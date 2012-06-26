Винченцо Нибали - призер Джиро д'Италия-2017

Винченцо Нибали поднялся на третью ступень подиума Джиро д'Италия-2017

Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) в пятый раз за семь лет поднялся на подиум Джиро д’Италия, заняв в юбилейном 100-м выпуске итальянского Гран-туре 3-е место. 32-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida уступил победителю Джиро д’Италия-2017 Тому Дюмулину (Sunweb) 40 секунд, а занявшему 2-е место Наиро Кинтане (Movistar) 9 секунд. Это девятый подиум Винченцо Нибали на Гран-турах за последние 13 участий в них. Последние 7 лет итальянский гонщик принимал участие в Джиро д’Италия 5 раз, и все 5 раз финишировал на подиуме – дважды занимал 1-е место, один раз финишировал 2-м (в 2011 году), дважды занял 3-е место (в 2010 и 2017).

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Винченцо Нибали: «Я хотел финишировать на верхней ступени подиума, но ни о чём не жалею, потому что выступил на своём максимуме. Это важный для меня результат, и важный подиум. Я всегда жду от себя большего, но думаю, сделал всё, что было в моих силах. Я ехал Джиро д’Италию за победой, а не за подиумом в Милане, и отдал ради этого все силы, думаю, люди это видели.

Я рисковал, чтобы сделать гонку открытой, но перевес был не в мою пользу. Я боролся с двумя сильнейшими гонщиками- Кинтаной, одним из лучших горняков, и Дюмулином, одним из лучших раздельщиков, который знает, как защищать время, выигранное в разделке.

В этом выпуске Джиро д’Италия индивидуальные гонки на время были ключевыми, что помогло Тому. Но он был сильнейшим, и занял первое место, он полностью заслужил победу на Джиро д’Италия.

Всегда тяжело идти такую гонку день за днём и быть готовым ко всему. У всех нас есть сильные и слабые стороны, которые стали видны за три недели напряжённой гонки. У меня были хорошие и плохие дни. Худший – на этапе до Блокхауса и Оропе, где я потерял время, возможно, слишком много. Эти этапы стали для меня ключевыми. У меня не было мощности ни на одном горном финише, я не смог проявить всё, на что способен, но я боролся до конца. Мне не о чем жалеть».