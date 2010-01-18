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Тур Кюсю. Андрей Зейц и Антонио Нибали одерживают двойную победу на ключевом этапе

Тур Кюсю. Андрей Зейц и Антонио Нибали одерживают двойную победу на ключевом этапе

 

 

На решающем горном этапе японской многодневной гонки «Тур Кюсю» гонщики команды Astana Qazaqstan Team Андрей Зейц и Антонио Нибали завоевали первые два места: Зейц стал победителем этапа, а Антонио Нибали финишировал вторым.

Оба гонщика стали участниками группы лидеров, которая образовалась на кругах в городе Минамиасо. На последнем круге Зейц предпринял атаку, которая принесла ему победу на этапе и лидерство в общем зачете.

 

Тур Кюсю. Андрей Зейц и Антонио Нибали одерживают двойную победу на ключевом этапе

 

Photo credit: @SprintCycling

 


«У меня было две недели после завершения «Вуэльты Испании», и я старался тренироваться в полную силу, сохраняя форму на хорошем уровне. Этап получился тяжелым, но наша команда провела его на «отлично». Сначала Николя Винокуров уехал в отрыв, где защищал командные интересы, а я в это время находился в пелотоне при поддержке всей остальной команды. Затем, когда отрыв был нейтрализован, Игорь Чжан вышел вперед, задав мощнейший темп при въезде на круги, так что в пелотоне произошла большая селекция. После подъема впереди в группе лидеров остался только я и Антонио Нибали. Мы продолжали работать для того, чтобы поддерживать высокий темп. На последнем подъеме я предпринял атаку, а Антонио остался сзади, контролируя соперников. Когда я проехал вершину, преимущество было все еще комфортным, так что я без лишнего риска прошел спуск и доехал до финиша. Очень рад, что удалось выиграть этап и стать лидером общего зачета. Но, я также был очень рад, когда увидел, как Антонио финиширует вторым после меня», - сказал Андрей Зейц.

За один этап до финиша Андрей Зейц лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 25 секунд над Антонио Нибали и в 27 секунд над Юхи Тодоме.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Андрей Зейц Антонио Нибали Тур Кюсю Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 14:52 | Регистрация: 20.05.2021

    Кажется, у Андрея первая победа в карьере. Поздравления! И, вероятно , завтра будет вторая.Даже Антонио проснулся.

    1. Имя: Alik

      Astanaforever

      Сегодня, 15:26 | Регистрация: 30.06.2017

      Вторая победа.

      Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 19:06 | Регистрация: 18.01.2010

    8 место на ОИ стоит очень дорого. Не забывайте эти моменты. Он даже был лидером гонки

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Комментарии

  • salomon
    Примож Роглич попрощался с ком ... (10)
    salomon-Фото
    Цитата: kabachok
    Примож Роглич попрощался с карьерой. 
    Не дождешься!
  • Андрей А
    Париж - Тур-2023. Результаты (4)
    Андрей А-Фото

    Грунтовки как на чемпионате мира по грэвэлу

  • uran
    Ремко Эвенепул упал в начале к ... (4)
    uran-Фото
    Цитата: RVL
    Он такими обстоятельствами снимает с себя ответственность...то завал, то трудный день, то роглич в отрыве не работает)))
    Так это получается Эвенепул специально упал, для отмазки. Вот оно чё, Михалыч)))
  • MVDP
    UCI Gravel World Championships ... (2)
    MVDP-Фото

    Шикарная у словенцев школа (с).

  • velodoctor
    Тур Турции-2023. Этап 1 (14)
    velodoctor-Фото

    Быть первым после Филипсена отличный результат. 

  • AzaKonta
    UCI Gravel World Championships ... (2)
    AzaKonta-Фото
    Вальверде зверь
  • AzaKonta
    Тур Кюсю. Андрей Зейц и Антони ... (3)
    AzaKonta-Фото
    8 место на ОИ стоит очень дорого. Не забывайте эти моменты. Он даже был лидером гонки
  • Николай Н.
    Париж - Тур-2023. Результаты (4)
    Николай Н.-Фото

    На этой гонке заканчивается все классики. Хорошая гонка, только одно плохо это пыль. Так и силикоз можно заработать.

  • velodoctor
    Париж - Тур-2023. Результаты (4)
    velodoctor-Фото

    Блин Лу-лу завершает, мимо меня прошло. 

  • sixpack
    Тур Турции-2023. Этап 1 (14)
    sixpack-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Вина не Сырицы, что проиграл..вина команды, что не смогла его развезти..

     

    ну вроде Глеба посадили на колесо Филлипсена, чем плохо? Было видно, что Филлипсен просто быстрее. Предположим, Астана сама сформировала бы первый поезд, а Альпецины посадили бы Филлипсена на колесо Глеба. Он бы просто вышел из-за спины и забрал бы финиш. ЯФ лучший спринтер мира сейчас, подвоз у Альпецинов отлажен отлично, итог закономерен. 

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