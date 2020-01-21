VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Лауренс Де Вриз остается в «Астане»

Лауренс Де Вриз остается в «Астане»

Команда «Астана» официально подтверждает новое однолетнее соглашение на 2020 год с бельгийским гонщиком Лауренсом Де Вризом.

 

 

 

Photo credit: © Getty Images 

- После 5 лет в команде, я все еще наслаждаюсь выступлением за «Астану» и работой на наших лидеров. Я чувствую себя здесь, как в большой семье, у меня по-настоящему хорошие отношения со всеми в команде, у нас замечательная группа гонщиков, а также отличный персонал и спортивные директора. Я – командный игрок и очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды, особенно, после такого успешного сезона, какой был у нас в 2019 году! Я максимально мотивирован продолжить выступать как можно лучше в наступающем сезоне. Подготовка к следующему году уже идет полным ходом, и я жду не дождусь увидеть всю команду на тренировочном сборе в декабре. Надеюсь, что в 2020 году мы сможем добиться еще больших результатов! – сказал Лауренс Де Вриз.

 

Лауренс Де Вриз (31 год) присоединился к команде «Астана» в 2015 году, став одним из важнейших гонщиков в командных построениях, поддерживая лидеров и в классических гонках, и в многодневках.

В этом сезоне Де Вриз помог Горке Исагирре победить на «Туре Прованса» и поддержал Якоба Фульсанга на пути к победе на «Вуэльте Андалусии».

 

- Лауренс провел в «Астане» пять сезонов, и мы все знаем его как на 100% лояльного командного гонщика. Мы всегда можем рассчитывать на него в каждой гонке, в которой он выступает вместе с командой, так как он полностью отдает все свои силы ради командной стратегии и командных целей. В этом году мы видели, как Лауренс помогает нашим лидерам одерживать победы, но и на других гонках он всегда был рядом для того, чтобы помочь товарищам добиться как можно более высоких результатов. Кроме этого, Лауренс – очень открытый и креативный человек, который создает по-настоящему теплую и дружескую атмосферу в команде, - рассказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Лауренс де Вриз Александр Винокуров трансферы в велоспорте Astana Pro Team

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • дрокер
    Умер легендарный французский в ... (5)
    дрокер-Фото

    Уходят корифеи, чьи имена написаны золотом в истории велоспорта.

    Феличе Джимонди

    Раймон Пулидор

    Светлая память!

  • Серафим
    Умер легендарный французский в ... (5)
    Серафим-Фото

    Буквально на днях смотрел, как внук Пулидора в очередной раз стал чемпионом Европы в велокроссе. Смотрел, думал - какая все же генетика в Мэтью Ван дер Пуле. Не знаю, успел ли порадоваться дед, ведь был уже в больнице. Очень жаль, что приходится прощаться с легендами.

  • tim147
    Умер легендарный французский в ... (5)
    tim147-Фото

    Великое дело - харизма! Удивительно харизатичный Пулидор напоминает мне наделенного такой же харизмой игрока в любимом мною снукере - Джимми Уайта, который 6 раз был в финале чемпионата мира и ни разу не победил, тем не менее  болельщики всегда любили его больше, чем 7-кратного чемпиона, легендарного Стивена Хендри. Жаль, что дедушка не сможет больше радоваться грядущим победам своего внука! Светлая память...

  • opaque
    Роман Барде пропускает Тур де ... (1)
    opaque-Фото
    Джиро вообще становится самой интересной гонкой из трёх гранд туров. Было бы неплохо прочитать ещё десяток новостей об отказе от нее в свете Олимпиады, хотя бы. Может задумаются там. Над чем? Поднимите ветки тем от июля, там всё все написали)
  • motte
    Умер легендарный французский в ... (5)
    motte-Фото

    Светлая память

    В конце 70х мне каким то образом попалась книга Велосипедный спорт, автор анкетиль и я с упоением зачитывался, где много было упоминаний о Пулидоре, включая их разговоры, тогда я и узнал , что есть такой Раймон Пулидор и вот...

    R.I.P.

  • Ice
    Умер легендарный французский в ... (5)
    Ice-Фото

    Очень грустно, когда уходят такие легендарные личности. Немного не повезло ему ездить в одну эпоху с мастодонтами, но в конечном итоге он сам стал настоящей легендой. Образец стабильности, даже несмотря на неудачи всегда был в топе.

  • SportSpirit
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13)
    SportSpirit-Фото

    Светлая память великому чемпиону! 

    Как будто понял, что внук снова выигрывает (в цикло-кроссе) и пошел на покой.. 

  • Gonza Golanov
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13)
    Gonza Golanov-Фото

    Цитата: Адриен
    Цитата: motte
    Извиняюсь, но умер в возрасте 83 лет Полидор...бог мой...как же так?
    Слушайте,человеку 83 года. Извините , но на ваше "как же так" хочется ответить - не 23 и не 33, ну вот ТАК жизнь устроена - ВСЕ умирают, для старика это ЕСТЕСТВЕННО.  Дай Бог каждому из нас дожить до таких лет... Конечно , уход любого человека - НЕВОСПОЛНИМАЯ потеря, т.к. каждый из нас - уникален, но, как говорится у Рязанова - " ... дату своего ухода надо БЛАГОДРАРНО принимать...". Спасибо покойному за всё и земля ему пухом ...
    Точно сказано. И еще хочется добавить из великого классика: "Да, человек смертен, но это было бы еще пол беды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен."

    P.S. Пупу всегда останется в нашей памяти.

  • Earl57
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13)
    Earl57-Фото
    Пулидора как госпитализировали месяц-полтора назад, так родственников сразу предупредили, чтобы не ждали хороших новостей и морально готовились к самому грустному...
  • Адриен
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13)
    Адриен-Фото

    Цитата: motte
    Извиняюсь, но умер в возрасте 83 лет Полидор...бог мой...как же так?
    Слушайте,человеку 83 года. Извините , но на ваше "как же так" хочется ответить - не 23 и не 33, ну вот ТАК жизнь устроена - ВСЕ умирают, для старика это ЕСТЕСТВЕННО.  Дай Бог каждому из нас дожить до таких лет... Конечно , уход любого человека - НЕВОСПОЛНИМАЯ потеря, т.к. каждый из нас - уникален, но, как говорится у Рязанова - " ... дату своего ухода надо БЛАГОДРАРНО принимать...". Спасибо покойному за всё и земля ему пухом ...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 ноября

Hubert Dupont (AG2R)

Laurens Ten Dam (CCC Team)

14 ноября

Ben Gastauer (AG2R)

Vincenzo Nibali (Bahrain Merida)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2019 (36)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)