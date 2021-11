Полиция вернула велосипед Геранту Томасу

Полиция города Ментон вернула британскому велогонщику команды Ineos Grenadiers Геранту Томасу велосипед Pinarello Dogma F, о краже которого британский велогонщик сообщил в соцсети 14 ноября. В Твиттере Герант Томас поблагодарил полицейских за то, что велосипед нашли за считанные часы. Подробности о пропаже велосипеда пока не раскрываются.

Look what showed up!! Boy have I got a good story for you on next week’s @gtcc_ pod 🤣 Big thanks to the Menton Police for their help 👮‍♂️👌 All’s well that ends well pic.twitter.com/qW5x8qXnbt