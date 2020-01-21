Лауренс Де Вриз остается в «Астане»

дрокер

Умер легендарный французский в ... (5) Уходят корифеи, чьи имена написаны золотом в истории велоспорта. Феличе Джимонди Раймон Пулидор Светлая память!

Серафим

Умер легендарный французский в ... (5) Буквально на днях смотрел, как внук Пулидора в очередной раз стал чемпионом Европы в велокроссе. Смотрел, думал - какая все же генетика в Мэтью Ван дер Пуле. Не знаю, успел ли порадоваться дед, ведь был уже в больнице. Очень жаль, что приходится прощаться с легендами.

tim147

Умер легендарный французский в ... (5) Великое дело - харизма! Удивительно харизатичный Пулидор напоминает мне наделенного такой же харизмой игрока в любимом мною снукере - Джимми Уайта, который 6 раз был в финале чемпионата мира и ни разу не победил, тем не менее болельщики всегда любили его больше, чем 7-кратного чемпиона, легендарного Стивена Хендри. Жаль, что дедушка не сможет больше радоваться грядущим победам своего внука! Светлая память...

opaque

Роман Барде пропускает Тур де ... (1) Джиро вообще становится самой интересной гонкой из трёх гранд туров. Было бы неплохо прочитать ещё десяток новостей об отказе от нее в свете Олимпиады, хотя бы. Может задумаются там. Над чем? Поднимите ветки тем от июля, там всё все написали)

motte

Умер легендарный французский в ... (5) Светлая память В конце 70х мне каким то образом попалась книга Велосипедный спорт, автор анкетиль и я с упоением зачитывался, где много было упоминаний о Пулидоре, включая их разговоры, тогда я и узнал , что есть такой Раймон Пулидор и вот... R.I.P.

Ice

Умер легендарный французский в ... (5) Очень грустно, когда уходят такие легендарные личности. Немного не повезло ему ездить в одну эпоху с мастодонтами, но в конечном итоге он сам стал настоящей легендой. Образец стабильности, даже несмотря на неудачи всегда был в топе.

SportSpirit

Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13) Светлая память великому чемпиону! Как будто понял, что внук снова выигрывает (в цикло-кроссе) и пошел на покой..

Gonza Golanov

Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13) Цитата: Адриен Цитата: motte Извиняюсь, но умер в возрасте 83 лет Полидор...бог мой...как же так?

Слушайте,человеку 83 года. Извините , но на ваше "как же так" хочется ответить - не 23 и не 33, ну вот ТАК жизнь устроена - ВСЕ умирают, для старика это ЕСТЕСТВЕННО. Дай Бог каждому из нас дожить до таких лет... Конечно , уход любого человека - НЕВОСПОЛНИМАЯ потеря, т.к. каждый из нас - уникален, но, как говорится у Рязанова - " ... дату своего ухода надо БЛАГОДРАРНО принимать...". Спасибо покойному за всё и земля ему пухом ...

Слушайте,человеку 83 года. Извините , но на ваше "как же так" хочется ответить - не 23 и не 33, ну вот ТАК жизнь устроена - ВСЕ умирают, для старика это ЕСТЕСТВЕННО. Дай Бог каждому из нас дожить до таких лет... Конечно , уход любого человека - НЕВОСПОЛНИМАЯ потеря, т.к. каждый из нас - уникален, но, как говорится у Рязанова - " ... дату своего ухода надо БЛАГОДРАРНО принимать...". Спасибо покойному за всё и земля ему пухом ... Точно сказано. И еще хочется добавить из великого классика: "Да, человек смертен, но это было бы еще пол беды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен." P.S. Пупу всегда останется в нашей памяти.

Earl57

Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13) Пулидора как госпитализировали месяц-полтора назад, так родственников сразу предупредили, чтобы не ждали хороших новостей и морально готовились к самому грустному...

Адриен

Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13) Цитата: motte Извиняюсь, но умер в возрасте 83 лет Полидор...бог мой...как же так?

Слушайте,человеку 83 года. Извините , но на ваше "как же так" хочется ответить - не 23 и не 33, ну вот ТАК жизнь устроена - ВСЕ умирают, для старика это ЕСТЕСТВЕННО. Дай Бог каждому из нас дожить до таких лет... Конечно , уход любого человека - НЕВОСПОЛНИМАЯ потеря, т.к. каждый из нас - уникален, но, как говорится у Рязанова - " ... дату своего ухода надо БЛАГОДРАРНО принимать...". Спасибо покойному за всё и земля ему пухом ... Слушайте,человеку 83 года. Извините , но на ваше "как же так" хочется ответить - не 23 и не 33, ну вот ТАК жизнь устроена - ВСЕ умирают, для старика это ЕСТЕСТВЕННО. Дай Бог каждому из нас дожить до таких лет... Конечно , уход любого человека - НЕВОСПОЛНИМАЯ потеря, т.к. каждый из нас - уникален, но, как говорится у Рязанова - " ... дату своего ухода надо БЛАГОДРАРНО принимать...". Спасибо покойному за всё и земля ему пухом ...