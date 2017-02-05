VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

В Белой Церкви планируют построить крытый велотрек

В Белой Церкви планируют построить крытый велотрек

 

В Белой Церкви, на территории центра олимпийской подготовки, планируют построить первый в Украине модульный крытый велотрек по проекту немецкой компании Schuermann architekte, которая является мировым лидером в строительстве спортивной велоинфраструктуры.

 

Сооружение будет мультифункциональным и, кроме велосипедной трассы, будет включать площадку для занятий борьбой, баскетболом, мини-футболом, а также отель для размещения участников соревнований.

 





 

Проект современного велотрека Федерация велоспорта Украины представила председателю Киевской областной государственной администрации Александру Горгану, который заверил, что поддержит строительство важного спортивного объекта. И уже создана рабочая группа для разработки проекта.

 

В Федерации отмечают, что в Европе каждый год строят десятки подобных треков, ведь важность спортивного воспитания молодых поколений сегодня как никогда актуальна, а для Украины это был бы хорошее начало развития спортивной инфраструктуры.

 

по материалам пресс-релиза Федерации велосипедного спорта Украины

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: велоспорт Украины велотрек

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

31 января - 4 февраля 2017

Dubai Tour

1 - 5 февраля 2017

Herald Sun Tour

1 - 5 февраля 2017

Volta a la Comunitat Valenciana

1 - 5 февраля 2017

Etoile de Besseges


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • Lex
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    Lex-Фото
    А какие вопросы могут быть к человеку с запятнанной репутацией...
  • rossa2005
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    rossa2005-Фото

    Почему именно к скаю или фруму, например человек, на вашей аватаре, подозрительно часто на горных этапах меняет велосипеды. Чем не кандидат в подозреваемые?

  • djick
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    djick-Фото
    проверяли, как раз в 2016 Фрум был уязвим на ТДФ, жаль индеец был не в форме
  • djick
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    djick-Фото

    рано или поздно правда выплывет, только большие деньги будут мешать этому! ну главные вопросы конечно к Скаю и особенно Фруму....в

  • velodoctor
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    velodoctor-Фото
    Фрума же велосипед проверяли на прошлом ТДФ.
  • ktilp-12
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Одно время разбирались с допингом Амстронга, теперь видимо пришло время разбираться с техническим допингом Ская, которая 3 года подряд доминировала. После долгих разбирательств получим ответ, как абсолютно "чистый Скай" по словам Брейлсфорда побеждал.

  • Avrora
    Ольга Забелинская: «Поначалу м ... (3)
    Avrora-Фото

    Снова убеждаешься, как же нужны и очень важны не только блестящие репортажи с соревнований, но и такие интереснейшие интервью с нашими выдающимися спортсменами! 

    Ольга Забелинская - восхитительный, достойнейший Человек, красавица во всех смыслах! Новых свершений и счастья Ольге и всей её семье)))) 

  • Sm1T
    Видишь российский трековый вел ... (34)
    Sm1T-Фото
    но деньги в кармане и набитый живот не помешал бы :)
  • Sm1T
    Видишь российский трековый вел ... (34)
    Sm1T-Фото
    хахаха. я не против про уровень жизни :)
  • Kreo69
    Видишь российский трековый вел ... (34)
    Kreo69-Фото
    Достижения страны в спорте и уровень жизни не всегда напрямую взаимосвязаны. В Китае не такой высокий уровень жизни (значительная часть населения живет почти в нищете), но во многих видах спорта китайцы на высоте.

    Касательно велоспорта, есть пример той же самой Колумбии.

    Подход "давайте накормим всех голодных", а потом займемся всем остальным, не приводит к желаемому результату. Людям, чтобы ощущать себя гражданами страны, нужно немного больше чем деньги в кармане и набитый живот.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

31 января

Danilo Napolitano (Wanty - Groupe Gobert)

Xandro Meurisse (Wanty - Groupe Gobert)

Raffaello Bonusi (Androni Giocattoli)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2017 (139)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)
Август 2016 (237)