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Команды Мирового Тура 2018: FDJ (FDJ) - FRA
|Название команды:
|FDJ (FDJ) - FRA
|Рейтинг UCI World Tour 2017:
|17
|Спонсоры:
|Francaise des Jeux
|Велосипеды:
|Lapierre
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|МЕНЕДЖМЕНТ:
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|Генеральный менеджер:
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|Марк Мадьо
|Marc Madiot
|(Франция)
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|Спортивные директора:
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|Давид Ан
Жулиан Пино
Ивон Мадио
Мартиал Гайан
Николя Буиссон
Себастьян Жоли
Тьерри Брико
Франк Пино
Фредерик Гуэдон
Юсси Вейкканен
|David Han
Julien Pinot
Yvon Madiot
Martial Gayant
Nicolas Boisson
Sebastien Joly
Thierry Bricaud
Frank Pineau
Frederic Guesdon
Jussi Veikkanen
|(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Финляндия)
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|СОСТАВ КОМАНДЫ:
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|Антони Ру
Антуан Дюшен
Арно Демар
Артур Вишо
Бенжамен Томас
Бенуа Вагренар
Бруно Армирэль
Валентин Мадуа
Вильям Бонне
Георг Прайдлер
Давид Годю
Давиде Чимолаи
Даниэль Хоэльгаард
Жереми Руа
Игнатас Коноваловас
Лео Вансан
Марк Сарро
Матье Ладанью
Микель Делаж
Оливье ле Гак
Рамон Синкельдам
Роман Сегль
Руди Молар
Себастьен Рейхенбах
Стив Морабито
Тибо Пино
Тобиас Людвигссон
Якопо Гварньери
|Anthony Roux
Antoine Duchesne
Arnaud Demare
Arthur Vichot
Benjamin Thomas
Benoit Vaugrenard
Bruno Armirail
Valentin Madouas
William Bonnet
Georg Preidler
David Gaudu
Davide Cimolai
Daniel Hoelgaard
Jeremy Roy
Ignatas Konovalovas
Léo Vincent
Marc Sarreau
Matthieu Ladagnous
Mickael Delage
Olivier Le Gac
Ramon Sinkeldam
Romain Seigle
Rudy Molard
Sebastien Reichenbach
Steve Morabito
Thibaut Pinot
Tobias Ludvigsson
Jacopo Guarnieri
|(Франция)
(Канада)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Австрия)
(Франция)
(Италия)
(Норвегия)
(Франция)
(Литва)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Нидерланды)
(Франция)
(Франция)
(Швейцария)
(Швейцария)
(Франция)
(Швеция)
(Италия)
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|ПРИШЛИ:
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|Антуан Дюшен
Бенжамен Томас
Бруно Армирэль
Валентин Мадуа
Георг Прайдлер
Рамон Синкельдам
Роман Сегль
|Antoine Duchesne
Benjamin Thomas
Bruno Armirail
Valentin Madouas
Georg Preidler
Ramon Sinkeldam
Romain Seigle
|(Канада)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Австрия)
(Нидерланды)
(Франция)
|Direct Énergie
Armée de terre
Occitane CF
UC Nantes Atlantique
Sunweb
Sunweb
CC Étupes
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|УШЛИ:
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|Арно Куртейе
Жереми Мэзон
Жоан ле Бон
Кевин Реза
Кристиан Одд Эйкинг
Лоренцо Манзан
Марк Фурнье
Седрик Пино
|Arnaud Courteille
Jeremy Maison
Johan Le Bon
Kevin Reza
Christian Odd Eiking
Lorenzo Manzin
Marc Fournier
Cedric Pineau
|(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Норвегия)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
|Vital Concept
Fortuneo-Samsic
Vital Concept
Vital Concept
Wanty-Groupe Gobert
Vital Concept
Vital Concept
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|Официальный сайт:
|equipecyclistefdj.fr
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|Социальные сети:
|Подписчики:
|TWITTER
|EquipeFDJ
|- 80 069
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|FACEBOOK
|equipecyclistefdj
|- 94 145
|
|YOUTUBE
|EquipeCyclisteFDJ
|- 11 532
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|INSTAGRAM
|equipefdj
|- 44 323
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|FDJ - 2012
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|FDJ - 2013
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|FDJ - 2014
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|FDJ - 2015
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|FDJ - 2016
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|FDJ - 2017
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Sheldon Slater
Грег Лемонд о деле Криса Фрума (22)
НЕ защищая Фрума, хочется задать классический вопрос: "А судьи кто?"
cycling.today: Nibali revealed he also suffers with asthma.
“On those days it was raining in Spain, so it is difficult to suffer from asthma. I have the same problem, but when it rains, the pollen don’t bother me and I don’t even need to use the inhalator of Ventolin (Salbutamol).”
Почему-то все "фрумоненавистники", они же поборники "спорта без астматиков", клеймя "Фрума-вора", "вдруг выскочившего середнячка" то ли забывают про то, что сениор Винченцо астматик, то ли знать не хотят...
"I have the same problem, but when it rains the pollen doesn't bother me and I don't use medication," he explained.
"In that period it rained a lot in Spain, so it seems strange to me that Froome has had bad asthma."
Тут главное авторитетно сказать "I have the same problem". Я же НИБАЛИ, а раз у меня такая астма, значит и у всех точно такая же.
Ну а я не Нибали, но переодически вижу астматика, который например может нарваться на жесточайший приступ выпив например что-нибудь дешевое слабо-алкогольное. И до 30 этот человек понятия не имел, что такое игралятор или удушье. Что впрочем и сейчас не мешает ему тренироваться 6 раз в неделю. Такие дела.
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RVL
Грег Лемонд о деле Криса Фрума (22)
я бы делал более сопоставимые сравнения.
может Фрума с Гареном сравнить? победителем ТДФ 1903г.!? )))
вы сравните лучше не себя со своим дедом, а себя со своим сверстником.
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Гонщик
Грег Лемонд о деле Криса Фрума (22)
Цитата: ktilp-12
Брейсфорд как в рот воды набрал. Когда была проблема с Виггинсом, не молчал, давал интервью, видимо здесь второй раз не "прокатит", тем более нет Куксона. Будем смотреть и ждать, чем закончится очередная драма Ская.
Интереснее будет, когда равные команды будут соревноваться, а не роботы Ская, неизвестно чем заряжены. Время покажет, может в следующем году Скай уйдет с арены. Новые хозяева наверняка будут вкладывать в свои американские команды.
Что за бредятина , скай много чего проигрывает , чем же тогда заряжены соперники ? Вся эта мышинная возня с сальбутамолом ничего кроме улыбки не вызывает , пусть тогда выгонят асматиков из большого спорта , одни лыжные гонки чего стоят , а Фрум на самом деле всего лишь очередная жертва закулисных интриг , так как наивно полагать , что тот же Нибали без фармы способен заехать в призы .
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Marodior
Грег Лемонд о деле Криса Фрума (22)
Не то чтобы я защищал Фрума, я всегда болею только за наших гонцов, но в этой статье обвиняет Криса человек представляющий эпоху, где поголовное использование допинга было скрываемо от контролирующих органов обязательным, когда выиграть какой-то грандтур по словам гонщиков тех лет было невозможно честным способом. По этому просто не хочется слушать обвинения из уст этих людей, я за честный суд, но суд тех в чьей компетентности нельзя усомниться, не лицемерных и без наличия двойных стандартов, а конкретно про Лемонда, прежде чем его слушать, я бы хотел увидеть результаты перепроверки его тестов современными технологиями и можно догадаться, что эти тесты к данному времени уже не сохранились, иначе бы "старички", были бы более сдержаны в своих высказываниях...
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sashaney
Грег Лемонд о деле Криса Фрума (22)
Это интересное предложение. Непонятно только со зрителями. Посмотрел кино, в финале главный герой всех победил. Потом тебе на имейл-рассылка приходит : "извините, произошла ошибка в сценарии. Гланый герой умер, теперь главный злодей - главный герой".
Я уже не говорю о других участниках регаты.
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Адриен
Грег Лемонд о деле Криса Фрума (22)
В этом то и дело. И получим лучшего...из вторых номеров. И какова будет цена такому чемпионству? Я считаю так - дисквалифицировать никогда никого не нужно. Надо налагать большой штраф, плюс - лишать всех званий, добытых ДО разоблачения.ВСЕХ! Это как у коррупционеров конфискуют все имущество - неважно, что оно не все ворованное. Для остальных это будет действенным поводом крепко задуматься - употреблять или не употреблять - слишком многое будет стоять на кону. Кстати, наказывать надо и руководство команды - наивно полагать, что оно всегда не в курсах. Тем более когда - как в данном случае со СКАЙ - руководство встало горой на защиту Фрума, не осудило, не покаялось.
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sashaney
Грег Лемонд о деле Криса Фрума (22)
Кстати очень интересна разница в восприятии "внутри" и "снаружи" . Такое впечатление, что внутри этой кухни никто никому не верит и не общается нормально. С абсолютно незнакомым "мной" Брейсдорф прямо на дороге дружелюбно беседовал минут 5. Ехал один на велике перед пелотоном на Джире часа за 2 до всех. Приветливый дядька. Что не помогло ему от французских жандармов - прессовали как всех. Но это отдельная история.
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