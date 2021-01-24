Марти Виго дель Арко – из лыж в шоссейный велоспорт

Велокоманда Androni Giocattoli - Sidermec заключила контракт с бывшим лыжником Марти Виго дель Арко

Проконтинентальная велокоманда Androni Giocattoli - Sidermec заключила контракт с 22-летним испанцем Марти Виго дель Арко (Martí Vigo del Arco), который в этом году сменил вид спорт, перейдя из лыжных гонок в велоспорт на шоссе.

Марти Виго дель Арко – участник зимних Олимпийских игр – 2018 года – станет профессиональным велогонщиком под руководством Джанни Савио. В пресс-релизе велокоманды Androni Giocattoli - Sidermec говорится, что по физическим данным Марти Виго дель Арко напоминает колумбийского велогонщика, победителя Тур де Франс-2019 Эгана Берналя.

Photo (c) Instagram @Martivigo/ Martí Vigo del Arco

История перехода Марти Виго дель Арко в велоспорт началась с того, что его подруга Лидия Иглесиас (Lydia Iglesias), также занимавшаяся лыжами, пересела на велосипед. В этом годуона стала заниматься велоспортом профессионально в команде Cronos Casa Dorada и приняла участие в велогонке La Vuelta Challenge.

А сам Марти Виго дель Арто в этом году выступал на домашних испанских велогонках, выиграл чемпионат Арагона и финишировал 13-м на Memorial Valenciaga.

Пачи Вила (Patxi Vila), руководящий выступлением велогонщиков команды Movistar, пригласил Марти Виго дель Арто пройти тесты и оценил его физическое состояние как «исключительное».

Паоло Альберати (Paolo Alberati), итальянский спортивный агент, занимающийся поиском талантов, работающий вместе с Маурицио Фондриестом (Maurizio Fondriest), бывшим профессиональным шоссейным велогонщиком, чемпионом мира-1988, стал представителем Марти Виго дель Арте. В 2016 году Альберати и Фондриест также привели в команду Джанни Савио Эгана Берналя, а в 2017 - Ивана Сосу.

В пресс-релизе велокоманды Androni Giocattoli - Sidermec говорится: «Джанни Савио не стал упускать шанс сделать ставку на новый талант, продолжая проект команды по развитию молодых гонщиков.

История Виго очень напоминает историю Берналя. Колумбийский велогонщик пришёл из маунтинбайка. Когда после финиша Кубка Агостони (Coppa Agostoni) Альберати лично представил Берналя и предлагал подписать с ним контракт разным командам, Джанни Савио без колебаний, видя превосходные физические данные, сделал ставку на молодого колумбийского гонщика и немедленно подписал с ним контракт.

Невозможно сейчас сказать, повторится ли история, но, по крайней мере, история и показатели Марти Виго – хорошая визитная карточка».