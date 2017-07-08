Эган Берналь о лидерстве на Тур де Франс-2020, дебюте на Джиро д’Италия и возрасте

Эган Берналь: «Мне нравится адреналин и ощущения в велогонках»

Единственный колумбийский гонщик, выигравший Тур де Франс, 23-летний Эган Берналь морально готовится к следующему вызову – защите титула на Большой Петле в 2020 году. Его волнует не популярность, а задача правильно провести подготовку, чтобы попробовать повторить успех.

В интервью El Pais после завершения Тура Колумбии-2020, где до победы, как и в прошлом году на этой гонке, ему не хватило 54 секунд, Эган Берналь рассказал, что готов работать на других капитанов ради победы команды.

- Фрум, Томас, ты, Карапас…Не кружится ли немного голова, когда три победителя Тур де Франс, а теперь и победитель Джиро д’Италия будут выступать в одной команде, команде ярких гонщиков? Можно ли высказать дерзкое предположение, что внутри команды развернётся «Игра престолов»…

- Не знаю. Это сложно. Сидя здесь, легко сказать: «Нет, никаких проблем не будет, всё будет тихо и спокойно, бла-бла-бла». А потом, возможно, во время гонки всё усложнится. Но на данный момент мне нет никакого смысла вести об этом разговор и забивать голову такими мыслями.

- Но ты поедешь на Тур де Франс-2020 как лидер команды или будешь обсуждать этот вопрос с Фрумом и Томасом?

- Это хороший вопрос, хотя я сейчас не знаю на него ответа. Дэйв (Брэйлсфорд) очень умён, знает, как всё идеально организовать, чтобы каждый был доволен, участвуя в Туре. Поговорите с ним, он один из тех, кто решает. Он даёт почувствовать и мне, и другим, что получишь полную поддержку команды. Это для меня самое главное. Дэйв даёт слово, что команда мне поможет.

Конечно, он может сказать то же самое и Томасу, и Фруму, но когда мы окажемся на Тур де Франс, мы будем защищены на равнинных этапах, а когда начнутся горы, с такими гонщиками как Томас и Фрум, легко найти взаимопонимание. На Туре выкладываешься полностью и не сможешь притворяться, если ты в порядке, или когда всё плохо.

Если кто-то будет сильнее другого, посмотрим, команда примет решение, потому что не позволит Туру ускользнуть. Сейчас я вижу двух очень хороших товарищей по команде, каждый из которых побеждал на Тур де Франс. Они заслужили уважение всего мира, так же, как и я. И это мотивирует меня тренироваться ещё больше, чтобы завоевать эту позицию в команде. Если кто-то из них будет сильнее, мне будет нелегко, но я должен принять это и должен помогать им. Если они сильнее. Думаю, они должны думать так же.

- Так получилось в прошлом году?

- Например, в прошлом году перед Турмале Томас опережал меня где-то на полторы минуты, которые привёз мне в разделке. А потом он встал, а я был в порядке, хотел закрыть просвет. И я спросил у него, что мне делать – ждать его или продолжать. Он ответил, чтобы я ехал вперёд и не ждал его.

Были и другие этапы, когда я чувствовал себя в горах очень хорошо, и когда всё, что оставалось впереди – это горы, я всегда у него спрашивал, что мне делать. Я всегда должен так делать, потому что уважаю его. Думаю, такое же уважение мы проявим друг к другу на предстоящем Тур де Франс. Конечно, это трудно, работать на одного из них, потому что я последний победитель Тура. В другой команде я был бы лидером, но здесь такая ситуация, есть уважение. Вся команда работает ради одной цели, и мы не собираемся разрушить всё из-за истерики.

- А ты на самом деле думал, что сможешь в этом году проехать Джиро д’Италия и Тур де Франс?

- Да, мы думали так, но сразу поняли, что этот год не лучший для такого. Во-первых, потому что мне 23 года, и я никогда не ездил два Гранд-тура в один сезон. Во-вторых, если я поеду Джиро после победы на Туре, мало кто будет ждать от меня хорошего выступления, а это или победа, или подиум. А потом мне пришлось бы ехать на Тур защищать титул. В этом году между этими Гранд-турами будет на одну неделю меньше, чем в 2019…. После Тура я был мёртвым. Мы предпочитаем не торопиться, подходить спокойно. У меня впереди много лет. Я очень люблю Джиро д’Италия, жил в Италии два года. Я хочу поехать на эту гонку, но понимаю команду. Лучшее решение – сфокусироваться на Тур де Франс, а Джиро проехать в следующем году.

- Тебе 23 года, ты очень молод, но Игита на два года моложе, и он говорит, что всё происходит так быстро, что иногда он чувствует себя старым в пелотоне. У тебя такие же ощущения?

- Конечно. Люди и журналисты, все говорят о новом поколении велогонщиков, молодых ребятах. Но мне кажется, что меня к ним не причисляют. Я уже вышел из этой группы, поэтому чувствую себя очень старым. Я не старый. Мне всего 23… Но, конечно, когда приходит Ремко, которому 20, и очень молодой Погачар, и сколько гонок он выиграл, это впечатляет… Я понимаю, что я молод, но иногда чувствую себя человеком не этого поколения.

- Титул чемпиона приносит новую ответственность?

- Так много всего, что иногда, наверное, устаёшь, или, по крайней мере, чувствуешь себя другим человеком. Мне нравится спокойствие, нравится, когда меня оставляют в покое. Я никому не навязываюсь, потому что и сам не хочу, чтобы меня беспокоили. Но понятно, что сейчас мне почти невозможно спокойно выйти на улицу. Есть ответственность, которую я должен принять. Но я тоже человек. Многие видят во мне чемпиона Тур де Франс, но всё ещё 23-летний парень, для меня всё в новинку. Я буду ошибаться много раз, но это нормально. Я также же человек, как и все.

- Спортсмен должен быть примером в обществе?

- Не знаю, долг ли это, но ответственность ощущается. Когда приезжаешь на Тур Колумбии, хочется спокойно проехать гонку. Но так много людей приехали сюда, чтобы посмотреть, как я выступаю, что я чувствовал ответственность как победитель Тур де Франс. И я старался изо всех сил. И мне это на пользу, и им приятно.

- Для тебя выступать на велосипеде – радость или просто работа?

- Нет. Мне это очень нравится, хотел бы продолжать получать удовольствие, правда. Я выиграл Тур, наслаждаясь выступлением. Мне нравится адреналин, ощущения в гонке, нравится смотреть, откуда дует ветер, какая команда тянет, а какая нет. Нравится думать о том, что надо быть впереди гонки. Поэтому я люблю Париж-Ниццу – там всегда надо быть включённым в гонку, внимательным, бороться и бороться. Мне очень нравится этот адреналин. Эти ощущения не хочу потерять из-за того, что теперь я победитель Тур де Франс.

- Не было ли у тебя разочарования: «О, так вот что такое выиграть Тур? И ради этого я должен был тратить жизнь во Франции?»

- У меня не было мыслей, какими будут ощущения после победы на Тур де Франс. Для меня победа была очень неожиданной. Конечно, были мысли, что хочу проехать хорошо, хочу выиграть, но когда побеждаешь, застываешь в оцепенении: «Да, я выиграл». Когда это происходит, не знаешь, что ожидать, всё новое. Не могу ответить на этот вопрос, потому что победы я не ожидал.

- Но с того момента прошло 7 месяцев, появились приятные ощущения после победы на Тур де Франс?

- Да, конечно. Жизнь во многом изменилась, было что-то очень приятное, люди уже узнают меня как победителя Тур де Франс. Скажем, это круто.

- Изменилась больше твоя жизнь или жизнь твоей семьи?

- У всех. Это большая перемена для каждого из нас, и для моих друзей тоже. Что-то, что никто даже не ожидал. Моя мама, конечно, говорила то, что говорят все мамы: «Давай, Эган, ты выиграешь Тур». Но это говорилось без конкретных ожиданий. А когда произошло на самом деле, то ошеломило. Жизнь моей семьи сильно изменилась в положительном плане.