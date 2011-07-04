Бывший врач велокоманды Sky признан виновным в покупке тестостерона для велогонщика

Вынесен вердикт по делу бывшего врача британской велокоманды Sky Ричарда Фримена

Бывший врач британской велокоманды Sky и сборной Великобритании по велоспорту Ричард Фримен (Richard Freeman) был признан виновным в заказе запрещённого к использованию тестостерона (Testogel). Ричард Фримен работал в британской велокоманде Sky (сейчас Ineos Grenadiers) между 2009 и 2015 годами. В сборной Великобритании по велоспорту Фримен перестал работать с 2017 из-за плохого состояния здоровья.

46-страничный вердикт Службы трибунала практикующих врачей (Medical Practitioners Tribunal Service), вынесенный 12 марта 2021 года, гласит, что Фримен, заказывая запрещённый препарат, «знал или полагал», что препарат будет передан неназванному велогонщику с целью применения в качестве допинга. Ричард Фримен признан виновным по 18 пунктам обвинений.

Хронология событий по делу Ричарда Фримена

Ричард Фримен заказывал доставку тестостероновых пластырей на велодром в Манчестере, штаб-квартиру Федерации велоспорта Великобритании, в 2011 году. Медицинские препараты, заказанные для Sky и для федерации, хранились им в одной комнате в Национальном центре велоспорта.

24 сентября 2019 года Ричард Фримен заявлял, что 16 мая 2011 года 30 саше с тестостероновым гелем (Testogel) были доставлены компанией Fit4Sport Limited на велодром в Манчестере по ошибке.

29 октября 2019 года Ричард Фримен признался, что заказывал тестостерон, настаивая, что этот запрещённый препарат предназначался по медицинским показаниям для члена персонала команды, не являющегося велогонщиком. Затем он сказал, что тестостерон был заказан для Шейна Саттона (Shane Sutton), бывшего в то время техническим директором федерации велоспорта Британии и тренером в команде Sky. По сообщению The Times, Саттон сказал, что ничего не знал о доставке тестостерона, пока его не вызвали по делу Фримена в Антидопинговое агентство Великобритании.

В вердикте Службы трибунала практикующих врачей (Medical Practitioners Tribunal Service ) говорится, что «господин Саттон, свидетель, заслуживающий доверия, сообщил, что «Тестогель» ему не предназначался», и что «нет медицинских записей, свидетельствующих, что в 2011 году он нуждался в «Тестогеле» или тестостероне в целом».

Шейн Саттон после объявления вердикта по делу Фримена дал заявление в интервью The Daily Mail, в котором сказал: «Я хотел бы подчеркнуть, что ни я, ни сэр Дэйв Брэйлсфорд не знали о заказе тестостерона. Но я думаю, что важно найти, кому врач его заказал. Надеюсь, расследование Антидопингового агентства Великобритании это выяснит.

Я сочувствую доктору и тому, что он попал в эту ситуацию. Но я расстроен, что меня использовали как козла отпущения, что причинило огромную боль мне и моей семье».

Вопросы после вердикта по делу Ричарда Фримена

Суд не назвал имена велогонщиков или членов персонала команд, вовлечённых в дело Фримена. Слушания по делу продолжались два года, с отсрочками из-за проблем со здоровьем Ричарда Фримена.

Антидопинговое агентство Великобритании уже обвинило Фримена во «владении запрещёнными веществами» и «умышленной фальсификации или попытке фальсификации части допинг-контролей». Слушания по этим обвинениям продолжатся в мае. Фримен отрицает предъявленные ему обвинения и признался лишь в том, что лгал во время расследования Антидопингового комитета Великобритании.

Без ответа остаются три вопроса:

- Какому гонщику предназначался заказ Фримена;

- Кто ещё знал о происходящем;

- Имеет ли деятельность Фримена отношение к успехам велокоманды Sky и сборной Великобритании.

На следующих слушаниях по делу Фримена Служба трибунала практикующих врачей будет решать вопрос, какие санкции применить к Фримену и может ли он продолжать свою врачебную практику.

Влияние вердикта по делу Фримена на генерального менеджера команды Ineos Grenadiers Дэйва Брэйлсфорда

После оглашения вердикта Службы трибунала практикующих врачей член британского парламента Клайв Эффорд (Clive Efford), являющийся членом комитета по культуре, средствам массовой информации и спорту, в интервью изданию The Telegraph призвал отстранить от работы главу велокоманды Ineos Grenadiers Дэйва Брэйлсфорда.

Клайв Эффорд сказал: «Все, кто имеет отношение к этому делу, должны быть отстранены, пока в деле не будет полной ясности. Дэйв Брэйлсфорд давал гарантии чистоты команды. Но он не может давать таких гарантий, пока не будет полностью контролировать ситуацию. У нас есть вопросы. Если он не знал, что происходит, то почему? Если такое могло случиться, как он может заверять, что его команда была чистой?»

Заявление велокоманды Ineos Grenadiers после вердикта по делу Фримена

В заявлении британской велокоманды Ineos Grenadiers говорится: «Команда всецело поддерживает работу Генерального медицинского совета (General Medical Council). Из их отчёта предельно ясно, что Ричард Фримен не смог соответствовать этическим стандартам, предъявляемым к нему как к врачу. Он действовал непорядочно.

Однако команда не верит, что кто-либо из спортсменов когда-либо использовал или собирался применять «Тестогель» или другие улучшающие выступление вещества. Не было представлено никаких свидетельств, что такое когда-либо случалось или что кто-то из спортсменов нарушал правила. Мы продолжим полностью поддерживать и сотрудничать в Антидопинговым агентство Великобритании во время их продолжающегося расследования, как и делали во время этого процесса».