Насэр Буанни объявил о завершении карьеры велогонщика

Насэр Буанни завершил карьеру велогонщика, не сумев полностью восстановиться после травмы

Спринтер Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) объявил о завершении карьеры. 33-летний французский велогонщик команды Arkea-Samsic рассказал, что не смог вернуться на свой лучший уровень после тяжёлой травмы - перелома в шейном отделе позвоночника, который получил при падении на Туре Турции в прошлом году.

Хотя Буанни выступал в 22 гонках в этом сезоне, он добился всего одного подиума - третьего места на этапе Тура де л’Ан, и занял 6-е место на классике Милан-Турин.

Насэр Буанни: «Дорогие друзья, близкие и болельщики. Я ухожу из велоспорта после 27 лет участия в соревнованиях. Это решение обдумывал несколько месяцев. Я начал заниматься велоспортом в 6 лет, и этот вид спорта быстро стал моей страстью.

70 побед, взлёты и падения, красивые и не очень красивые моменты, разочарования, но из них я сохраню только лучшее. После серьёзного падения, которое стоило мне перелома в шейном отделе позвоночника, и долгого восстановления, я стал тенью прежнего себя.

Я прилагал все силы души и тела, пытаясь вернуться к прежнему уровню, но результата не добился. Жизнь распорядилась иначе. От всего сердца благодарю за любовь и поддержку».

Насэр Буанни пришёл в профессиональный велоспорт в 2011 году, начав карьеру во французской команде FDJ, затем с 2015 по 2019 выступал в команде Cofidis, а с 2020 - в Arkea-Samsic. Он одержал 70 побед, в том числе выиграл три этапа Джиро д’Италия и три этапа Вуэльты Испании. В 2014 году он выиграл цикламеновую майку лучшего в очковой классификации Джиро д’Италия.

А вот на Тур де Франс Насэру Буанни ни разу не удалось взять победу на этапе, за четыре участия во французском Гранд-туре его лучшим результатом стало 2-е место на 4-м этапе в 2021 году.