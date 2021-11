Питер Кеннах об уходе из велоспорта и желании вернуться

Питер Кеннах: «Почему бы не написать заново главу, которая не была написана?»

32-летний британский велогонщик Питер Кеннах (Peter Kennaugh) в апреле 2019 года ушёл из профессионального велоспорта по личным причинам, когда выступал в команде Bora – hansgrohe. Он начал карьеру в 2010 году, восемь лет выступал в британской команде Sky.

В недавнем фильме под названием «Пит Кеннах – Книга, которая так и не была закончена» / “Pete Kennaugh – The Book That Was Never Finished”, выпущенном Wahoo, бывший двукратный чемпион Великобритании, победитель этапов Критериума Дофине, общего зачёта Тура Австрии, рассказал, что после почти трёх лет вне велоспорта не возражал бы вернуться в мировой пелотон.

Питер Кеннах: «Если после моих слов кажется, что последние три года были для меня своего рода паломничеством, странствием, скажу, что это далеко не так.

Люди говорили: «У тебя всё отлично, есть всё, что надо, хороший дом, семья». Они считают тебя потрясающим, но никто не знает, что происходит за фасадом.

С 2014-15 до 2019 с началом каждой весны я, не знаю, как это назвать – появлялись «демоны» или подавленность. Когда это случается впервые, не знаешь, как справиться. Я не понимал, почему так падаю духом, в чём причина. С каждым годом всё больше ощущал неудовлетворённость, и становилось всё больнее.

Всегда казалось, что все свои решения принимаю, не осознавая их, как будто у меня нет сил подумать, что я делаю и зачем. Всё происходило очень быстро.

Как можно оставить спорт, в котором ты хорош, к которому у тебя есть способности, и где для тебя успех приходит естественно? Принять решение об уходе было очень тяжело. Оно шло вразрез со всем, ради чего я работал.

Первые пару месяцев я занялся триатлоном, сказал жене, и она тоже вникла в этот триатлон, сказала: «Почему бы нет». Может, потому, что я бесцельно слонялся по дому, ничего не делая. И на следующий день я вышел на пробежку. А на следующий день пошёл в бассейн, а ещё через день почувствовал себя потрясающе и впервые вернулся на велосипед. Так продолжал медленно продвигаться.

Не сказал бы, что тренировался серьёзно, но я посвящал упражнениям два или три часа в день, но только ради удовольствия. Я стал разговаривать о тренировках, имею в виду, сознательно тренировался, но не знал, что это даст мне как личности, как это скажется на моей жизни и перспективах.

Когда ты занимаешься чем-то по пять часов в день, а потом прекращаешь, появляются симптомы после резкой остановки.

Я никогда не готовил себя к тому, что почувствую, став профессионалом. Может, мне надо было просто больше радоваться тому, что делаю. Но я ставил так много целей.

Я исполнил мечту. У меня была не цель, а мечта, потому что нам нужны мечты. И у меня был период, когда я жил в исполнившейся мечте, а потом возник вопрос, а что эта жизнь для меня значит. И последние три года я пытался это выяснить.

Я говорил, что последняя пара лет моей карьеры в велоспорте были трудными. А первый год после ухода из спорта оказался самым тяжёлым и гнетущим. Для моей жены Лорен он стал самым мучительным опытом. Невероятно, что, несмотря на всё, через что я её провёл, несмотря на то, в каком упадке находился, сейчас она всё ещё со мной.

Я бы не отказался от этого опыта, или путешествия, потому что в противном случае не был бы тем, кем стал сейчас, а остался в том же положении, просто потеряв годы и время.

Я могу вернуться в велоспорт, а кто-нибудь может сказать: «Неужели это Пит Кеннах, который закончил карьеру или взял перерыва три года назад», - А я отвечу: «И что?» Я увидел жизнь, я жил, помог себе, и, вообще-то, эти мысли больше говорят о вас.

Мне даёт уверенность мысль, что если бы не поступил так два года назад, то оказался бы в тупике, или никогда бы не начал мечтать о возвращении.

Не задав себе вопроса, не набравшись смелости поставить себя в такое положение… Никогда не знаешь. Почему бы нет? Почему бы не написать заново главу, которая никогда не была написана? Книгу, которая не была закончена? Так что напишем больше историй. Кто знает? Пусть конец будет другим.

Сегодня защёлкнул ногу на педали и подумал: «Чёрт, вот оно». Почувствовал, что вот он я, тот, кто я есть, ощутил причастность, нормальность, свободу, стремление. И всё это в мгновение, когда пристегнул ногу к педали.

Есть опасность забывать эти ощущения. А если ты не помнишь, то и не ценишь, всё принимаешь как должное, а это самое опасное. И я долго не давал этим ощущениям вернуться. А теперь да, я понимаю, что они – часть меня.

Когда я ушёл из велопорта , спортивный психолог, с которым мы также близкие друзья, задал мне главный вопрос: «Кто ты? Твоя личность, какая она? Все знают тебя как Питера Кеннаха – велосипедиста, но кто ты на самом деле?»

И у меня есть ответ: «Питер Кеннах – велосипедист».