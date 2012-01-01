Украденные велосипеды возвращены команде CCC Sprandi Polkowice

Украденные велосипеды найдены и возвращены польской команде CCC Sprandi Polkowice накануне старта Амстел Голд Рэйс-2017

Польская проконтинентальная команда CCC Sprandi Polkowice сегодня утром, 15 апреля, получила хорошие новости - украденные накануне велосипеды нашлись в брошенном автомобиле. Как сообщает Limburger.nl, полиция обнаружила велосипеды в оставленном автомобиле, в тупике на улице деревни Сиббе, неподалёку от того места, где будет финишировать Амстел Голд Рэйс-2017. Велосипеды возвращены команде.

В Твиттере команда CCC Sprandi Polkowice назвала возвращение велосипедов «Пасхальным чудом»: «Пасхальное чудо! Украденные велосипеды нашли в заброшенной машине! Спасибо за помощь в распространении новости о происшествии. Мы победили грабителей!»