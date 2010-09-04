Эусебио Унсуэ о успехах и неудачах команды Movistar, проблемах и надеждах

Эусебио Унсуэ верит в молодых гонщиков команды Movistar

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Генеральный директор команды Movistar (Eusebio Unzué) вместе с командой пережил непростой сезон. В 2021 году команда одержала 15 побед, а главная надежда Унсуэ – Эрник Мас поднялся на подиум Вуэльты Испании и занял 6-е место на Тур де Франс-2021. Алехандро Вальверде продолжил показывать результаты и будет выступать ещё один сезон. Но были и трудные моменты, когда команда Movistar столкнулась с непредвиденным инцидентом на Вуэльте Испании, после которого попрощалась с Мигелем Анхелем Лопесом. Изменился и состав спортивных директоров - команды ушёл Хосе Луис Арриета, но пришёл Максимилиан Шиандри. Об изменениях в команде и итогах сезона Эусебио Унсуэ рассказал в интервью “Diario de Navarra”.

- У команды прошёл первый сбор перед сезоном 2022 года, какие ощущения?

- Надежда. Я всегда оптимист. С нынешним составом, с новыми гонщиками, надеюсь, следующий сезон получится лучше, чем в 2021 года.

- Почему?

- Потому что молодые гонщики нашего состава растут и набираются опыта. У этих ребят есть способности. Уверен, рано или поздно они их проявят. Но больше всего нам необходимо спокойствие после двух очень трудных лет пандемии.

- Эти два года совпали c изменением системы подготовки и работы, которые ввёл Пачи Вила (Patxi Vila)?

- Да, у нас произошли большие перемены среди персонала, вызванные условиями, в которых мы сейчас живём.

- Методы работы команды устарели?

- Приход Пачи обусловлен необходимыми нам переменами, которые нам нужно было сделать ещё три года назад. То, что сегодня кажется новым, устарело на три года. Мы обязаны реагировать на постоянные изменения. С 2000 года понадобилось почти десять лет, чтобы принять новый способ работы, но изменений тогда было меньше, чем сейчас происходит за три года. Велоспорт сейчас движется вперёд гораздо быстрее. Появляются новые системы тренировок, всё измеряется и контролируется. В чём-то мы тоже меняемся, но какие-то наши методы устарели.

- Глядя на результаты и способ работы команд Deceuninck-Quick Step, Jumbo-Visma или INEOS, не думаете ли вы, что Movistar ещё очень далеко до них?

- В этом плане очень большое значение имеет уровень бюджета, он определяет разницу почти во всём. Велоспорт набирает популярность, привлекает людей, способных предоставлять безлимитные бюджеты, на которые можно нанимать лучших гонщиков. У нас может быть желание подписать гонщиков определённого типа, но мы не можем себе этого позволить. Нам приходится укладываться в тот бюджет, который у нас есть. Конечно, мы не жалуемся, но определённые гонщики для нас недоступны. Погачар, Ван дер Пул, Ван Арт, Берналь, Эвенепул – пример ранних чемпионов, ребят немного за двадцать с такими качествами, которые уже страстно желают побеждать на крупных гонках и уже добились на них побед. Раньше гонщики прогрессировали постепенно, сейчас всё происходит сразу.

- Появление молодых феноменальных спортсменов вызывает в вас сомнения в методах работы?

- У нас есть молодые гонщики, например, Абнер (21-летний пуэрториканский гонщик Абнер Гонсалес) или Винисиус (20-летний бразильский гонщик Винисиус Ранжел Коста), но они только начинают открывать эту профессию. Можно быть очень талантливым, но сначала необходимо научиться быть профессиональным велогонщиком. А талант в сочетании с опытом способен дать очень хороший уровень. Нам ещё предстоит узнать, получился ли у этих рано созревших гонщиков долгая карьера, или их ждёт такой же ранний закат. Посмотрим, какими они будут, когда достигнут 30 лет. Исключение - это пример Вальверде, который и в 42 года способен побеждать.

- Эти рано созревшие гонщики способны побеждать в любых гонках в течение года, будь то Гранд-тур, классика, недельная гонка. Торт делят четверо.

- Да. Погачара я считаю исключительным, он выигрывает везде. И его появление совпало с временем выступления самого стабильного за последние пять лет – с Рогличем. Ещё есть такие суперзрелищные гонщики как Ван дер Пул, Ван Арт, Алафилипп. Они делают велоспорт всё более и более непредсказуемым и интересным, они отвергают логику, которая использовалась в гонках.

- Поэтому у команды Movistar намного меньше побед?

- Конечно.

- Потому что команда стала хуже, или потому что в команде нет победителей?

- У нас меньше, чем раньше, сильных гонщиков. Посмотрите на INEOS, у них гонщики первого и второго плана, слабых нет. Они всегда выбирают лучших из лучших. Так же и в команде UAE, Jumbo. У них суперсоставы, которые привлекают внимание людей и медиа. Мы стараемся улучшить взаимодействие с медиа, и когда-нибудь придёт и наш день.

- Разочарованы последними двумя сезонами?

- Нет. Годы были очень сложными. Мы приезжали на гонки с тремя лидерами. В 2020 ждали, что Мас станет сильнее как генеральщик на Гранд-туры, и думали о том, как будет завершать карьеру Алехандро. Мы также поменяли оборудование, что стоило много сил нашим гонщикам, которым пришлось адаптироваться. Сезон 2021 года подтвердил, что Энрик – лидер на трёхнедельные гонки, где очень тяжело побеждать. Но для нас важно, что у нас есть шанс бороться за подиум на Гранд-туре.

- Почему вы так в этом уверены?

- Потому что у него есть силы. Он развивается, хотя пока нет стабильности, но я считаю, что он продолжит прогрессировать и сможет добиться цели. А ещё у нас есть Алехандро. Мы не могли строить вокруг него команду, но в 2021 году он снова принёс победы и был среди лучших, так почему бы не продолжить ещё год. Он не может стать опорой команды, но во многом его присутствие нас успокаивает.

- Насколько вас расстроил уход «Супермена» Лопеса?

- Очень расстроил. В этом году он отлично выступал. Да, на Тур де Франс ему не повезло, а на Вуэльте Испании он вернулся на свой уровень, но что случилось, то случилось. Он не смог справиться с главным вызовом и продолжать бороться за подиум. Он принял худшее решение.

- Что же на самом деле случилось?

- Он растерялся, его парализовало, мы испробовали всё, чтобы он продолжил гонку, но в какой-то момент у него ушли силы, он остановился и сошёл. Вместо того, чтобы пережить сложный момент, он, видя, как подиум ускользает от него, испытал огромное разочарование, с которым не смог справиться. Он мог бы попробовать финишировать шестым, что было бы нормальной реакцией любого спортсмена, он в панике сбежал от попытки.

- Как вы отреагировали?

- Мы хотели, чтобы он продолжал бороться, так как его результат был очень важен в плане уважения к товарищам по команде, персоналу и спонсорам. Нельзя было после всей огромной работы, проведённой на Вуэльте, вот так всё посылать к чёрту. Его голова была забита своими переживаниями, и до свидания. Такого со мной никогда не случалось, и хотя уже прошло время, я всё равно не могу понять, что произошло. Я знаю, какой у него характер, немного странный иногда, но любой был бы рад финишировать шестым. А потом, считаю, что спортсмен его уровня должен понимать, чего он способен добиться, а чего нет. Разочарование и отчаяние вполне понятны, но такое поведение – нет.

- Его уход из команды был единственным решением?

- Его поступок не заслуживает другого, хотя он и его сеньора передали через менеджера, что у них своя дорога. Они тоже не хотели продолжать, мы разорвали отношения, он ушёл.

- В Колумбии говорили, что похожим был уход и Наиро, и Карапаса…

- У каждого была своя история. Такова реальность.

- Вы обеспокоены, что все эти события испортят имидж команды? Бренду вредят такие эпизоды.

- Эти события никому не приносят пользы, но они случаются не только в нашей команде. Мы не первые и не последние. От таких моментов никто не застрахован, всё зависит от типа людей. Большинство знает, как нормально решать проблемы. А есть те, кто может бороться и крутить педали, но у кого не хватает других качеств, таких, как спокойствие и поведение, достойное настоящего спортсмена.

- По поводу Movistar в соцсетях разгораются дебаты, больше с отрицательным, чем с положителным откликом. Как к этому относитесь?

- Думаю, соцсети всё раздувают, поэтому кажется, что сейчас событий больше, чем раньше. Критика есть везде, а я всегда думал, что в день, когда нас не будут обсуждать, мы исчезнем, будем мертвы. Убеждён, что на имидж спонсоров влияют другие вещи, а не то, что нас обсуждают. Открытость средствам массовой информации имеет и хорошие, и плохие стороны.

- И вам хватило смелости снять документальный фильм с Netflix.

-Это было особенный шаг. Мы показали кухню команды, события, которые происходят внутри, они похожи во всех командах. Есть люди, которые это оценили. Но мы открыли себя, что влечёт определённый риск. Мы не всегда такие привлекательные и причёсанные как на фото, иногда что-то не нравится.

- Почему не сложилось с Солером?

- Мы ждали, когда он вырастет, начнёт прогрессировать как лидер. В этом году мы дали ему шанс на Джиро д’Италия, но ему не повезло. На Тур де Франс вы видели, что случилось в первый же день. Непонятно, получилось так, потому что он не был готов стать лидером, или по другим причинам. Какая бы ни была причина, это не сработало. Он и его люди поняли, что ему необходимы перемены, и я согласился.

- О чём мечтаете в следующем году?

- Самое главное, чтобы Энрик утвердился с мыслью о возможности подиума на Тур де Франс, понимая, что это очень сложно. И Вуэльта, с его стабильностью он будет там.

- А Алехандро?

- Мы хотим, чтобы он был ближе к болельщикам, ехал испанский календарь гонок и завершил на Вуэльте Испании. Алехандро вдохновляет всех этих молодых ребят, помогает им сделать шаг.

- Что ждёте от молодых гонщиков?

- Вот этот один шаг вперёд, борьбы в гонках.

- Вы подписали Ивана Кортину, думая о классиках. Считаете, что на однодневных гонках сможете бороться с такими командами как QuickStep, INEOS, это реальная цель?

- Мы будем бороться на всех гонках. Считаю, что он может быть успешным на недельных гонках и классиках. Он уже хорошо на них выступал, уверены, он сможет проявить себя снова. Понимаем, как сложно бороться с Ван Артом или Ван дер Пулом, но можно быть с ними наравне. Возможно, однажды звуки победы зазвучат и для нас. Думаю, с приходом Сосы сможем хорошо выступить на недельных гонках. Любому, у кого нет Погачара, Ван дер Пула или Ван Арта, выиграть будет очень трудно.

- Зачем вы подписали Аранбуру?

- Мне он всегда казался интересным гонщиком, думаю, он пришёл в команду в лучший момент своей карьеры. Он должен поверить в себя, увидеть, что способен подняться выше.

- А что случилось с Хосе Луисом Арриетой?

- Всё просто, просто закончился цикл. Было очень, очень тяжело. Не получилось вписаться в перемены, сосуществуя изо дня в день. К нашему большому сожалению, пришлось принять решение, он не смог с нами продолжать. Это решение принималось не за один день. Были приложены все усилия, чтобы избежать этого, но…

- Он не смог поладить с Пачи Вилой?

- Можно сказать и так. Появились новые способы работы, которые для него были некомфортны, но изменения были необходимы. Команда не могла продолжать работать по-старому. Это решение было лучшим для всех, чтобы прекратить мучиться. Вот и всё.

- Да, но всё-таки удивляет, что избавились от человека который был своим, человека с огромным опытом.

- Да, это так, без сомнения. Но цепь состоит из звеньев. Все они важны. Некоторые более важны, чем другие, но цепи всегда должна работать хорошо.

- Это решение вам дорого стоило?

- Да, конечно, шаг был трудным. Но его нужно было сделать. Когда-то нам пришлось продолжать без людей, которые всю жизнь проработали в Banesto. Есть циклы, окончание которых болезненно больше или меньше, но конец всё равно наступает. И мой цикл тоже однажды завершится.

Сейчас я чувствую себя отлично, воодушевлён, но понимаю, что я всё ближе и ближе к завершению своей работы, никто не вечен. Я работаю, чтобы команда продолжала выступать. По крайней мере, чтобы она оставалась испанской командой высшей категории, так как исторически велоспорт очень много значит для этой страны. Обычно, всё, что следует, лучше предыдущего, так будет и со мной, и с командой.

Мы приняли много нового – открыли женскую команду, принимает участие в виртуальном велоспорте. Но модель всё та же, которая была, когда мы начинали как Reynolds, только обновлённая в соответствии с современностью. Сейчас мы более открыты прессе, чем раньше.

- Компания Movistar продолжит спонсировать команду?

- Я знаю, что спортивное спонсорство не длится вечно. Мы выступали как Reynolds, Banesto, Balearic Islands, Caisse d'Epargne. Сейчас у нас контракт ещё на два года – на 2022 и 2023. Невозможно загадывать дальше двух или трёх лет. Мы всегда работаем на короткие сроки, понимаем, что однажды всё может закончиться. Пока что нам везёт, что кто-то в нас верит. Спонсор – самое главное.

- А вы представляете Испанию без команды Мирового тура?

- Не хочу даже думать об этом. Я верю в смену поколений в велоспорте. Сегодня сложно бороться с командами, бюджет которых исчисляется в миллионах долларов. Сейчас приходится ждать, кто останется на рынке после того, как они заполнят свои составы.