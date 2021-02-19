Врачи разрешили Диего Улисси вернуться к тренировкам

Диего Улисси разрешили вернуться к тренировкам

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31-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси получил разрешение вернуться к тренировкам. По результатам эндомиокардиальной биопсии, проведённой 21 января в госпитале Анконы врачи исключили наличие у него врождённой аритмии и подтвердили, что у гонщика был миокардит вирусного происхождения.

В пресс-релизе команды UAE Team Emirates сообщается, что риска аритмии нет, но медики продолжат следить за состоянием здоровья Диего Улисси, после чего примут решение о возможности его возвращения в велогонки.

Напомним, что миокардит был диагностирован у Диего Улисси в конце 2020 года, после чего в качестве мер предосторожности врачи рекомендовали ему соблюдать полный покой и отказаться от тренировок.

Прошлый сезон стал одним из самых успешных в карьере Улисси, он одержал 5 побед, в том числе выиграл два этапа Джиро д’Италия, генеральную классификацию Тура Люксембурга.