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Италия вводит 14-дневный карантин для гонщиков, возвращающихся из Румынии

Двухнедельный карантин в Италии для участников Sibiu Cycling Tour-2020

 

  Министр здравоохранения Италии подписал указ, согласно которому приезжающие в страну из Румынии и Болгарии, обязаны провести 14 дней на карантине. Действие этого указа касается в том числе 38 итальянских велогонщиков, которые теперь не смогут  выступать до 11 августа. С 1 по 11 августа состоятся следующие итальянские велогонки – Страде Бьянке, Gran Trittico Lombardo, Милан-Турин, Милан-Сан-Ремо.

 

  Среди 22 команд, участвующих в румынской велогонке, две команды Мирового тура - BORA – hansgrohe и Israel Start-Up Nation, но в программу гонщиков из составов этих команд на  Sibiu Cycling Tour-2020, старты на итальянских классиках не входят.

 

  Из-за вспышек заболеваний коронавирусом от участия в румынской велогонке отказались команды Alpecin-Fenix и Androni Giocattoli, команда Gazprom-RusVelo не смогла принять участие в Sibiu Cycling Tour-2020 из-за ограничений, введённых в Румынии для граждан России.

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Теги к статье: Sibiu Cycling Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • Earl57
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Кстати - вопрос: инд.разделка чемпионата Швейцарии состоялась ещё 2 недели тому назад. А как насчёт групповой? Когда будет или её отменили уже?

    22 августа групповая чемпионата Швейцарии должна быть. 

    В большинстве стран Европы национальные чемпионаты пройдут за неделю до ТДФ, в 20-х числах августа. Нибали вон говорит что чемпионат Италии поедет 23 августа.

  • Konstantin41
    Sibiu Cycling Tour-2020. Этап ... (2)
    Konstantin41-Фото

    Интересно, до скольки лет Рибеллин собирается гоняться? Специально посмотрел, ему через 2 недели 49 исполняется))

  • poshtet
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (6)
    poshtet-Фото

    Походу Соболь становится рекордсменом по количеству выигранных чемпионатов РБ.

  • RVL
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (6)
    RVL-Фото

    Ну тут как посмотреть. Минску чемпиона тоже ведь неплохо по Москвам и китаям возить.

    Хотя, что у них там за календарь, даже не в курсе

  • Konstantin41
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (6)
    Konstantin41-Фото

    Для велоклуба "Минск" принципиально важно, чтобы майка национального чемпиона была у них. Их много, раздёргать одного Рябушенко не сложно.

  • RVL
    Sibiu Cycling Tour-2020. Этап ... (2)
    RVL-Фото

    Рибелин восьмой в генерале....

    Таким Макаром мы могли бы и индурайна наблюдать))

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Эх, не увидим мы майку беларусского чемпиона в команде ОАЭ, да и на гонках всей элиты (мировом пелотоне) тоже.

    Кстати - вопрос: инд.разделка чемпионата Швейцарии состоялась ещё 2 недели тому назад. А как насчёт групповой? Когда будет или её отменили уже?

  • Karaed
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (6)
    Karaed-Фото
    Спасибо, конечно, Соболю, что не дал увидеть майку белорусского чемпиона на гонках Мирового тура...
  • Camel
    17-летний Сиан Эйтдебрукс заин ... (18)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    https://www.vueltaburgos.com/es/emision/
    В самом низу пишут что будет потоковое видео на сайте

    О, вижу, спасибо!

  • Earl57
    17-летний Сиан Эйтдебрукс заин ... (18)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Спасибо! Хотя там не вижу пока никаких обещаний. Возможно, во вторник появится.

    https://www.vueltaburgos.com/es/emision/

    В самом низу пишут что будет потоковое видео на сайте

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