Спустя 17 лет после гибели Марко Пантани начнется новое расследование полиции

Тонина Пантани требует вновь открыть расследование по делу смерти её сына, легендарного велогонщика Марко Пантани

В Италии полиция снова возьмется за расследование смерти прославленного велогонщика Марко Пантани. Произошло это благодаря напору матери спортсмена, Тонины Пантани, сообщает портал sportsbookiez.com. Таким образом, будет уже третья за 17 лет серия следственных мероприятий по факту гибели итальянского велогонщика.

Напомним, что Марко Пантани нашли не подающим признаков жизни 14 февраля 2004 года в гостиничном номере курортного города Римини, что на северо-западе Италии. В крови спортсмена были обнаружены следы наркотического средства – кокаина. До этого Римини отстраняли от спорта из-за допинга. Мать и семья спортсмена в целом считают, что в деле осталось много нераскрытых фактов.

Родственники Пантани уверяют, что к смерти Марко могут быть причастны неустановленные лица, что намекает на криминальный характер его гибели. Тонина Пантани собрала и передала следствию досье на 51 страницу, в котором содержится подробная информация о том, как спортсмен проводил последние дни жизни.

Первое расследование смерти Пантани привело к нескольким срокам для наркоторговцев. Вторая серия следственных мероприятий началась через 10 лет после происшествия. Полиция в итоге пришла ко мнению, что подозрения, которые выдвигает семья погибшего, являются результатом «творческой догадки». Тем не менее представители итальянских силовых структур приняли досье от матери Пантани и начали новое расследование. В частности, сомнениям подвергается характер травм, обнаруженных на теле спортсмена. Как утверждается, они могли быть получены не в результате падения. Также в досье сомнению подвергаются некоторые выводы от первоначального расследования полиции.

Адвокат Фьоренцо Алесси сообщил La Gazzetta dello Sport мотивы матери спортсмена. По его словам, Тонина Пантани хочет в последний раз расследовать обстоятельства смерти сына и установить, действительно ли в ней виноваты психотропные вещества или же какие-то другие факторы.

История Пирата

Карьера Марко Пантани в шоссейных велогонках длилась с 1992 по 2003 год. В 1995 итальянец выиграл бронзу на Чемпионате мира, а лучшим в карьере Марко стал 1998 год. Тогда он за один сезон завоевал золото на Тур де Франс и Джиро д'Италия. В общей сложности за свою карьеру Марко Пантани одержал 46 побед. За агрессивный стиль езды и фирменную бандану Пантани получил прозвище «Пират». Спортсмен был уличен в употреблении допинга, и в 1999 году его отстранили от гонок. История повторилась и в 2001 году. В тот год Марко Пантани из-за депрессии не мог полноценно тренироваться и набрать необходимое количество километров. Обвинение в спортивном мошенничестве по поводу повышенного уровня гематокрита 1999 года привело к ещё более глубокой депрессии.

Существует несколько верий смерти Марко Пантани, ни одна из которых не была полностью доказана.