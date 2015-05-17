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Насэр Буанни подаст жалобу в полицию на оскорбительные комментарии в свой адрес

Насэр Буанни собирается подать жалобу в полицию на расистские оскорбления в свой адрес

 

 

  Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) получил в свой адрес множество расистских оскорблений после дисквалификации на классике Cholet-Pays de Loire-2021. В Instagram 30-летний французский велогонщик опубликовал скриншоты некоторых оскорбительных комментариев, которые получил за прошлую неделю, и сообщил, что собирается подать  жалобу в полицию.

 

Насэр Буанни подаст жалобу в полицию на оскорбительные комментарии в свой адрес

 

  Насэр Буанни: «Привет всем мелким шутникам, которые развлекали себя в последнюю неделю тем, что писали мне лично или в комментариях на сайтах о велоспорте, что я должен вернуться в Африку, что я преступник, что меня нужно интернировать в Северную Африку, тем, кто постоянно присылает мне (смайлы со свиньями).

 

  Вы должны знать, что я родился во Франции, и что я собираюсь подать жалобу, потому что слишком долго мирился со всем и молчал, но на этот раз так просто это не оставлю».

 

  Команда Arkea-Samsic заявила о поддержке своего гонщика: «Насэр Буанни больше недели подвергался жестоким расистским нападкам , в том числе в социальных сетях». Он решил подать жалобу. Команда Arkea-Samsic решительно осуждает эти акты расизма и полностью поддерживает Насэра Буанни».

 

 

  Насэр Буанни, толкнувший спринтера команды Groupama-FDJ Джейка Стюарта (Jake Stewart), был признан виновным в инциденте, а его дело направлено в Дисциплинарный комитет. Буанни принёс официальные извинения Джейку Стюарту. 21-летний британский спринтер в интервью Rouleur назвал извинения  Буанни «неискренними», сказав, что в момент, когда Буанни толкнул его к барьерам, у него вся жизнь пронеслась перед глазами.

 

  Насэр Буанни, обратившись к журналисту французского телеканала La Chaîne L’Equipe Патрику Шассе (Patrick Chassé), 2 апреля написал в Твиттере:

 

  «Вы можете говорить, что я спринтер, который рискует, не сдаёт свою позицию, агрессивный, который ради победы сделает что угодно… Но не то, что я намеренно хотел кого-то травмировать и подвергать риску жизнь моих соперников и мою собственную. Это чистый бред.

 

  Я не бандит. Я спортсмен, который несколько месяцев назад стал отцом, поэтому, уж поверьте мне, даже только ради своего ребёнка я никогда бы не стал сознательно так рисковать. Я просто хотел выиграть гонку. К сожалению, это плохо закончилось. Но в этом несчастном случае есть доля большого везения, потому что удалось избежать настоящей беды.

 

  Относительно Джейка Стюарта. Он молод и ещё много раз, я надеюсь, будет участвовать в других спринтах. Если он, как сказал в том интервью, действительно увидел, как вся его жизнь промелькнула у него перед глазами, я бы советовал ему отказаться от спринтов.

 

 Все знают, что, к сожалению, это рискованно. Спринт – не «плюшевые мишки», здесь иногда происходят завалы, но это часть велоспорта. В последний раз повторю, что я никогда не хотел его падения. Мне совсем неинтересно подвергать нас опасности. Самое главное для меня, что моя совесть чиста, какое бы решение не было принято (UCI)».

 

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Теги к статье: Насэр Буанни Nacer Bouhanni Arkea Samsic

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:10 | Регистрация: 17.05.2015

    Лучшая защита - нападение. Все видели, что действия этого "родившегося во Франции" были НАМЕРЕННЫМИ. Да и после финиша устроил разборки. А когда узел подошел к ж... - сразу раскаялся, попросил прощения...обвинив пострадавшего в трусости. Вот именно такие, как БуХани своими действиями, своим поведением подливают бензинчик на угли расизма...  

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Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

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Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул – призёр Тур ... (4)
    VeloVelo-Фото

    А мне кажется, не стоит переоценивать ВВА и МВДП. Пока что они всего лишь выскочки.
    К тому же оба не очень молоды. Матье 26 уже стукнуло, Вауту в этом году 27 будет.
    А ездят не умно, тратят себя на все четыре стороны. Как голодный подросток, которому дали мильон и сказали: "купи себе все, что пожелвешь".

    Слишком многого от них все ждут. 
    Не люблю "ожиданий", они, обычно, не оправдываются ;)

  • Адриен
    Насэр Буанни подаст жалобу в п ... (1)
    Адриен-Фото

    Лучшая защита - нападение. Все видели, что действия этого "родившегося во Франции" были НАМЕРЕННЫМИ. Да и после финиша устроил разборки. А когда узел подошел к ж... - сразу раскаялся, попросил прощения...обвинив пострадавшего в трусости. Вот именно такие, как БуХани своими действиями, своим поведением подливают бензинчик на угли расизма...  

  • SportSpirit
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Кроме прочего отчему, что после Планш-де-Бельфий, Роглич все разделки проехал с накатом на второй половине дистанции. Браво! 

  • SportSpirit
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    SportSpirit-Фото

    Открытие этой разделки - Йонас Вингегард.

    Разочарование - Тао Гегенхарт. 

     

    После мгновенной реабилитации Тур-Вуэльта 2020, Примож Роглич - самый стабильный и перспективный многоднещик в любой долгосрочной перспективе. Чтобы не происходило.

     

    Тадей? Как уже несколько раз писал здесь Sezar: энергия, потраченная на TA, предрешила много чего. Сюда же плюсуем почти родной Тур ОАЕ, ради нужной победы на котором Погачар выложился такие чуть больше, чем привык ранее. 

     

    Адам "Ятц" в очередной раз в этом сезоне доказал, что он перепрыгнул в правильную корзину. 

     

     

     

     

  • motte
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    motte-Фото

    Опять звереет примож,  а тдф решит все. 

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    velodoctor-Фото

    Погачар что-то слабо проехал, в одно время с Йетсом. Я ожидал лучшего времени.

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    Николай Н.-Фото

    Роглич начал с победы, сделал не большой задел.

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    kwwk-Фото
    Команды стартуют по рейтингу, т.е по одному гонщику в группу команд, а вот каких гонцов куда решает сама команда, в первую очередь учитывая погоду.
  • Shalam s Urala
    Матье ван дер Пул – призёр Тур ... (4)
    Shalam s Urala-Фото
    бес попутал )
  • MVDP
    Матье ван дер Пул – призёр Тур ... (4)
    MVDP-Фото
    Только не на Каталонии, а на Тиррено.
    Чтобы воспроизвести подводку, аналогичную предстрадовской, нужно велокроссовый сезон проехать)

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
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