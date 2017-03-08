VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Грег Ван Авермат и Тим Велленс - призёры Страде Бьянке-2017

Грег Ван Авермат и Тим Велленс - призёры Страде Бьянке-2017

 

  Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), 31-летний бельгийский гонщик команды BMC второй раз в карьере занял на итальянской классике Страде Бьянке 2-е место, а его соотечественник, 25-летий Тим Велленс из команды Lotto Soudal на своей дебютной Страде Бьянке занял 3-е место.

 

  После атаки победителя Страде Бьянке-2017 Михала Квятковски (Sky) за 14,5 км до финиша Грег Ван Авермат, Тим Велленс и чешский гонщик, победитель Страде Бьянке-2015 Зденек Штыбар вели преследование, но не сумели закрыть полуминутный просвет.

 

Грег Ван Авермат и Тим Велленс - призёры Страде Бьянке-2017

 Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari 

 

  Грег Ван Авермат (BMC): «Мне хотелось бы взять здесь победу, потому что это такая красивая гонка, но в результате мне надо радоваться, что приехал на финиш целым и невредимым.

 

С самого начала гонка была трудной  из-за дождя и завалов. Lotto Soudal сразу начали взвинчивать скорость, вторая часть гонки была очень тяжёлой. Несколько раз я выпадал, но возвращался вперёд.

 

Если бы со мной случилось что-то плохое, я бы не финишировал вторым. Я доволен своей формой и занятым сегодня местом.

 

Мотоциклы сегодня были везде, даже там, где ехал я – во второй группе. И это не вина Квятковски, потому что если бы передо мной поехал мотоцикл, я бы сделал то же самое. Надо что-то делать в отношении правил о дистанциях между гонщиками и мотоциклами. Квятковски был силён, но не сильнее остальных.  

 

Грег Ван Авермат и Тим Велленс - призёры Страде Бьянке-2017

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari 

 

    Квятковски атаковал в тот момент, когда об атаках думали все, но первым успел сделать просвет. А догнать его оказалось тяжело, потому что все начали оглядываться друг на друга. Наконец, мы с Тимом Велленсом и Зденеком Штыбаром уехали, только тогда мы смогли начать работать и попытались вернуть его назад. Но он сегодня был сильнейшим, поэтому нам не удалось к нему приблизиться. Он заслужил победу.

 

  Надеюсь, однажды я выиграю эту гонку. Каждый год приезжаю на Страде Бьянке с надеждой на победу. Если всё получится, я вернусь и попытаюсь выиграть».

 

  Тим Велленс (Lotto Soudal): «Учитывая, какие гонщики стояли на других ступенях подиума, - Квятковски и Ван Авермат, я счастлив, что финишировал 3-м. Мы с командой контролировали гонку после 60 км, и сделали её очень тяжёлой для остальных.

 

 

Грег Ван Авермат и Тим Велленс - призёры Страде Бьянке-2017

 Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari 

 

 Шон де Би, Максим Монфор и Юрген Руландтс тянули впереди пелотона, и он рассыпался на группы. Потом я отобрался в первую преследовавшую отрыв дня группу вместе с Тьешем Беноотом и Шоном, который проделал большую часть работы. Когда его миссия была выполнена, я атаковал. Сначала я уехал с четырьмя попутчиками, но затем нас добрали ещё несколько, хотя слаженной работы не получилось. На асфальте все следили друг за другом. В какой-то момент остальные начали перекладываться вперёд, и мне пришлось догонять, что стоило мне массы сил. Гонка становилась всё тяжелее и тяжелее, я вышел вперёд с Квятковски, Штыбаром и Ван Аверматом.

 

  Я немного удивился, что Квятковски уехал в одиночку, когда до финиша было ещё так далеко, но н был силён, удержался до конца. Когда он создал просвет, мы начали смотреть друг на друга, и никто не отреагировал. Квятковски ехал мощно, он действительно заслужил победу. Уже потом мы скооперировались, но догнать его не смогли. У меня не осталось сил.

 

  Когда заезжали на последний километр, я  сидел последним колесом. Ван Авермат начал спринт, было очевидно, что он лучший. Штыбара мне удалось обойти перед финальным поворотом. Это была честная гонка, все заняли те места, которые заслужили. Страде Бьянке – прекрасная гонка, я рад, что проехал её, и, определённо, ещё на неё вернусь.

 

  В прошлом году я уже близко подошёл к победе на классике – финишировал 3-м на Ломбардии. Мне нужно чуть больше удачи и лучший день. Сегодня я доволен, что занял 3-е место».

 

Результаты Страде Бьянке-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Грег Ван Авермат Тим Велленс Страде Бьянке Strade Bianche классика гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico

18 марта 2017

Milano-Sanremo

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

Record Bank E3 Harelbeke


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 марта

Christian Knees (Team Sky)

Alexis Gougeard (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2017 (20)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)