VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Международное агентство допинг-тестирования открыло платформу для анонимных информаторов

Международное агентство тестирования (ITA)  будет собирать информацию о применении допинга от анонимных информаторов

 

 

  Международное агентство допинг-тестирования (International Testing Agency/ITA) сообщило об открытии платформы, на которой можно анонимно сообщить о случаях использования допинга в командах или велогонщиками. Информацию, полученную на платформе, которую назвали “Reveal” , будет изучать отдел разведки и расследований Международного агентства тестирования, где работают эксперты полиции, криминологии, следователи и представители спецслужб.

 

 

  Директор ITA Бенджамин Коэн (Benjamin Cohen) сказал: «Запуск «Reveal»  - важный шаг для Международного агентства тестирования. Наша организация не только получает новый инструмент, который усилит борьбу за чистый спорт, но также даст спортивному и антидопинговому сообществу большие возможности для анонимной передачи информации.

  За кулисами «Reveal» мы тесно сотрудничаем со всеми заинтересованными сторонами ради достижения общей цели – сохранения чистоты спорта. Я приглашаю всех – спортсменов, поддерживающий персонал, тренеров, родителей, организаторов мероприятий, официальные лица поделиться случаями нарушения правил или подозрениями на нарушение через «Reveal». На всех, кто связан со спортом, лежит ответственность за защиту честной игры и раскрытие случаев употребления допинга, если они слышали о них или видели сами».

 

  ITA – независимая антидопинговая организация, которая начала сотрудничать с UCI (Международным союзом велосипедистов) на постоянной основе с начала 2021 года. По мнению ITA, платформа “Reveal” улучшит эффективность антидопинговой программы. ITA также тесно сотрудничает с WADA и национальными антидопинговым организациями.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Международное агентство допинг-тестирования WADA ITA

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:16 | Регистрация: 30.06.2017

    Платформа для платных стукачей, сотрудников оппонирующих команд, работников отелей, баров, членов родственников и неприязненных соседей. Молодцы, че сказать...классно придумали..убирать будущих победителей по заказу.

    Вся жизнь это гонка.

    1. RVL

      Сегодня, 13:16 | Регистрация: 30.08.2012

      Это звучит как свобода слова. В чем проблема?

  2. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 07:26 | Регистрация: 8.09.2017

    Если мутишь - мути тихо

    Если телефон не знаком, лучше не поднимай трубку, не будь дураком

    Знаешь что? Лучше вообще не мути И никогда не ходи по одному пути.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • reforg34
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    reforg34-Фото

    Со всеми этими дисквалификациями генеральщиков, UCI уронили до пола значимость гранд-туров и ТДФ в частности, что даже спринтеры собираются с легкостью забрать несколько туров. Не удивлюсь если Кавендиш в ТОП3 ТДФ еще попадет . Подумать только. Во времена нормальных генеральщиков, у спринтеров в горах была только одна цель - попасть в лимит времени, а сейчас они собираются брать горные этапы и генеральную классификацию.  Это нонсенс.
    Вон даже коммюнити прыжков с трамплина уже вовсю смеется над  велоспортом, мол, наш не самый сильный "прыгун" с наскока запросто берет несколько гранд туров.

    Нет, так не пойдет, UCI нужно в отставку.

  • RVL
    Международное агентство допинг ... (3)
    RVL-Фото
    Это звучит как свобода слова. В чем проблема?
  • RVL
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    RVL-Фото
    Думаю, что шансов нет. То "чуть чуть не хватило "- Это был и так прыжок выше головы. Как когда то и феклер ...умирали долго, лишь за ещё один день в майке, но понимали победить шансов нет. Но ! Мечтать же не вредно!
  • Qazaqstanec
    Молодежная команда Astana Qaza ... (25)
    Qazaqstanec-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Один комментатор"nutik krg"на Фан-сайте команды Астаны написал(перевод)"Алеке(Александр) все сделал по-казахски.Теперь понятно,почему открылась такая команда.Если,они(Николя и Саша мл.)будут выступать,как их отец, мы все будем радоваться вместе." Эти слова казаха-истинного патриота своей страны-Республики Казахстан. "Алеке",так казахи:младшие называют старших или все казахи называют уважаемого человека,видоизменяя первоначальное имя.Можно не согласится с некоторыми словами,но это истина,которая дороже золота.

     

    уважать Винокурова, к сожалению, не могу несмотря на его достижения. Для меня лично он перестал существовать как тот, кого следует уважать, после его участия в триатлоне 70.3 среди любителей в Астане в 2017 году (это была гонка от КФТ, не айронмен). Так вот, сей чемпиен не постыдился ехать велоэтап за мотоциклом - я это видел собственными глазами, поскольку участвовал в этой же гонке, хотя драфтинг на таких соревнованиях категорически запрещен и не знать об этом невозможно. А потом, победив нечестным образом, не постыдился выйти на подиум получать медаль за 1 место. Никто ему ничего не сказал тогда, это же Казхастан, все привыкли лизать *опу знаменитостям. 

     

    Ну а по-казахски он сделал только в одном смысле - засунув родственничков в теплое местечко - это принято у нас, да, только тут плакать надо, а не гордиться.

  • Earl57
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Не понимаю, что вам на фото не нравится) Если бы они стояли передом, надписи никто бы не увидел. Виноваты те, кто выбрал рекламное  место, а не те, кто фотографировался)))

    Дык где было оное рекламное место, там и разместили. Спереди титульным спонсором место занято, а на рукаве не видно будет. Да и не поместится достаточно длинное название на короткий рукав. Куда влезло, туда и влепили.

  • Shalam s Urala
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Ернат
    но проблема для него думаю будет третья неделя

    так ровно об этом и речь! вообще никаких проблем, кроме одной - убрать с 3й недели высотно-горное зубодробилово и вуаля! )

    Цитата: rude_rider
    один раз чуть чуть не хватило..

    по мне - может и хватило б. но - эмоцие ж.. красиво сжёг себя на разделке

  • BaTman
    Международное агентство допинг ... (3)
    BaTman-Фото

    Если мутишь - мути тихо

    Если телефон не знаком, лучше не поднимай трубку, не будь дураком

    Знаешь что? Лучше вообще не мути И никогда не ходи по одному пути.

  • rude_rider
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    согласен. ну разве только с маршрутом ещё договориться
    Это не проблема для француза на французском туре..тем более нет других французов и когда появится не ясно.. Жужу сможет имхо ..один раз чуть чуть не хватило..
  • Ернат
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    Ернат-Фото

    он универсальный гонщикЮ но проблема для него думаю будет третья неделя 

  • Shalam s Urala
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    согласен. ну разве только с маршрутом ещё договориться

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 декабря

Francisco Galvan (Equipo Kern Pharma)

2 декабря

Nicolas Edet (Cofidis)

Koen Bouwman (Jumbo - Visma)

Simone Velasco (Gazprom - RusVelo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2021 (3)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)