оба гонщика стали участниками группы лидеров, которая образовалась на кругах в городе Минамиасо. На последнем круге Зейц предпринял атаку, которая принесла ему победу на этапе и лидерство в общем зачете.

Photo credit: @SprintCycling



«У меня было две недели после завершения «Вуэльты Испании», и я старался тренироваться в полную силу, сохраняя форму на хорошем уровне. Этап получился тяжелым, но наша команда провела его на «отлично». Сначала Николя Винокуров уехал в отрыв, где защищал командные интересы, а я в это время находился в пелотоне при поддержке всей остальной команды. Затем, когда отрыв был нейтрализован, Игорь Чжан вышел вперед, задав мощнейший темп при въезде на круги, так что в пелотоне произошла большая селекция. После подъема впереди в группе лидеров остался только я и Антонио Нибали. Мы продолжали работать для того, чтобы поддерживать высокий темп. На последнем подъеме я предпринял атаку, а Антонио остался сзади, контролируя соперников. Когда я проехал вершину, преимущество было все еще комфортным, так что я без лишнего риска прошел спуск и доехал до финиша. Очень рад, что удалось выиграть этап и стать лидером общего зачета. Но, я также был очень рад, когда увидел, как Антонио финиширует вторым после меня», - сказал Андрей Зейц.



За один этап до финиша Андрей Зейц лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 25 секунд над Антонио Нибали и в 27 секунд над Юхи Тодоме.



Пресс-служба Astana Qazaqstan Team