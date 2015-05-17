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Питер Кеннах об уходе из велоспорта и желании вернуться

Питер Кеннах: «Почему бы не написать заново главу, которая не была написана?»

 

Питер Кеннах об уходе из велоспорта и желании вернуться

 

 

 

  32-летний британский велогонщик Питер Кеннах (Peter Kennaugh) в апреле 2019 года ушёл из профессионального велоспорта по личным причинам, когда выступал в команде Bora – hansgrohe. Он начал карьеру в 2010 году, восемь лет выступал в британской команде Sky.

 

  В недавнем фильме под названием «Пит Кеннах – Книга, которая так и не была закончена» / “Pete Kennaugh – The Book That Was Never Finished”, выпущенном Wahoo, бывший двукратный чемпион Великобритании, победитель этапов Критериума Дофине, общего зачёта Тура Австрии, рассказал, что после почти трёх лет вне велоспорта не возражал бы вернуться в мировой пелотон.

 

Питер Кеннах об уходе из велоспорта и желании вернуться

 

  Питер Кеннах: «Если после моих слов кажется, что последние три года были для меня своего рода паломничеством, странствием, скажу, что это далеко не так.

 

  Люди говорили: «У тебя всё отлично, есть всё, что надо, хороший дом, семья». Они считают тебя потрясающим, но никто не знает, что происходит за фасадом.

 

  С 2014-15 до 2019 с началом каждой весны я, не знаю, как это назвать – появлялись «демоны» или подавленность. Когда это случается впервые, не знаешь, как справиться. Я не понимал, почему так падаю духом, в чём причина. С каждым годом всё больше ощущал неудовлетворённость, и становилось всё больнее.

 

  Всегда казалось, что все свои решения принимаю, не осознавая их, как будто у меня нет сил подумать, что я делаю и зачем.  Всё происходило очень быстро.

 

  Как можно оставить спорт, в котором ты хорош, к которому у тебя есть способности, и где для тебя успех приходит естественно? Принять решение об уходе было очень тяжело. Оно шло вразрез со всем, ради чего я работал.

 

  Первые пару месяцев я занялся триатлоном, сказал жене, и она тоже вникла в этот триатлон, сказала: «Почему бы нет». Может, потому, что я бесцельно слонялся по дому, ничего не делая. И на следующий день я вышел на пробежку. А на следующий день пошёл в бассейн, а ещё через день почувствовал себя потрясающе и впервые вернулся на велосипед. Так продолжал медленно продвигаться.

 

  Не сказал бы, что тренировался серьёзно, но я посвящал упражнениям два или три часа в день, но только ради удовольствия. Я стал разговаривать о тренировках, имею в виду, сознательно тренировался, но не знал, что это даст мне как личности, как это скажется на моей жизни и перспективах.

 

Когда ты занимаешься чем-то по пять часов в день, а потом прекращаешь, появляются симптомы после резкой остановки.

 

  Я никогда не готовил себя к тому, что почувствую, став профессионалом. Может, мне надо было просто больше радоваться тому, что делаю. Но я ставил так много целей.

 

  Я исполнил мечту. У меня была не цель, а мечта, потому что нам нужны мечты. И у меня был период, когда я жил в исполнившейся мечте, а потом возник вопрос, а что эта жизнь для меня значит. И последние три года я пытался это выяснить.

 

  Я говорил, что последняя пара лет моей карьеры в велоспорте были трудными. А первый год после ухода из спорта оказался самым тяжёлым и гнетущим. Для моей жены Лорен он стал самым мучительным опытом. Невероятно, что, несмотря на всё, через что я её провёл, несмотря на то, в каком упадке находился, сейчас она всё ещё со мной. 

 

  Я бы не отказался от этого опыта, или путешествия, потому что в противном случае не был бы тем, кем стал сейчас, а остался в том же положении, просто потеряв годы и время.

 

  Я могу вернуться в велоспорт, а кто-нибудь может сказать: «Неужели это Пит Кеннах, который закончил карьеру или взял перерыва три года назад»,  -  А  я отвечу: «И что?»  Я увидел жизнь, я жил, помог себе, и, вообще-то, эти мысли больше говорят о вас.

 

  Мне даёт уверенность мысль, что если бы не поступил так два года назад, то оказался бы в тупике, или никогда бы не начал мечтать о возвращении.

 

Не задав себе вопроса, не набравшись смелости поставить себя в такое положение… Никогда не знаешь. Почему бы нет? Почему бы не написать заново главу, которая никогда не была написана?  Книгу, которая не была закончена? Так что напишем больше историй. Кто знает? Пусть конец будет другим.

 

 Сегодня защёлкнул ногу на педали и подумал: «Чёрт, вот оно». Почувствовал, что вот он я, тот, кто я есть, ощутил причастность,  нормальность, свободу, стремление. И всё это в мгновение, когда пристегнул ногу к педали.

 

  Есть опасность забывать эти ощущения. А если ты не помнишь, то и не ценишь, всё принимаешь как должное, а это самое опасное. И я долго не давал этим ощущениям вернуться. А теперь да, я понимаю, что они – часть меня.

 

  Когда я ушёл из велопорта , спортивный психолог, с которым мы также близкие друзья, задал мне главный вопрос: «Кто ты? Твоя личность, какая она? Все знают тебя как Питера Кеннаха – велосипедиста, но кто ты на самом деле?»

 

И у меня есть ответ: «Питер Кеннах – велосипедист».

 

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Теги к статье: Питер Кеннах Peter Kennaugh

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 03:19 | Регистрация: 17.05.2015

    Это называется - беситься от жира. То есть - считать проблемами то, что таковыми совершенно не являются , и "демоны" только в голове. Люди то были совершенно правы, когда говорили -  У тебя всё отлично, есть всё, что надо, хороший дом, семья. Здоровье конечно. ВОТ ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! Так это цени !.. 

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Комментарии

  • Адриен
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (1)
    Адриен-Фото

    Это называется - беситься от жира. То есть - считать проблемами то, что таковыми совершенно не являются , и "демоны" только в голове. Люди то были совершенно правы, когда говорили -  У тебя всё отлично, есть всё, что надо, хороший дом, семья. Здоровье конечно. ВОТ ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! Так это цени !.. 

  • Astanaforever
    Йонас Вингегор о прорыве в сез ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Супер перспективный гонщик. На тур вот его надо капитаном. Однозначно. А Роглич пусть едет свою вуэльту четвертый раз. А то при виде грозного Погачара он резко сливается.
  • Sezar
    Йонас Вингегор о прорыве в сез ... (2)
    Sezar-Фото

    Его история в одни ноги напоминает историю Фрума. Бывший не пойми кто становится грегари, потом супердоместиком, а потом гадкий утенок вполоборота оказывается лебедем (видимо черным), причем мыслит правильно, концетрируется именно на процессе. Внезапный прогресс говорит, что это будет продолжаться и дальше, он может стать реальным соперником новому "Тедди Мерксу".

    Думаю и по физике и характеру ведения гонки он будет похож на Фрума. Универсал широкого профиля, заточенный под ТДФ в первую очередь.

    Даже досадно, что я за него не болею:).

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (7)
    Earl57-Фото
    И каждый год на сайте жалобы на колхоз...
    Все генеральщики разные. Карапасу нужны высокие горы и поменьше разделки. А Алмейде наоборот - горы поменьше и пониже, разделки побольше и подлиннее.
  • Ice
    Трансферные новости пелотона-2 ... (96)
    Ice-Фото

    Цитата: leoleo56
    а что с Лопесом делать????????? Я думаю, что ему нужен индивидуальный тренер , который подтянет его до призовых мест на  грандтурах !  да и психолог желателен!!!!!  без этого не  обойтись!!!!

    По-хорошему, он сам должен сделать правильные выводы из всего, что произошло за последние годы. Психолог поможет, но основную работу все равно Лопесу делать. Тут больше вопрос в его интеллектуальном развитии, от этого напрямую зависит умение правильно анализировать и делать корректные выводы. Для среднестатистического в плане интеллекта человека это сложно, убеждался не раз еще в бытность профессиональных занятий спортом. Большая часть людей год за годом ходит по одним и тем же граблям, к сожалению. И виноваты всегда обстоятельства, только вот таким людям невдомек, что всякая фигня происходит именно с ними, а других благополучно обходит стороной.

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (7)
    sixpack-Фото
    да какая разница кто? претенденты на генерал будут, они в гору едет быстрее спринтеров. С Джиро спринтеры сходят каждый год. вопрос, под какими номерами будут эти 7 этапов. пока мы знаем только венгерские
  • Joe
    Трансферные новости пелотона-2 ... (96)
    Joe-Фото

    Не нашел в таблице: Ильо Кейссе (Iljo Keisse) - продление контракта с Quick Step до конца 2022 с последующим окончанием карьеры гонщика. 

    https://www.instagram.com/p/CRENlpEs3WV/

  • Ice
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (7)
    Ice-Фото

    Все это, конечно, прекрасно, но на ресурсе ни слова о первом этапе трековой лиги чемпионов нет, она что, здесь под запретом?) Понятно, что мускулистые мужики, которые там гоняют, мало похожи на шоссейных велогонщиков, в сравнении с ними даже Груневеген тощий, но тем не менее)

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (7)
    Earl57-Фото
    А кто из генералов разбираться будет? Вроде уже определились, что у Инеос Карапас поедет, у ОАЭ Алмейда. Словенцев точно не будет. У Джамбо скорее всего Кройшвайка отправят, который в агрессивности замечен не был. Генеральские разборки скорее всего вялыми будут, с оглядкой друг на друга...
    А вот спринтеры на Джиро обычно еще "голодные" и спринтерскими этапами не разбрасываются. Тем более что их всего семь. Даже Юэн скорее всего доживет.
    Джамбо наверняка Груневегена отправят, ОАЭ - Гавирию. А они, как и Вивиани, всегда доезжают, если не травмированы.
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (7)
    sixpack-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    хороший такой спринтерский этап [да?] с набором высоты почти 1,5 км.

     

    меньше 10 м на 1 км, это в среднем примерно подмосковный уровень, даже без заезда зо Оку. Почти все это сосредоточено на первых 50 км. Если группа ввалит... конечно, только вот зачем вваливать? Генералы рвать не будут, спринтеры не будут. Oтрыв должен сформироваться очень большой и дружный, чтобы спринтерские команды на таком маршруте не смогли его дожать. 



    А вообще не очень густо этих спринтерских этапов. Если часть из них поставлена уже после начала конкретных генеральских разборок без базаров, то не столь многие спринтеры могут и не дожить 

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