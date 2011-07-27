VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Наиро Кинтана - призер Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана - призёр 100-го юбилейного выпуска Джиро д'Италия

 

  27-летний колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана (Nairo Quintana) завершил юбилейный выпуск Джиро д’Италия на второй ступени подиума. Он не смог повторить успех 2014 года, когда впервые приняв участие в итальянском Гран-туре, он взял победу. Перед финальной разделкой 21-го этапа Наиро Кинтану от его основного соперника Тома Дюмулина (Sunweb) отделяли 53 секунды. Но на 29,3 км равнинной дистанции Кинтана проиграл Тому Дюмулину 1:24, и в итоге в генеральной классификации уступил голландскому гонщику 31 секунду. Однако колумбийцу удалось отстоять второе место у двукратного победителя Джиро д’Италия, итальянского гонщика Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) с минимальным преимуществом в 9 секунд. Команда Movistar заняла 1-е место в командной классификации по итогам юбилейного выпуска Джиро д'Италия.

 

  Третий раз в истории Джиро д’Италия розовая майка лидера сменила владельца на последнем этапе гонки. Так было в 1984, когда Франческо Мозер обошёл Лорана Финьона, и в 2012, когда Райдер Хешедаль опередил Хоакима Родригеса.

 

 

 

 Photo © Movistar Team

 

 Наиро Кинтана: «Финиш на подиуме – это не то, о чём следует расстраиваться. Мы не машины, не можем сделать всё, что запланировали перед гонкой. Иногда не получаешь тот приз, который хочешь, даже если упорно работал ради достижения своих целей. Мы очень счастливы и довольны этим результатом. Самое лучшее на этой Джиро д’Италия – работа команды. У меня не хватает слов благодарности, чтобы описать, как я признателен всей команде Movistar. Мы могли бы выступить лучше, возможно, могли бы проехать и хуже, но мы завоевали подиум – именно это сейчас имеет значение.

Перед стартом гонки мы не считали Дюмулина нашим главным соперником, но он превзошёл всех с великолепной разделкой и выступлением в горах. Он полностью заслужил победу.

 

  Я мог бы проехать в горах лучше, но нога шла не идеально. Мы знали, что нам необходимо отыграть как можно больше времени перед разделкой, где мне сложно состязаться с таким специалистом как Том. И я проехал отличную разделку. Некоторые говорили, что я могу потерять место на подиуме, но этого не произошло.

 

  Перед этапом с финишем на Пьянкавалло я проснулся с небольшой температурой, утром чувствовал себя плохо, и не смог выложиться на 100% в тот решающий день. Можно сказать, что именно в тот день я проиграл Джиро д'Италию. Этот этап мы отмечали в календаре, надеялись на нём сделать большой просвет. Но здоровье не то, что мы можем полностью контролировать, и в результате получилось не так, как надеялся. Но мы продолжали прессинговать, и завершили на подиуме.

 

  Я всё ещё убеждён, что возможно выиграть Джиро д’Италия и Тур де Франс. В этом выпуске итальянского Гран-тура было 70 км разделок, что мне не подходит. Я думал, что смогу защитить себя, и, несмотря на не слишком хорошее самочувствие мне удалось удержаться с лучшими. Теперь перед нами новый вызов, убеждён, что мы сможем выиграть.

 

  Джиро д’Италия дала мне уверенность насчёт моей стабильности на Гран-турах. Если хорошо подготовиться, то можно бороться с сильнейшими гонщиками. Это подняло мой боевой дух. Мы хотим продолжать много работать, несколько аспектов перед Тур де Франс выглядят вполне хорошо – нога идёт. Есть много деталей, которые надо скорректировать и отполировать. И Джиро д’Италия стала важным тестом, результаты которого мы должны теперь проанализировать.

 

  Хочу поблагодарить всех болельщиков, особенно колумбийских, за их поддержку и сообщения. Мы оставили в гонке все силы, надеюсь, мы дали им повод гордиться нами».

 

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

 
Photo © Movistar Team

 

  Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Если честно, я рад тому, как Наиро сумел остаться на втором месте. Перед разделкой мы понимали, что 53-секундного преимущества нам не хватит, чтобы удержать розовую майку. Но Наиро проехал великолепно по своим стандартам. У нас просто не было шанса против такого сильного соперника как Дюмулин. Он уже проявлял себя претендентом на генеральную классификацию на Вуэльте Испании-2015, и преуспел здесь на Джиро д’Италия. Его выступление в разделках  и горах было безупречным.

Что касается нашей команды, мы довольны тем, что Наиро финишировал на подиуме, а также двумя победами на этапах, которые принесли Горка Исагирре и Наиро Кинтана. Вся команда выступала фантастически на всех этапах. Я благодарен всей команде за то, как они провели гонку, не только гонщикам, но всему персоналу».

 

Результаты 21-го этапа Джиро д’Италия-2017.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:38 | Регистрация: 27.07.2011

    у вас была сильная команда которой не было у Тома

    правда у вас был трусливый капитан

     

    Ну теперь Кинтане не светит в этом году ничего..правда если сойдет пораньше на туре может че нибудь получится на вуелте..или лучше сразу туда поехать ..

     

  2. Имя: viperws

    viperws

    Сегодня, 13:38 | Регистрация: 5.07.2015

    По крайней мере он опередил Нибали, что тоже неплохо с учетом того, что было 2 разделки.

  3. Имя: Игорь

    paganinizzz

    Сегодня, 14:19 | Регистрация: 10.09.2015

    Сопоставимость финишей в гору, настоящую гору, с протяжённостью разделок была никак не в пользу Наиро на этой гонке. На мой субъективный взгляд, второе место - очень хороший его результат для прошедшей многодневки, ведь своего главного соперника он таки опередил. Ну а Том... А Том поквитался за Вуэльту.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2017?

Комментарии

  • Tom_Boonen
    Павел Брутт – самый активный г ... (8)
    Tom_Boonen-Фото
    Спасибо, есть.
    Хотя, подсчёт требует объяснений. Каким образом, например, у Роллана оказалось всего 160 км отрыва, если только за 17-й и 19-й этапы у него железно более 200 км насобиралось?..
  • SSS
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (3)
    SSS-Фото
    Да, согласен насчет максимума, просто на этот раз паззл сложился не в его пользу. Том недостаточно долго ходил в туалет, а Кинтана не заболел или не сошел.
  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин – первый голландец ... (18)
    Николай Степаныч-Фото

    Когда уже вы поймете, что супермногодневки - это не соревнование на лучшего горняка.

    Вообще, на мой взгляд, грантурам нужно больше пересеченных этапов, этапов с не самыми крутыми горами, но позволяющими атаковать заранее, проявлять тактику. И таких маршрутов, как на 20 этапе, например: с длинным плоскогорьем перед финишем, где после тяжелого подъема нужно включиться в работу другого рода.

    Не одни супергоры и разделки должны короновать чемпионов.

  • Boris
    Том Дюмулин – первый голландец ... (18)
    Boris-Фото

    Цитата: protur
    ГТ должны состоять из естественных маршрутов «взятых из жизни» без искусственных наслоений в виде разделок

    "Естественный маршрут" для велосипеда - это равнина )))
    Тогда уж нужно исключить и искусственные наслоения" в виде торчков, в которые не каждая машина заедет )))

  • LANCEer
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (3)
    LANCEer-Фото
    Мне кажется, это и есть максимум Нибали. Он сделал все что в его силах. Просто этого оказалось недостаточно в этот раз. Все на своих местах
  • Адриен
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (3)
    Адриен-Фото

     Смена команды должна была стать для Нибали неким обновлением, улучшением, трамплином. Что же, например у Жильбера сработало.  Подождем, возможно у Нибали апгрейд произойдет попозже. Хотя рецепт конечно же не универсальный, эффект может быть и обратный.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Дюмулин – первый голландец ... (18)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    а кто вам вообще сказал что Том Дюмулан раздельщик?

    со вчерашнего дня у него новая специализация-ГЕНЕРАЛЬЩИК.

    и это.

    вы на разделки не кивайте.

    если бы не диарея-и разделки бы не понадобились.

    Том выиграл Джиро в ГОРАХ.

    признайте этот факт.

     

    а по поводу всего остального.

    многодневки проводятся для того,что бы выявить сильнейшего УНИВЕРСАЛА.

    человека,который силен и в гору,и с горы и на равнине.

    и ВСЕГДА были в многодневках разделки.

  • paganinizzz
    Наиро Кинтана - призер Джиро д ... (3)
    paganinizzz-Фото

    Сопоставимость финишей в гору, настоящую гору, с протяжённостью разделок была никак не в пользу Наиро на этой гонке. На мой субъективный взгляд, второе место - очень хороший его результат для прошедшей многодневки, ведь своего главного соперника он таки опередил. Ну а Том... А Том поквитался за Вуэльту.

  • fortunewheel
    Том Дюмулин – первый голландец ... (18)
    fortunewheel-Фото
    На всех не хватит ни горняков, ни панчеров, ни раздельщиков, ни спринтеров.
  • fortunewheel
    Том Дюмулин – первый голландец ... (18)
    fortunewheel-Фото

    Достойниший победитель!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 мая

Thibaut Pinot (FDJ)

Andrea Fedi (Wilier Triestina - Selle Italia)

Alessandro Tonelli (Bardiani - CSF)

Richard Carapaz (Movistar Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (210)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)