Александр Кристофф: "Команда Katusha-Alpecin сказала мне, что я слишком тяжёлый"

Александр Кристофф не согласен с мнением руководства команды Katusha-Alpecin, что ему надо похудеть

29-летний норвежский гонщик Александр Кристофф (Alexander Kristoff), неделю назад одержавший победу на классике Мирового тура Eschborn-Frankfurt 'Rund um den Finanzplatz', в интервью норвежской телекомпании TV2.no выразил недовольство отношением к нему руководства его команды Katusha-Alpecin.

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Александр Кристофф: «Мне сказали, что я слишком тяжёлый (примечание – рост Александра Кристоффа 181 см, вес – 78 кг). Они думают, что я должен похудать на два или три килограмма. Я не тяжелее, чем в прошлые годы, но они так считают. Если посмотреть данные моих тренировок, то видно, что у меня тот же вес, что и раньше.

Я принимаю их слова лишь частично. Конечно, я мог бы быть легче, но когда в планах выступление на равнинных гонках, то это не так важно. В то же время, я пытался похудеть, но это не сильно помогло.

Не понимаю, почему они сходят из-за меня с ума. Может, потому, что я единственный, кто приносит результат команде Katusha-Alpecin. Из 7 побед команды 6 моих. Но в этом году в команде подавленная атмосфера».

В этом году Александр Кристофф одержал 6 побед - выиграл три этапа Тура Омана, этап Трёх Дней де Панне, этап Étoile de Bessèges, классику Eschborn-Frankfurt – Rund um den Finanzplatz, а также занял 4-е место на Милан-Сан-Ремо-2017 и замкнул пятёрку сильнейших на Туре Фландрии.