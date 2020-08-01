Италия вводит 14-дневный карантин для гонщиков, возвращающихся из Румынии

Двухнедельный карантин в Италии для участников Sibiu Cycling Tour-2020

Министр здравоохранения Италии подписал указ, согласно которому приезжающие в страну из Румынии и Болгарии, обязаны провести 14 дней на карантине. Действие этого указа касается в том числе 38 итальянских велогонщиков, которые теперь не смогут выступать до 11 августа. С 1 по 11 августа состоятся следующие итальянские велогонки – Страде Бьянке, Gran Trittico Lombardo, Милан-Турин, Милан-Сан-Ремо.

Среди 22 команд, участвующих в румынской велогонке, две команды Мирового тура - BORA – hansgrohe и Israel Start-Up Nation, но в программу гонщиков из составов этих команд на Sibiu Cycling Tour-2020, старты на итальянских классиках не входят.

Из-за вспышек заболеваний коронавирусом от участия в румынской велогонке отказались команды Alpecin-Fenix и Androni Giocattoli, команда Gazprom-RusVelo не смогла принять участие в Sibiu Cycling Tour-2020 из-за ограничений, введённых в Румынии для граждан России.