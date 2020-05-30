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CADF перепроверит допинг-пробы велогонщиков за 2016 и 2017 годы

Пробы на допинг велогонщиков за 2016 и 2017 год будут перепроверены из-за операции «Aderlass»

 

CADF перепроверит допинг-пробы велогонщиков за 2016 и 2017 годы

 

 Информация, собранная антидопинговыми службами во время операции «Aderlass», послужила толчком к перепроверке образцов, взятых у велогонщиков во время допинг-контролей в 2016 и 2017 годах. Об этом сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad.

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) не подтвердил эту информацию официально, но Het Nieuwsblad цитирует документ CADF (Антидопингового фонда велоспорта/ Cycling Anti-Doping Foundation), в котором заявляется о начале процесса перепроверки допинг-проб.

 

  Согласно информации от осведомлённого источника, образцы проверят на наличие допинг-продукта американского происхождения, которое не могли выявить в 2016 – 2017 году из-за отсутствия оптимального метода.

 

  Представитель CADF в интервью Het Nieuwsblad заявил: «На основе дополнительной информации мы идентифицировали соответствующие образцы и провели первые анализы. От дальнейших комментариев мы воздержимся».

 

  Петер Ван Эеноо (Peter Van Eenoo) из антидопинговой лаборатории Гента в интервью Het Nieuwsblad уточнил: «В то время в обращении находились запрещённые вещества, которые не были доступны на обычном фармацевтическом рынке. Тогда в лабораториях ещё не существовало оптимального метода выявления этих веществ. Теперь методы усовершенствованы».

 

  Согласно CADF при перепроверке образцов особое внимание будет уделено Тур де Франс-2017. Сообщается, что проверкой займутся лаборатории Зайберсдорф (Seibersdorf) в Австрии и Кёльна (Германия).

 

 Расследование «Aderlass» проводила полиция Австрии, которая в феврале 2019 года провела рейды на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. По делу «Aderlass» обвинения были предъявлены 8 велогонщикам (Стефан Денифль, Георг Прайдлер, Пирмин Ланг, Данило Хондо, Алессандро Петакки, Кристиян Джурасек, Кристиян Корен, Борут Божич), а также врачу Марку Шмидту, работавшему ранее в велокомандах Gerolsteiner и Milram.

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Теги к статье: CADF Aderlass

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Комментарии

  • Ice
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Том в классике, как и его неудачный кумир в классике Вигго, пока ничего не продемонстрировал вообще.

    Кто знает... Если ему набрать массы как у Канчеларры, может, станет таким же могучим классиком. Если ни у кого не получалось, не значит, что не найдется генеральщик, который сможет и в классиках себя показать. Вроде на Туре брусчатку отрабатывал на хорошем уровне, с учетом того, что на ней он точно мало практиковался. С его подходом может что-то и получиться. Положа руку на сердце, Брэдли быстро сдал и в годы классик мало что мог по сути показать.

  • RVL
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (10)
    RVL-Фото

    Том в классике, как и его неудачный кумир в классике Вигго, пока ничего не продемонстрировал вообще.

  • Ice
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: rude_rider
    Тому сейчас все можно говорить..его форма это темный лес..может диета поможет ..а так посмотрим.. раздельщик = ПР это совсем не катит.
    Том походу привлекает к себе внимание как болел так и спонсоров.ниче не показывая пытаится спасти свою карьеру

    А кто сейчас что-то показывает?))) 

  • Shalam s Urala
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    велосипедный рай. - горы, дорога, лес, солнце, 0-траффик

  • SportSpirit
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Огонь!

     

    Бухмана никогда не форсировали, не давили ожиданиями результатов по местам - только собственный прогресс. Интересно наблюдать, к чему приведет такая бережная огранка таланта. 

  • edw2edw
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    edw2edw-Фото
    Написано, что спускался по другой стороне. В правилах еверестинга кольцо разрешено только в случае наличия ограничений на спуск по тому же маршруту (например, одностороннее движение в гору).
  • Boris
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Boris-Фото

    Силён парень!

  • Серафим
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Серафим-Фото

    Интересно, сколько раз пришлось заехать наверх? И как спускался - по той же дороге или трасса закольцована?

  • Mima
    Род Эллингворт о шансах Марка ... (2)
    Mima-Фото
    Удачи! Боец
  • Sezar
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Sezar-Фото
    Серьезная заявка. Вообще Бора молодцы. Берут талантов, но не уровня топ и доводят их до блеска.

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