Грег Ван Авермат и Тим Велленс - призёры Страде Бьянке-2017

Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), 31-летний бельгийский гонщик команды BMC второй раз в карьере занял на итальянской классике Страде Бьянке 2-е место, а его соотечественник, 25-летий Тим Велленс из команды Lotto Soudal на своей дебютной Страде Бьянке занял 3-е место.

После атаки победителя Страде Бьянке-2017 Михала Квятковски (Sky) за 14,5 км до финиша Грег Ван Авермат, Тим Велленс и чешский гонщик, победитель Страде Бьянке-2015 Зденек Штыбар вели преследование, но не сумели закрыть полуминутный просвет.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Грег Ван Авермат (BMC): «Мне хотелось бы взять здесь победу, потому что это такая красивая гонка, но в результате мне надо радоваться, что приехал на финиш целым и невредимым.

С самого начала гонка была трудной из-за дождя и завалов. Lotto Soudal сразу начали взвинчивать скорость, вторая часть гонки была очень тяжёлой. Несколько раз я выпадал, но возвращался вперёд.

Если бы со мной случилось что-то плохое, я бы не финишировал вторым. Я доволен своей формой и занятым сегодня местом.

Мотоциклы сегодня были везде, даже там, где ехал я – во второй группе. И это не вина Квятковски, потому что если бы передо мной поехал мотоцикл, я бы сделал то же самое. Надо что-то делать в отношении правил о дистанциях между гонщиками и мотоциклами. Квятковски был силён, но не сильнее остальных.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Квятковски атаковал в тот момент, когда об атаках думали все, но первым успел сделать просвет. А догнать его оказалось тяжело, потому что все начали оглядываться друг на друга. Наконец, мы с Тимом Велленсом и Зденеком Штыбаром уехали, только тогда мы смогли начать работать и попытались вернуть его назад. Но он сегодня был сильнейшим, поэтому нам не удалось к нему приблизиться. Он заслужил победу.

Надеюсь, однажды я выиграю эту гонку. Каждый год приезжаю на Страде Бьянке с надеждой на победу. Если всё получится, я вернусь и попытаюсь выиграть».

Тим Велленс (Lotto Soudal): «Учитывая, какие гонщики стояли на других ступенях подиума, - Квятковски и Ван Авермат, я счастлив, что финишировал 3-м. Мы с командой контролировали гонку после 60 км, и сделали её очень тяжёлой для остальных.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Шон де Би, Максим Монфор и Юрген Руландтс тянули впереди пелотона, и он рассыпался на группы. Потом я отобрался в первую преследовавшую отрыв дня группу вместе с Тьешем Беноотом и Шоном, который проделал большую часть работы. Когда его миссия была выполнена, я атаковал. Сначала я уехал с четырьмя попутчиками, но затем нас добрали ещё несколько, хотя слаженной работы не получилось. На асфальте все следили друг за другом. В какой-то момент остальные начали перекладываться вперёд, и мне пришлось догонять, что стоило мне массы сил. Гонка становилась всё тяжелее и тяжелее, я вышел вперёд с Квятковски, Штыбаром и Ван Аверматом.

Я немного удивился, что Квятковски уехал в одиночку, когда до финиша было ещё так далеко, но н был силён, удержался до конца. Когда он создал просвет, мы начали смотреть друг на друга, и никто не отреагировал. Квятковски ехал мощно, он действительно заслужил победу. Уже потом мы скооперировались, но догнать его не смогли. У меня не осталось сил.

Когда заезжали на последний километр, я сидел последним колесом. Ван Авермат начал спринт, было очевидно, что он лучший. Штыбара мне удалось обойти перед финальным поворотом. Это была честная гонка, все заняли те места, которые заслужили. Страде Бьянке – прекрасная гонка, я рад, что проехал её, и, определённо, ещё на неё вернусь.

В прошлом году я уже близко подошёл к победе на классике – финишировал 3-м на Ломбардии. Мне нужно чуть больше удачи и лучший день. Сегодня я доволен, что занял 3-е место».