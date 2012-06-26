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Винченцо Нибали - призер Джиро д'Италия-2017

 Винченцо Нибали поднялся на третью ступень подиума Джиро д'Италия-2017

 

 

  Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) в пятый раз за семь лет поднялся на подиум Джиро д’Италия, заняв в юбилейном 100-м выпуске итальянского Гран-туре 3-е место. 32-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida уступил победителю Джиро д’Италия-2017 Тому Дюмулину (Sunweb) 40 секунд, а занявшему 2-е место Наиро Кинтане (Movistar) 9 секунд. Это девятый подиум Винченцо Нибали на Гран-турах за последние 13 участий в них. Последние 7 лет итальянский гонщик принимал участие в Джиро д’Италия 5 раз, и все 5 раз финишировал на подиуме – дважды занимал 1-е место, один раз финишировал 2-м (в 2011 году), дважды занял 3-е место (в 2010 и 2017).

 

 

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

 

  Винченцо Нибали: «Я хотел финишировать на верхней ступени подиума, но ни о чём не жалею, потому что выступил на своём максимуме. Это важный для меня результат, и важный подиум. Я всегда жду от себя большего, но думаю, сделал всё, что было в моих силах. Я ехал Джиро д’Италию за победой, а не за подиумом в Милане, и отдал ради этого все силы, думаю, люди это видели.

 

  Я рисковал, чтобы сделать гонку открытой, но перевес был не в мою пользу. Я боролся с двумя сильнейшими гонщиками- Кинтаной, одним из лучших горняков, и Дюмулином, одним из лучших раздельщиков, который знает, как защищать время, выигранное в разделке.

 

  В этом выпуске Джиро д’Италия индивидуальные гонки на время были ключевыми, что помогло Тому. Но он был сильнейшим, и занял первое место, он полностью заслужил победу на Джиро д’Италия.

 

  Всегда тяжело идти такую гонку день за днём и быть готовым ко всему. У всех нас есть сильные и слабые стороны, которые стали видны за три недели напряжённой гонки. У меня были хорошие и плохие дни. Худший – на этапе до Блокхауса и Оропе, где я потерял время, возможно, слишком много. Эти этапы стали для меня ключевыми. У меня не было мощности ни на одном горном финише, я не смог проявить всё, на что способен, но я боролся до конца. Мне не о чем жалеть».

 

 

 

Результаты 21-го этапа Джиро д’Италия-2017.

 

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  1. Адриен

    Сегодня, 14:57 | Регистрация: 17.05.2015

     Смена команды должна была стать для Нибали неким обновлением, улучшением, трамплином. Что же, например у Жильбера сработало.  Подождем, возможно у Нибали апгрейд произойдет попозже. Хотя рецепт конечно же не универсальный, эффект может быть и обратный.

  2. Имя: дмитрий

    LANCEer

    Сегодня, 15:09 | Регистрация: 26.06.2012

    Мне кажется, это и есть максимум Нибали. Он сделал все что в его силах. Просто этого оказалось недостаточно в этот раз. Все на своих местах

    1. Имя: Сергей

      SSS

      Сегодня, 15:43 | Регистрация: 25.05.2015

      Да, согласен насчет максимума, просто на этот раз паззл сложился не в его пользу. Том недостаточно долго ходил в туалет, а Кинтана не заболел или не сошел.

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Ближайшие старты

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • Tom_Boonen
    Павел Брутт – самый активный г ... (8)
    Tom_Boonen-Фото
    Спасибо, есть.
    Хотя, подсчёт требует объяснений. Каким образом, например, у Роллана оказалось всего 160 км отрыва, если только за 17-й и 19-й этапы у него железно более 200 км насобиралось?..
  • SSS
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (3)
    SSS-Фото
    Да, согласен насчет максимума, просто на этот раз паззл сложился не в его пользу. Том недостаточно долго ходил в туалет, а Кинтана не заболел или не сошел.
  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин – первый голландец ... (18)
    Николай Степаныч-Фото

    Когда уже вы поймете, что супермногодневки - это не соревнование на лучшего горняка.

    Вообще, на мой взгляд, грантурам нужно больше пересеченных этапов, этапов с не самыми крутыми горами, но позволяющими атаковать заранее, проявлять тактику. И таких маршрутов, как на 20 этапе, например: с длинным плоскогорьем перед финишем, где после тяжелого подъема нужно включиться в работу другого рода.

    Не одни супергоры и разделки должны короновать чемпионов.

  • Boris
    Том Дюмулин – первый голландец ... (18)
    Boris-Фото

    Цитата: protur
    ГТ должны состоять из естественных маршрутов «взятых из жизни» без искусственных наслоений в виде разделок

    "Естественный маршрут" для велосипеда - это равнина )))
    Тогда уж нужно исключить и искусственные наслоения" в виде торчков, в которые не каждая машина заедет )))

  • LANCEer
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (3)
    LANCEer-Фото
    Мне кажется, это и есть максимум Нибали. Он сделал все что в его силах. Просто этого оказалось недостаточно в этот раз. Все на своих местах
  • Адриен
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (3)
    Адриен-Фото

     Смена команды должна была стать для Нибали неким обновлением, улучшением, трамплином. Что же, например у Жильбера сработало.  Подождем, возможно у Нибали апгрейд произойдет попозже. Хотя рецепт конечно же не универсальный, эффект может быть и обратный.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Дюмулин – первый голландец ... (18)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    а кто вам вообще сказал что Том Дюмулан раздельщик?

    со вчерашнего дня у него новая специализация-ГЕНЕРАЛЬЩИК.

    и это.

    вы на разделки не кивайте.

    если бы не диарея-и разделки бы не понадобились.

    Том выиграл Джиро в ГОРАХ.

    признайте этот факт.

     

    а по поводу всего остального.

    многодневки проводятся для того,что бы выявить сильнейшего УНИВЕРСАЛА.

    человека,который силен и в гору,и с горы и на равнине.

    и ВСЕГДА были в многодневках разделки.

  • paganinizzz
    Наиро Кинтана - призер Джиро д ... (3)
    paganinizzz-Фото

    Сопоставимость финишей в гору, настоящую гору, с протяжённостью разделок была никак не в пользу Наиро на этой гонке. На мой субъективный взгляд, второе место - очень хороший его результат для прошедшей многодневки, ведь своего главного соперника он таки опередил. Ну а Том... А Том поквитался за Вуэльту.

  • fortunewheel
    Том Дюмулин – первый голландец ... (18)
    fortunewheel-Фото
    На всех не хватит ни горняков, ни панчеров, ни раздельщиков, ни спринтеров.
  • fortunewheel
    Том Дюмулин – первый голландец ... (18)
    fortunewheel-Фото

    Достойниший победитель!

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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