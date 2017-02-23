 Новый инцидент с дисковыми тормозами в пелотоне

Гонщик команды Sky предупреждает об опасности дисковых тормозов

Падение гонщиков за 1 км до финиша на 1-м этапе Тура Абу-Даби-2017 вновь вернуло в пелотон споры о безопасности открытых дисковых тормозов, использование которых Международный союз велосипедистов вновь начал продвигать в начале этого года.

Гонщик команды Sky Оуэйн Доулл (Owain Doull) считает, что дисковые тормоза велосипеда Марселя Киттеля являются смертельно опасными, так как не имеют защитного кожуха. Доулл считает, что именно дисковый тормоз как нож пропорол его велотуфлю, и лишь по счастливой случайности оставил на ноге неглубокие раны.

На данный момент немецкий гонщик команды Quick Step Floors Марсель Киттель единственный в пелотоне на Туре Абу-Даби использует дисковые тормоза. Киттель также оказался в завале за 1 км до финиша и не принимал участия в спринте.

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Оуэйн Доулл: «Как произошёл завал, я не знаю, в спринте всегда всё происходит быстро. Я сидел на колесе Кэва, подумал, что на круговой развязке будет тесно, и мы все оказались на земле.

Моя велотуфля порвана на куски, только дисковые тормоза могли такое сделать. Разрез идёт прямо от носка по всей длине до самой ноги. Если бы это была моя нога, она наверняка была бы разрезана. Ничто больше не может нанести такой порез, как нож. Вы видите, какая тонкая и ровная линия.

Велотуфля приняла на себя основной удар, с ногой всё в порядке.

Моё мнение – пока на дисковых тормозах нет защитного кожуха, они смертельно опасны».

В этом месяце UCI ответил на запрос Ассоциации профессиональных велосипедистов (CPA) о вторичном запрете дисковых тормозов. Международный союз велосипедистов считает беспочвенными опасения в отношении смешанного использования обычных и дисковых тормозов в пелотоне.

Марсель Киттель вернулся на велосипед после завала, получив несколько ссадин на колене и локте. После финиша он написал в твиттере: «Я счастлив, что всё ещё цел. Завал был опасным. Я приземлился как «супермен» - на грудь. Больше всего пострадал мой пояс с измерителем пульса».