Ярослав Попович представит новый проект

чувствовал что-то, кроме боли и страданий.

Оборот с "кроме" обособляется запятыми, его можно заменить словами «исключая, не считая чего-либо».

Гонщик должен прийти и укротить ее, в противном случае , гонка сама решит, кому победить, кому просто доехать до финиша, кому , с ужасными травмами сойти с неё.

Первая запятая не ставится, так как "в противном случае" - это союз, запятая ставится только перед ним. Аналогично во втором случае.

Звучит ужасно, но, кажется, что в этом выпуске , она также решала, кому жить…

Запятая между обстоятельством (в этом выпуске) и основой (она решала) не ставится.

Конечно же, Саган стартовал Париж – Рубе , как безусловный фаворит,..

Оборот с союзом "как" не выделяется запятой, если союз "как" имеет значение "в качестве".

Можно продолжать очень долго. В качестве примера грамматической ошибки можно взять это:

Однако большинство бы позавидовало такому дебюту – 12 место в первый сезон, который он едет именно как гонщик шоссейного велоспорта

Местоимение "он" поясняет сущ. "сезон". Получается, что сезон едет.

Очень большое сомнение вызывает оборот

"ликовать победе"

Можно ликовать с кем-то, ликовать может кто-то. Но не ликовать чему.