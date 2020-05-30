CADF перепроверит допинг-пробы велогонщиков за 2016 и 2017 годы

Пробы на допинг велогонщиков за 2016 и 2017 год будут перепроверены из-за операции «Aderlass»

Информация, собранная антидопинговыми службами во время операции «Aderlass», послужила толчком к перепроверке образцов, взятых у велогонщиков во время допинг-контролей в 2016 и 2017 годах. Об этом сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad.

Международный союз велосипедистов (UCI) не подтвердил эту информацию официально, но Het Nieuwsblad цитирует документ CADF (Антидопингового фонда велоспорта/ Cycling Anti-Doping Foundation), в котором заявляется о начале процесса перепроверки допинг-проб.

Согласно информации от осведомлённого источника, образцы проверят на наличие допинг-продукта американского происхождения, которое не могли выявить в 2016 – 2017 году из-за отсутствия оптимального метода.

Представитель CADF в интервью Het Nieuwsblad заявил: «На основе дополнительной информации мы идентифицировали соответствующие образцы и провели первые анализы. От дальнейших комментариев мы воздержимся».

Петер Ван Эеноо (Peter Van Eenoo) из антидопинговой лаборатории Гента в интервью Het Nieuwsblad уточнил: «В то время в обращении находились запрещённые вещества, которые не были доступны на обычном фармацевтическом рынке. Тогда в лабораториях ещё не существовало оптимального метода выявления этих веществ. Теперь методы усовершенствованы».

Согласно CADF при перепроверке образцов особое внимание будет уделено Тур де Франс-2017. Сообщается, что проверкой займутся лаборатории Зайберсдорф (Seibersdorf) в Австрии и Кёльна (Германия).

Расследование «Aderlass» проводила полиция Австрии, которая в феврале 2019 года провела рейды на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. По делу «Aderlass» обвинения были предъявлены 8 велогонщикам (Стефан Денифль, Георг Прайдлер, Пирмин Ланг, Данило Хондо, Алессандро Петакки, Кристиян Джурасек, Кристиян Корен, Борут Божич), а также врачу Марку Шмидту, работавшему ранее в велокомандах Gerolsteiner и Milram.