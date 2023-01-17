 Велокоманда Фабиана Канчеллары "Tudor Pro Cycling" стала проконтинентальной

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- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:21
Велокоманда Фабиана Канчеллары “Tudor” перешла на профессиональный уровень с лицензией UCI ProTeam
Швейцарская велокоманда Tudor Pro Cycling, владельцем которой в апреле этого года стал Фабиан Канчеллара, получила лицензию профессиональной континентальной команды UCI ProTeam. В составе на 2023 год на данный момент 20 велогонщиков, пятеро из которых пришли в Tudor Pro Cycling из команд Мирового тура – швейцарский гонщик Том Боли из Cofidis, датский гонщик Александр Камп и швейцарский гонщик Симон Пелло - из Trek-Segafredo, швейцарский гонщик Себастьян Рейхенбах из Groupama-FDJ и швейцарский гонщик Жоэль Зютер из UAE Team Emirates.
Photo (c) Tudor Pro Cycling Team
В команде Tudor продолжит выступать 24-летний чемпион Швейцарии в групповой гонке, победитель второго выпуска гравийной гонки «Серениссима» Робин Фруадево (Robin Froidevaux).
Одним из руководителей команды будет португалец Рикардо Шайдекер (Ricardo Scheidecker), работавший с 2017 года техническим директором и директором по развитию в команде Quick-Step. Шайдекер работал в командах Tinkoff, Leopard-Trek и в UCI. Своей сильной стороной считает умение «развивать таланты будущих победителей».
Главным тренером команды Tudor станет Себастьян Декерт (Sebastian Deckert), работавший в команде DSM.
Велогонщики будут выступать на велосипедах BMC.
Состав велокоманды Tudor Pro Cycling на 2023 год:
Том Боли /Tom Bohli, (Швейцария)
Нильс Брюн/Nils Brun, (Швейцария)
Алоис Шарран/Aloïs Charrin, (Франция)
Арвид Де Клейн/Arvid De Kleijn, (Нидерланды)
Якоб Эрикссон/Jacob Eriksson, (Швеция)
Лукас Эрикссон/Lucas Eriksson, (Швеция)
Робин Фруадево/Robin Froidevaux, (Швейцария)
Мика Хеминг/Mika Heming, (Германия)
Мэттью Холмс/Matthew Holmes, (Великобритания)
Александр Камп/Alexander Kamp, (Дания)
Петр Келемен/Petr Kelemen, (Чехия)
Артур Клюкерс/Arthur Kluckers, (Люксембург)
Себастьян Кольсе Кангиси/Sebastian Kolze Changizi, (Дания)
Симон Пелло/Simon Pellaud, (Швейцария)
Рик Плэймерс/Rick Pluimers, (Нидерланды)
Себастьян Рейхенбах/Sebastien Reichenbach, (Швейцария)
Жоэлль Зютер/Joël Suter, (Швейцария)
Ролан Тальманн/Roland Thalmann, (Швейцария)
Алекс Фогель/Alex Vogel, (Швейцария)
Яннис Вуасар/Yannis Voisard, (Швейцария)
Фабиан Вайсс/Fabian Weiss, (Швейцария)
Люк Виртген/Luc Wirtgen, (Люксембург)
Майкел Зейлаард/Maikel Zijlaard, (Нидерланды)
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