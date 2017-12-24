- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 22:37
Ярослав Попович представит новый проект
Лучший молодой гонщик «Тур де Франс» -2005 Ярослав Попович после многолетнего перерыва проведет в Украине встречу с медиа и фанами велоспорта. Ярослав расскажет украинским СМИ о специфике своей работы в качестве спортивного директора американской команды Про-тура Trek-Segafredo, поделится ближайшими планами и проанонсирует новый проект, к которому могут присоединиться фаны велоспорта.
Напомним, Ярослав - первый украинец, который стал спортивным директором команды Про-тура - элитного дивизиона мирового профессионального велоспорта.
Пресс-конференция состоится в мультиспейсе Klitschko Expo (Киев, ул. Большая Васильковская, 55, НСК «Олимпийский») 18 апреля, начало в 11:00.
Прийти на мероприятие могут не только журналисты, но и фаны велоспорта.
Аккредитация обязательна до 20:00 17 апреля на почту maksym.rozenko@klitschkoexpo.com, телефон для справок +38 050 342 92 23 (viber), +38 067 445 00 82 Максим Розенко
Фото Bettiniphoto
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (402)