Команды Мирового Тура 2018: FDJ (FDJ) - FRA

НЕ защищая Фрума, хочется задать классический вопрос: "А судьи кто?" cycling.today: Nibali revealed he also suffers with asthma. “On those days it was raining in Spain, so it is difficult to suffer from asthma. I have the same problem, but when it rains, the pollen don’t bother me and I don’t even need to use the inhalator of Ventolin (Salbutamol).” Почему-то все "фрумоненавистники", они же поборники "спорта без астматиков", клеймя "Фрума-вора", "вдруг выскочившего середнячка" то ли забывают про то, что сениор Винченцо астматик, то ли знать не хотят... "I have the same problem, but when it rains the pollen doesn't bother me and I don't use medication," he explained. "In that period it rained a lot in Spain, so it seems strange to me that Froome has had bad asthma." Тут главное авторитетно сказать "I have the same problem". Я же НИБАЛИ, а раз у меня такая астма, значит и у всех точно такая же. Ну а я не Нибали, но переодически вижу астматика, который например может нарваться на жесточайший приступ выпив например что-нибудь дешевое слабо-алкогольное. И до 30 этот человек понятия не имел, что такое игралятор или удушье. Что впрочем и сейчас не мешает ему тренироваться 6 раз в неделю. Такие дела.