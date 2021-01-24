Три гонки из календаря-2021 уже отменили, но «Тур де Франс» запланирован по графику

Новый велосезон продолжает страдать из-за пандемии коронавируса. Австралийская велогонка Тур Даун Андер, которая обычно открывала сезон велогонок календаря Мирового тура, отменена. Многие велокоманды не были готовы к долгим перелётам и обязательному двухнедельному карантину по прибытии в Австралию, и отказались от участия. Также была отменена велогонка Cadel Evans Great Ocean Road. Как сообщает BetON by, бельгийские весенние классики откажутся от зрителей и проведут гонки в закрытом режиме, как это пришлось сделать осенью во время Тура Фландрии, Гент-Вевельгем.

Что будет с «Тур де Франс» в 2021-м году?

Эксперты БК Фавбет уже опубликовали линию на победителей заезда. Фаворитами считаются Примож Роглич (коэффициент 2.75), Тадей Погачар (4.00) и Ремко Эвенепул (6.00).

А вот организаторы пока не стремятся раскрывать все карты по поводу старта соревнований. Еще летом сообщалось, что многодневная велогонка начнется в Бресте. Запланированный старт в Копенгагене пришлось отменить, как и другие этапы маршрута, которые должны были пройти по территории Дании. Это вызвано тем, что столица этой страны будет занята подготовками к чемпионату Европы по футболу.

Организаторы договорились о том, что Дания примет у себя старт «Тур де Франс» в 2022-м году. Что же до соревнований в 2021-м году, то из-за переноса Олимпиады в Токио они состоятся раньше срока. С 26-го июня по 18-е июля.

Пока что никто не говорит об отмене Олимпийских игр и, тем более, об отмене Тур де Франс. В 2020-м году «Тур де Франс» стал первым трёхнедельным Гранд-туром в условиях пандемии, и организаторы успешно справились с задачей. Поэтому вряд ли найдутся причины, чтобы не проводить гонку следующим летом.

Минус три велогонки в календаре

Несколько организаторов велогонок уже выступили с заявлениями по поводу этапов в 2021-м году. Помимо отменённых австралийских велогонок Тура Даун Андер и велогонки Кэдела Эванса не будет проводиться и «Тур Йоркшира».

Многодневная велогонка по дорогам Британии отложена до 2022-го года. Такое решение приняли организаторы гонки вместе с местными туристическими агентствами. Изначально «Тур Йоркшира» планировали провести в конце апреля и начале мая этого года. Но из-за пандемии гонку отменили и в этом сезоне.

Теперь Тур Йоркшира состоится не раньше 2022-го года, так как организаторы не хотят рисковать. Если в Англии вновь объявят локдаун, то многомесячная дорогостоящая подготовка окажется бесполезной.