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Велокоманда Bardiani CSF отстранена от соревнований на 30 дней

Итальянская велокоманда Bardiani CSF отстранена от соревнований на месяц из-за положительных допинг-проб

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что проконтинентальная итальянская велокоманда Bardiani CSF отстранена от соревнований на 30 дней с 14 июня по 14 июля в соответствии со статьёй 7.12.1 Антидопинговых правил.

 

   PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Причиной отстранения стали положительные допинг-пробы гонщиков команды Николы Руффони (Nicola Ruffoni) и Стефано Пирацци (Stefano Pirazzi), показавших наличие запрещённых к использованию релизинг-пептидов гормона роста (GHRP). Пробы были взяты у гонщиков вне соревнований 25 и 26 апреля 2017 года.

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Теги к статье: Bardiani CSF

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