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Врачи разрешили Диего Улисси вернуться к тренировкам

Диего Улисси разрешили вернуться к тренировкам

 

Врачи разрешили Диего Улисси вернуться к тренировкам

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

  31-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси получил разрешение вернуться к тренировкам. По результатам эндомиокардиальной биопсии, проведённой 21 января в госпитале Анконы врачи исключили наличие у него врождённой  аритмии и подтвердили, что у гонщика был миокардит вирусного происхождения.

 

  В пресс-релизе команды UAE Team Emirates сообщается, что риска аритмии нет, но медики продолжат следить за состоянием здоровья Диего Улисси, после чего примут решение о возможности его возвращения в велогонки.

 

  Напомним, что миокардит был диагностирован у Диего Улисси в конце 2020 года, после чего в качестве мер предосторожности врачи рекомендовали ему соблюдать полный покой и отказаться от тренировок.

 

Прошлый сезон стал одним из самых успешных в карьере Улисси, он  одержал 5 побед, в том числе выиграл два этапа Джиро д’Италия, генеральную классификацию Тура Люксембурга.

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Теги к статье: Диего Улисси UAE Team Emirates

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (5)
    Earl57-Фото
    Там скорее Ван Барле основной зажигатель должен быть. Ему больше маршрут подходит. Может Паша Сиваков или Тео.
  • VeloliveTeam
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (2)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: Earl57
    Вообще то Ваут и Сара официально женаты

     

    Спасибо! Поправили.

  • Sezar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (5)
    Sezar-Фото

    В принципе маршрут подходит. Можно и подзажечь. Результат не особо важен, главное, чтобы не на отшибись.

  • Earl57
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (2)
    Earl57-Фото

    Вообще то Ваут и Сара официально женаты

    https://www.youtube.com/watch?v=bYEQ2LThahE

    https://www.youtube.com/watch?v=FuyxlfgB6so

  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Честно говоря, больше Пидкок интересует..

    Сомнительно, что он что-то будет показывать на этой гонке. Для него это предвариловка перед Омлоп, Кюрн и Страде. Потягууушечки))

    Томас вон сказал, что Этоле де Брессеж был шоком для системы)) Сопротивлялся организм, однако...

  • Sezar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (5)
    Sezar-Фото

    Честно говоря, больше Пидкок интересует..

  • Woterman 1980
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (5)
    Woterman 1980-Фото
    Наверное опять Денис бедет Харта в гору вывозить, хотя обое скорее всего далеко не на пике формы
  • Адриен
    Якоб Фульсанг о Гранд-турах, р ... (3)
    Адриен-Фото

    Цитата: Zhanzhak
     Красавчик! Мне он очень нравится! Скромный, трудяга! Звёзд с небес не хватает! Удачи, ему! 

    Как так - Скромный... Звёзд с небес не хватает...?
    А это - Я выиграл Ломбардию...Я выиграл Монумент, был на подиуме Тура Польши, выигрывал на других гонках, ...моя большая цель - Олимпиада в Токио, ...я думаю, что смогу что-то сделать, как смог Жулиан Алафилипп... и т.д.? И правильно - скромным, не хватающим звезд, без амбициозных целей, без ХОРОШЕЙ самоуверенности в спорте высших достижений делать нечего.

  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг о Гранд-турах, р ... (3)
    Zhanzhak-Фото

     Красавчик! Мне он очень нравится! Скромный, трудяга! Звёзд с небес не хватает! Удачи, ему! 

  • kimi
    Якоб Фульсанг о Гранд-турах, р ... (3)
    kimi-Фото

    хорошее интервью

    действительно опыт это немало

    выступления за астану якоба считаю удачными

    хорошо, что он в нашей команде

    пусть продержится до токио и покажет там хороший результат

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6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
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