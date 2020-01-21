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- Дата:
- Сегодня, 16:07
Лауренс Де Вриз остается в «Астане»
Команда «Астана» официально подтверждает новое однолетнее соглашение на 2020 год с бельгийским гонщиком Лауренсом Де Вризом.
Photo credit: © Getty Images
- После 5 лет в команде, я все еще наслаждаюсь выступлением за «Астану» и работой на наших лидеров. Я чувствую себя здесь, как в большой семье, у меня по-настоящему хорошие отношения со всеми в команде, у нас замечательная группа гонщиков, а также отличный персонал и спортивные директора. Я – командный игрок и очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды, особенно, после такого успешного сезона, какой был у нас в 2019 году! Я максимально мотивирован продолжить выступать как можно лучше в наступающем сезоне. Подготовка к следующему году уже идет полным ходом, и я жду не дождусь увидеть всю команду на тренировочном сборе в декабре. Надеюсь, что в 2020 году мы сможем добиться еще больших результатов! – сказал Лауренс Де Вриз.
Лауренс Де Вриз (31 год) присоединился к команде «Астана» в 2015 году, став одним из важнейших гонщиков в командных построениях, поддерживая лидеров и в классических гонках, и в многодневках.
В этом сезоне Де Вриз помог Горке Исагирре победить на «Туре Прованса» и поддержал Якоба Фульсанга на пути к победе на «Вуэльте Андалусии».
- Лауренс провел в «Астане» пять сезонов, и мы все знаем его как на 100% лояльного командного гонщика. Мы всегда можем рассчитывать на него в каждой гонке, в которой он выступает вместе с командой, так как он полностью отдает все свои силы ради командной стратегии и командных целей. В этом году мы видели, как Лауренс помогает нашим лидерам одерживать победы, но и на других гонках он всегда был рядом для того, чтобы помочь товарищам добиться как можно более высоких результатов. Кроме этого, Лауренс – очень открытый и креативный человек, который создает по-настоящему теплую и дружескую атмосферу в команде, - рассказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».
Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM
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