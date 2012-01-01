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Украденные велосипеды возвращены команде CCC Sprandi Polkowice

Украденные велосипеды найдены и возвращены польской команде CCC Sprandi Polkowice накануне старта Амстел Голд Рэйс-2017

 

 

  Польская проконтинентальная команда CCC Sprandi Polkowice сегодня утром, 15 апреля, получила хорошие новости  - украденные накануне велосипеды нашлись в брошенном автомобиле. Как сообщает  Limburger.nl, полиция обнаружила велосипеды в оставленном автомобиле, в тупике на улице деревни Сиббе, неподалёку от того места, где будет финишировать Амстел Голд Рэйс-2017. Велосипеды возвращены команде.   

 

  В Твиттере команда CCC Sprandi Polkowice назвала возвращение велосипедов «Пасхальным чудом»: «Пасхальное чудо! Украденные велосипеды нашли в заброшенной машине! Спасибо за помощь в распространении новости о происшествии. Мы победили грабителей!»

 

Украденные велосипеды возвращены команде CCC Sprandi Polkowice

 

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Теги к статье: CCC Sprandi Polkowice Амстел Голд Рэйс

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 15:32 | Регистрация: 22.05.2013

    пропиарились diablo

  2. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 15:54 | Регистрация: 17.08.2015

    Полиция ищет украденные велосипеды? У них там что, школьники не митингуют и никто оскорбительных репостов в соцсетях не делает, что они дошли до такой деятельности, как расследование краж?

    1. Sm1T

      Сегодня, 16:18 | Регистрация: 1.01.2012

      хахахахаю тонко. иронично

  3. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Сегодня, 16:33 | Регистрация: 12.05.2013

    Что новенькое в репертуаре

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