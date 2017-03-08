Герант Томас, Том Дюмулин, Грег Ван Авермат, Боб Юнгельс о 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Герант Томас, Том Дюмулин, Петер Саган, Грег Ван Авермат, Боб Юнгельс о 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

30-летний британский гонщик команды Sky Герант Томас (Geraint Thomas) выиграл 2-й этап Тиррено-Адриатико-2017 из одиночного отрыва. Этап завершался финишем в протяжённый 9-км подъём Помаранче, до подножия которой Василий Кириенко задавал скорость группы, растянув её в одного.

Первым на подъёме атаковал 24-летний люксембургский гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс, на рывок которого сразу ответил Герант Томас, а также Дамиано Карузо (BMC) и Тим Велленс (Lotto Soudal). Эту группу пелотон не отпустил, но Герант Томас продолжил попытки уехать, и атаковал за 4,8 км, к за ним сели Боб Юнгельс, Дамиано Карузо и Джонатан Кастровьехо (Movistar).

Через 800 м, за 4 км до финиша, Герант Томас вновь атаковал, сбросив своих попутчиков, и преодолел оставшуюся часть подъёма в одиночку, удержав преимущество до финиша. Пелотон прошёл тройку атаковавших с Томасом за 2 км до финиша, в то время как британского гонщика команды Sky уже было не догнать. За 500 м до финиша у него в запасе было 18 секунд.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Это первая за 11 лет карьеры победа Геранта Томаса на итальянской гонке, и седьмая победа британского гонщика на этапе Тиррено-Адриатико.

Том Дюмулин (Sunweb) атаковал из пелотона за 1 км до финиша, но не сумел догнать Геранта Томаса и финишировал 2-м. Действующий чемпион мира, словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe замкнул на этапе тройку сильнейших. Грег Ван Авермат (BMC), завершивший этап на 4-й позиции, стал новым лидером общего зачёта, он в четвёртый раз в карьере надел синюю майку лидера Тиррено-Адриатико.

Боб Юнгельс (Quick Step Floors) надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Герант Томас (Sky): «Командная разделка принесла нам огромное разочарование, потому что мы приехали сюда, чтобы бороться за общий зачёт со мной и Микелем Ландой. Но в спорте случается всякое. Сегодня мы хотели ехать гонку агрессивно. Я не ожидал, что выиграю таким способом, но использовал свой шанс. Моя атака совсем не была запланирована. Мы просто хотели выйти на хорошие позиции перед самым крутым сектором подъёма. Когда Юнгельс атаковал, ехали все очень быстро. Я чувствовал себя нормально, и Михал Квятковски сказал мне «давай, езжай». Я так и сделал.

Мне повезло, что я удержал преимущество. Я счастлив, что выиграл. Мы много работали с ноября. Я не выступал в гонках с Тура Даун Андер, поэтому не был уверен, как мне удастся влиться в ритм гонки после тренировочного лагеря в Южной Африке».

Том Дюмулин (Sunweb): «В начале этапа чувствовал себя не очень хорошо. Не был уверен, каким получится этап. На финальных километрах нерешительность, возможно, дорого мне стоила. Я хотел атаковать, но решил подождать, поэтому упустил победную атаку. В итоге было слишком поздно догонять Геранта, но плюс в том, что я был впереди, и доволен, что финишировал 2-м».

Пачи Вила, спортивный директор команды Bora-Hansgrohe: «Мы планировали работать сегодня на Петера, вывезти его на позицию для борьбы за победу на этапе. Атака Геранта Томаса была раньше, чем ожидали, но в любом случае, закрыть просвет было тяжело».

Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «День прошёл для меня хорошо, я доволен результатом. Поздравляю Геранта Томаса с его победой, он её заслужил. Я чувствую, что моя форма становится лучше, жду следующих этапов. Выложусь по полной и попробую воспользоваться шансом».

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Грег Ван Авермат (BMC): «Я немного удивился, когда Герант Томас атаковал, но с ним поехал Дамиано Карузо. Томас уехал в одиночку, и мы оказались в невыгодной ситуации. Я разочарован, потому что мне очень подходил этот этап. Я нацеливался бороться за победу. Досадно, потому что нога шла хорошо. Я не надеюсь, что и в этом году горный этап будет отменён из-за снега, как в прошлый раз. Мне хочется выиграть этап, но самое главное, остаться здоровым, потому что впереди классики. Я ещё не выиграл Монумент, настроен сделать это в этом году. Приятно быть лидером общего зачёта, но это майка – результат сильного выступления команды в разделке».

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Боб Юнгельс (Quick Step Floors): «Мы планировали что-то предпринять. Я чувствовал себя отлично, ребята великолепно поработали на последнем подъёме. Когда Маттео перестал тянуть, я попытался уехать, ко мне присоединились три гонщика. Когда Герант атаковал, я сначала его преследовал, но не в моих интересах было везти Карузо и Кастровьехо вперёд».