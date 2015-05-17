Насэр Буанни подаст жалобу в полицию на оскорбительные комментарии в свой адрес

Насэр Буанни собирается подать жалобу в полицию на расистские оскорбления в свой адрес

Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) получил в свой адрес множество расистских оскорблений после дисквалификации на классике Cholet-Pays de Loire-2021. В Instagram 30-летний французский велогонщик опубликовал скриншоты некоторых оскорбительных комментариев, которые получил за прошлую неделю, и сообщил, что собирается подать жалобу в полицию.

Насэр Буанни: «Привет всем мелким шутникам, которые развлекали себя в последнюю неделю тем, что писали мне лично или в комментариях на сайтах о велоспорте, что я должен вернуться в Африку, что я преступник, что меня нужно интернировать в Северную Африку, тем, кто постоянно присылает мне (смайлы со свиньями).

Вы должны знать, что я родился во Франции, и что я собираюсь подать жалобу, потому что слишком долго мирился со всем и молчал, но на этот раз так просто это не оставлю».

Команда Arkea-Samsic заявила о поддержке своего гонщика: «Насэр Буанни больше недели подвергался жестоким расистским нападкам , в том числе в социальных сетях». Он решил подать жалобу. Команда Arkea-Samsic решительно осуждает эти акты расизма и полностью поддерживает Насэра Буанни».

Насэр Буанни, толкнувший спринтера команды Groupama-FDJ Джейка Стюарта (Jake Stewart), был признан виновным в инциденте, а его дело направлено в Дисциплинарный комитет. Буанни принёс официальные извинения Джейку Стюарту. 21-летний британский спринтер в интервью Rouleur назвал извинения Буанни «неискренними», сказав, что в момент, когда Буанни толкнул его к барьерам, у него вся жизнь пронеслась перед глазами.

Насэр Буанни, обратившись к журналисту французского телеканала La Chaîne L’Equipe Патрику Шассе (Patrick Chassé), 2 апреля написал в Твиттере:

«Вы можете говорить, что я спринтер, который рискует, не сдаёт свою позицию, агрессивный, который ради победы сделает что угодно… Но не то, что я намеренно хотел кого-то травмировать и подвергать риску жизнь моих соперников и мою собственную. Это чистый бред.

Я не бандит. Я спортсмен, который несколько месяцев назад стал отцом, поэтому, уж поверьте мне, даже только ради своего ребёнка я никогда бы не стал сознательно так рисковать. Я просто хотел выиграть гонку. К сожалению, это плохо закончилось. Но в этом несчастном случае есть доля большого везения, потому что удалось избежать настоящей беды.

Относительно Джейка Стюарта. Он молод и ещё много раз, я надеюсь, будет участвовать в других спринтах. Если он, как сказал в том интервью, действительно увидел, как вся его жизнь промелькнула у него перед глазами, я бы советовал ему отказаться от спринтов.

Все знают, что, к сожалению, это рискованно. Спринт – не «плюшевые мишки», здесь иногда происходят завалы, но это часть велоспорта. В последний раз повторю, что я никогда не хотел его падения. Мне совсем неинтересно подвергать нас опасности. Самое главное для меня, что моя совесть чиста, какое бы решение не было принято (UCI)».