Международное агентство допинг-тестирования открыло платформу для анонимных информаторов

Международное агентство тестирования (ITA) будет собирать информацию о применении допинга от анонимных информаторов

Международное агентство допинг-тестирования (International Testing Agency/ITA) сообщило об открытии платформы, на которой можно анонимно сообщить о случаях использования допинга в командах или велогонщиками. Информацию, полученную на платформе, которую назвали “Reveal” , будет изучать отдел разведки и расследований Международного агентства тестирования, где работают эксперты полиции, криминологии, следователи и представители спецслужб.

Директор ITA Бенджамин Коэн (Benjamin Cohen) сказал: «Запуск «Reveal» - важный шаг для Международного агентства тестирования. Наша организация не только получает новый инструмент, который усилит борьбу за чистый спорт, но также даст спортивному и антидопинговому сообществу большие возможности для анонимной передачи информации.

За кулисами «Reveal» мы тесно сотрудничаем со всеми заинтересованными сторонами ради достижения общей цели – сохранения чистоты спорта. Я приглашаю всех – спортсменов, поддерживающий персонал, тренеров, родителей, организаторов мероприятий, официальные лица поделиться случаями нарушения правил или подозрениями на нарушение через «Reveal». На всех, кто связан со спортом, лежит ответственность за защиту честной игры и раскрытие случаев употребления допинга, если они слышали о них или видели сами».

ITA – независимая антидопинговая организация, которая начала сотрудничать с UCI (Международным союзом велосипедистов) на постоянной основе с начала 2021 года. По мнению ITA, платформа “Reveal” улучшит эффективность антидопинговой программы. ITA также тесно сотрудничает с WADA и национальными антидопинговым организациями.