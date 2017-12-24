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Ярослав Попович представит новый проект

Ярослав Попович представит новый проект

 

 

 

 

 


Лучший молодой гонщик «Тур де Франс» -2005 Ярослав Попович после многолетнего перерыва проведет в Украине встречу с медиа и фанами велоспорта. Ярослав расскажет украинским СМИ о специфике своей работы в качестве спортивного директора американской команды Про-тура Trek-Segafredo, поделится ближайшими планами и проанонсирует новый проект, к которому могут присоединиться фаны велоспорта.

 

Напомним, Ярослав - первый украинец, который стал спортивным директором команды Про-тура - элитного дивизиона мирового профессионального велоспорта.

 

Пресс-конференция состоится в мультиспейсе Klitschko Expo (Киев, ул. Большая Васильковская, 55, НСК «Олимпийский») 18 апреля, начало в 11:00.

Прийти на мероприятие могут не только журналисты, но и фаны велоспорта.

 

Аккредитация обязательна до 20:00 17 апреля на почту maksym.rozenko@klitschkoexpo.com, телефон для справок +38 050 342 92 23 (viber)+38 067 445 00 82 Максим Розенко

 

Фото Bettiniphoto

 

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Теги к статье: Ярослав Попович

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 22:43 | Регистрация: 24.12.2017

    Молодец.

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20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


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Комментарии

  • VeloVelo
    Грег Ван Авермат в шаге от под ... (16)
    VeloVelo-Фото

    И еще момент - если бы Терпстра в той точке 55 км до финиша рванул за Саганом,
    то, на его рывок отозвались бы все Биги
    (пример Штыбара очевиден).
    И неизвестно чем бы всё закончилось. Почему Ники этого не сделал, интересно?

    ЗЫ: Это так просто наблюдение.
    Гонку Сагана это никак не принижает, конечно. Саган был Очень Крут! 
    Круче только Дилье )

  • VeloVelo
    Грег Ван Авермат в шаге от под ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Интересный момент - впервые на Аренберге ни одного схода.

  • VeloVelo
    Грег Ван Авермат в шаге от под ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Прошлогодняя феерия ГВА состоялась во многом благодаря
    Дани Оссу, который посадил Грега на багажник и дал полный газ.

  • VeloVelo
    Гонщик команды Verandas Willem ... (44)
    VeloVelo-Фото
    https://www.youtube.com/watch?v=IEJAjS07-t0&t=62s
  • SSS
    Гонщик команды Verandas Willem ... (44)
    SSS-Фото
    https://www.youtube.com/watch?v=IEJAjS07-t0
    Смотрите примерно на 55сек. на дальнем плане, на выход из поворота
  • velodoctor
    Герои Париж-Рубэ-2018 (4)
    velodoctor-Фото

    К успехам молодых, можно еще отметить самого молодого гонщика финишировавшего за всю историю гонки, Tunguy Turgis из Виталь Концепт 19 лет 42 место. 

  • Александра
    Герои Париж-Рубэ-2018 (4)
    Александра-Фото

    чувствовал что-то, кроме боли и страданий.

    Оборот с "кроме" обособляется запятыми, его можно заменить словами «исключая, не считая чего-либо».

     

    Гонщик должен прийти и укротить ее, в противном случае, гонка сама решит, кому победить, кому просто доехать до финиша, кому, с ужасными травмами сойти с неё.

    Первая запятая не ставится, так как "в противном случае" - это союз, запятая ставится только перед ним. Аналогично во втором случае.

     

    Звучит ужасно, но, кажется, что в этом выпуске, она также решала, кому жить…

    Запятая между обстоятельством (в этом выпуске) и основой (она решала) не ставится.

     

    Конечно же, Саган стартовал Париж – Рубе, как безусловный фаворит,..

    Оборот с союзом "как" не выделяется запятой, если союз "как" имеет значение "в качестве".

    Можно продолжать очень долго. В качестве примера грамматической ошибки можно взять это:

    Однако большинство бы позавидовало такому дебюту – 12 место в первый сезон, который он едет именно как гонщик шоссейного велоспорта

    Местоимение "он" поясняет сущ. "сезон". Получается, что сезон едет.

    Очень большое сомнение вызывает оборот

    "ликовать победе"
    .

    Можно ликовать с кем-то, ликовать может кто-то. Но не ликовать чему.

     

     

     

  • EL-Fenomeno
    Гонщик команды Verandas Willem ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да там будут разбирательства ещё долго и со стороны Франции, и со стороны Бельгии.


    Но это страшно, это действительно ОЧЕНЬ СТРАШНО когда видишь такие кадры во время гонки и не важно массовый завал в группе это или одиночное падение по неосторожности своей (или мотоцикла, технички).
    Соболезнование семье, родным, товарищам по команде

  • EL-Fenomeno
    Гонщик команды Verandas Willem ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото
    а где такое видео есть, кто заснял, пардон, человека уже не вернуть, но дайте ссылку если можно
  • EL-Fenomeno
    Травмы велогонщиков на Париж-Р ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Это действительно сущий АД на колёсах - всем здоровья и восстановления ибо вы все тоже настоящие герои!

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1 Саган П. (Svk) (BOH) 1626
2 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 953
6 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
7 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 855
9 Демар А. (Fra) (GFC) 827
10 Вивиани И. (Ita) (QST) 817

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