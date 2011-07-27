Наиро Кинтана - призер Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана - призёр 100-го юбилейного выпуска Джиро д'Италия

27-летний колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана (Nairo Quintana) завершил юбилейный выпуск Джиро д’Италия на второй ступени подиума. Он не смог повторить успех 2014 года, когда впервые приняв участие в итальянском Гран-туре, он взял победу. Перед финальной разделкой 21-го этапа Наиро Кинтану от его основного соперника Тома Дюмулина (Sunweb) отделяли 53 секунды. Но на 29,3 км равнинной дистанции Кинтана проиграл Тому Дюмулину 1:24, и в итоге в генеральной классификации уступил голландскому гонщику 31 секунду. Однако колумбийцу удалось отстоять второе место у двукратного победителя Джиро д’Италия, итальянского гонщика Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) с минимальным преимуществом в 9 секунд. Команда Movistar заняла 1-е место в командной классификации по итогам юбилейного выпуска Джиро д'Италия.

Третий раз в истории Джиро д’Италия розовая майка лидера сменила владельца на последнем этапе гонки. Так было в 1984, когда Франческо Мозер обошёл Лорана Финьона, и в 2012, когда Райдер Хешедаль опередил Хоакима Родригеса.

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Наиро Кинтана: «Финиш на подиуме – это не то, о чём следует расстраиваться. Мы не машины, не можем сделать всё, что запланировали перед гонкой. Иногда не получаешь тот приз, который хочешь, даже если упорно работал ради достижения своих целей. Мы очень счастливы и довольны этим результатом. Самое лучшее на этой Джиро д’Италия – работа команды. У меня не хватает слов благодарности, чтобы описать, как я признателен всей команде Movistar. Мы могли бы выступить лучше, возможно, могли бы проехать и хуже, но мы завоевали подиум – именно это сейчас имеет значение.

Перед стартом гонки мы не считали Дюмулина нашим главным соперником, но он превзошёл всех с великолепной разделкой и выступлением в горах. Он полностью заслужил победу.

Я мог бы проехать в горах лучше, но нога шла не идеально. Мы знали, что нам необходимо отыграть как можно больше времени перед разделкой, где мне сложно состязаться с таким специалистом как Том. И я проехал отличную разделку. Некоторые говорили, что я могу потерять место на подиуме, но этого не произошло.

Перед этапом с финишем на Пьянкавалло я проснулся с небольшой температурой, утром чувствовал себя плохо, и не смог выложиться на 100% в тот решающий день. Можно сказать, что именно в тот день я проиграл Джиро д'Италию. Этот этап мы отмечали в календаре, надеялись на нём сделать большой просвет. Но здоровье не то, что мы можем полностью контролировать, и в результате получилось не так, как надеялся. Но мы продолжали прессинговать, и завершили на подиуме.

Я всё ещё убеждён, что возможно выиграть Джиро д’Италия и Тур де Франс. В этом выпуске итальянского Гран-тура было 70 км разделок, что мне не подходит. Я думал, что смогу защитить себя, и, несмотря на не слишком хорошее самочувствие мне удалось удержаться с лучшими. Теперь перед нами новый вызов, убеждён, что мы сможем выиграть.

Джиро д’Италия дала мне уверенность насчёт моей стабильности на Гран-турах. Если хорошо подготовиться, то можно бороться с сильнейшими гонщиками. Это подняло мой боевой дух. Мы хотим продолжать много работать, несколько аспектов перед Тур де Франс выглядят вполне хорошо – нога идёт. Есть много деталей, которые надо скорректировать и отполировать. И Джиро д’Италия стала важным тестом, результаты которого мы должны теперь проанализировать.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, особенно колумбийских, за их поддержку и сообщения. Мы оставили в гонке все силы, надеюсь, мы дали им повод гордиться нами».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada



Photo © Movistar Team

Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Если честно, я рад тому, как Наиро сумел остаться на втором месте. Перед разделкой мы понимали, что 53-секундного преимущества нам не хватит, чтобы удержать розовую майку. Но Наиро проехал великолепно по своим стандартам. У нас просто не было шанса против такого сильного соперника как Дюмулин. Он уже проявлял себя претендентом на генеральную классификацию на Вуэльте Испании-2015, и преуспел здесь на Джиро д’Италия. Его выступление в разделках и горах было безупречным.

Что касается нашей команды, мы довольны тем, что Наиро финишировал на подиуме, а также двумя победами на этапах, которые принесли Горка Исагирре и Наиро Кинтана. Вся команда выступала фантастически на всех этапах. Я благодарен всей команде за то, как они провели гонку, не только гонщикам, но всему персоналу».