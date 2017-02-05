В Белой Церкви планируют построить крытый велотрек

В Белой Церкви, на территории центра олимпийской подготовки, планируют построить первый в Украине модульный крытый велотрек по проекту немецкой компании Schuermann architekte, которая является мировым лидером в строительстве спортивной велоинфраструктуры.

Сооружение будет мультифункциональным и, кроме велосипедной трассы, будет включать площадку для занятий борьбой, баскетболом, мини-футболом, а также отель для размещения участников соревнований.











Проект современного велотрека Федерация велоспорта Украины представила председателю Киевской областной государственной администрации Александру Горгану, который заверил, что поддержит строительство важного спортивного объекта. И уже создана рабочая группа для разработки проекта.

В Федерации отмечают, что в Европе каждый год строят десятки подобных треков, ведь важность спортивного воспитания молодых поколений сегодня как никогда актуальна, а для Украины это был бы хорошее начало развития спортивной инфраструктуры.

по материалам пресс-релиза Федерации велосипедного спорта Украины