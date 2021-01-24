VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Марти Виго дель Арко – из лыж в шоссейный велоспорт

Велокоманда Androni Giocattoli - Sidermec заключила контракт с бывшим лыжником Марти Виго дель Арко

 

 

  Проконтинентальная велокоманда Androni Giocattoli - Sidermec  заключила контракт с 22-летним испанцем Марти Виго дель Арко (Martí Vigo del Arco), который в этом году сменил вид спорт, перейдя из лыжных гонок в велоспорт на шоссе.

 

  Марти Виго дель Арко – участник зимних Олимпийских игр – 2018 года – станет профессиональным велогонщиком под руководством Джанни Савио. В пресс-релизе велокоманды Androni Giocattoli - Sidermec говорится, что по физическим данным Марти Виго дель Арко напоминает колумбийского велогонщика, победителя Тур де Франс-2019 Эгана Берналя.

 

Photo (c) Instagram @Martivigo/ Martí Vigo del Arco

 

 

  История перехода Марти Виго дель Арко в велоспорт началась с того, что его подруга Лидия Иглесиас (Lydia Iglesias), также занимавшаяся лыжами, пересела на велосипед. В этом годуона стала заниматься велоспортом профессионально в команде Cronos Casa Dorada и приняла участие в велогонке La Vuelta Challenge.

 

  А сам Марти Виго дель Арто в этом году выступал на домашних испанских велогонках, выиграл чемпионат Арагона и финишировал 13-м на Memorial Valenciaga.

 

  Пачи Вила (Patxi Vila), руководящий выступлением велогонщиков команды Movistar, пригласил Марти Виго дель Арто пройти тесты и оценил его физическое состояние как «исключительное».

 

  Паоло Альберати (Paolo Alberati), итальянский спортивный агент, занимающийся поиском талантов, работающий вместе с Маурицио Фондриестом (Maurizio Fondriest), бывшим профессиональным шоссейным велогонщиком, чемпионом мира-1988, стал представителем Марти Виго дель Арте. В 2016 году Альберати и Фондриест также привели в команду Джанни Савио Эгана Берналя, а в 2017 -  Ивана Сосу.

 

  В пресс-релизе велокоманды Androni Giocattoli - Sidermec  говорится: «Джанни Савио не стал упускать шанс сделать ставку на новый талант, продолжая проект команды по развитию молодых гонщиков.

 

  История Виго очень напоминает историю Берналя. Колумбийский велогонщик пришёл из маунтинбайка. Когда после финиша Кубка Агостони (Coppa Agostoni) Альберати лично представил Берналя и предлагал подписать с ним контракт разным командам, Джанни Савио без колебаний, видя  превосходные физические данные, сделал ставку на молодого колумбийского гонщика и немедленно подписал с ним контракт.

 

  Невозможно сейчас сказать, повторится ли история, но, по крайней мере, история и показатели Марти Виго – хорошая визитная карточка».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Марти Виго дель Арко Marti Vigo del Arco Androni Giocattoli - Sidermec

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • sixpack
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    sixpack-Фото

    как-то мне казалось, что горовосходитель и ПР трудно совместимы.

  • sergeipauk
    Мадс Педерсен стал одним из вл ... (2)
    sergeipauk-Фото

    Велоспорт в Дании на подъёме. Мировые рекорды на треке и победы на шоссе говорят о многом.

  • старт-шоссе 82
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ну наконец появилась возможность написать что то о Якобе.

    Хочу поблагодорить его от всей души ,от всего сердца, за пройденный сезон, за Ломбардию,за Андалусию, за поддержку Власова на гонках и конечно же за Джиро.

    Джиро в этом году - это была отдельная песня, не смотря на тяжолый год

    тур получился самым сильным

    Джиро самой интересной

    Вуельта самой странной

    ...Наверно никто из болельщиков Астаны не ждал от Якоба первого места (прекрасно зная его возможности ) но все надеялись на чудо, жаль , чуда не произошло. Но не смотря на неудачи команды ,Якоб  все равно сумел выступить очень ровно и самое главное, подарить болельщикам надежду.

    Поетому я говорю ему БРАВО!!! 

    Фульсанг на сегоднешний день действительно лицо команды.

    ... По поводу Париж - Рубе я сильно сомневаюсь , а вот попробовать повторить свой успех на Льеже и на Ломбардии ему стоит.

  • Shalam s Urala
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Дегенкольб же брал. А он всего лишь спринтер.
    "всего лишь" спринтеры там вообще не сильно то и теряются. Саган, Хушовд, Цабель, Людвиг, Бонен..

    при всём уважении к Фульсу, на рубе - 0 шансов. ну если не наберёт кг 5 чистой мощи

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Мадс Педерсен стал одним из вл ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Хорошая новость и хорошие традиции, на пространстве СССР такого мало
  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Я всегда думал, почему он едет Париж-Рубэ? Он же маунтинбайкер. И булыга должна ему даваться в не напряг. Я думаю..он модет ее взять. Дегенкольб же брал. А он всего лишь спринтер. Надеюсь в в 21 году поставят его на эту гонку. А так Якоб производит впечатление. Позитивный. Простой парень. Сколько лет в Астане пахал на лидеров и судьба отплатила ему монетой за этот труд..громкими , личными победами . Красавчик! Не представляю Астану без него.
  • uran
    Фабио Якобсен вернулся на вело ... (4)
    uran-Фото
    Ещё опухоль не сошла. Потом будет лучше.
  • uran
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    uran-Фото
    Как то группой ехали, и меня шавка хотела за ногу цапнуть, так бежала что прямиком под задних попала, к счастью все живы но немного ободрались. Для собаки такое столкновение очень опасно, тонкое колесо легко ломает ребра, возможен пневмоторакс, что без мед помощи часто летально.
  • Колёсник
    Фабио Якобсен вернулся на вело ... (4)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Arciv
    А где фото то?
    В твитере
  • Серафим
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    Серафим-Фото

     Ну, собаки - это наше все.Видя собаку, торможу заранее. Но бывает, что и нет возможности тормозить или объезжать. Не далее, как позавчера, на спуске вылетела собачка под колеса, хорошо что небольшая и хорошо, что был в контактах. Пришлось перепрыгивать, пострадала слегка собачка, досталось ей по спине задним колесом, но несерьезно.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 ноября

Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal)

Jhonatan Restrepo Valencia (Androni Giocattoli)

Christoffer Lisson (Riwal - Readynez Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2020 (110)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)