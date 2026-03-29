На полях Фландрии-От Мидделкерке до Вевельгема-2026. Женщины. Результаты

Wevelgem - Wevelgem, 135,2 км 

 

 

1

 

Lorena Wiebes (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

3:31:21

 

 

2

 

Fleur Moors (Bel) Lidl - Trek

 

0

 

 

3

 

Karlijn Swinkels (Ned) Uae Team Adq

 

 

 

 

4

 

Elise Chabbey (Sui) Fdj United - Suez

 

 

 

 

5

 

Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq

 

0:03

 

 

6

 

Vittoria Guazzini (Ita) Fdj United - Suez

 

0:17

 

 

7

 

Charlotte Kool (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

8

 

Letizia Paternoster (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

9

 

Femke Markus (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

10

 

Lara Gillespie (Irl) Uae Team Adq

 

 

 

 

11

 

Susanne Andersen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

12

 

Pfeiffer Zara Georgi (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

13

 

Franziska Koch (Ger) Fdj United - Suez

 

 

 

 

14

 

Lily Williams (Usa) Human Powered Health

 

 

 

 

15

 

Elisa Balsamo (Ita) Lidl - Trek

 

 

 

 

16

 

Shari Bossuyt (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

17

 

Imogen Wolff (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

18

 

Katrijn De Clercq (Bel) Lotto Intermarche Ladies

 

 

 

 

19

 

Chiara Consonni (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

20

 

Malwina Mul (Pol) Cofidis Women Team

 

 

 

 

21

 

Cat Ferguson (Gbr) Movistar Team

 

 

 

 

22

 

Arianna Fidanza (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

23

 

Alicia Gonzalez Blanco (Esp) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

24

 

Anneke Dijkstra (Ned) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

25

 

Marta Jaskulska (Pol) Human Powered Health

 

 

 

 

26

 

Clara Lundmark (Swe) Minimax Cycling Team

 

 

 

 

27

 

Noa Jansen (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

28

 

Alexis Magner (Usa) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

29

 

Burlová Kristýna Burlová Kristýna (Cze) Cofidis Women Team

 

 

 

 

30

 

Célia Gery (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

31

 

Margot Vanpachtenbeke (Bel) Lidl - Trek

 

 

 

 

32

 

Daniek Hengeveld (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

33

 

Victoire Berteau (Fra) Cofidis Women Team

 

 

 

 

34

 

Linda Riedmann (Ger) Lotto Intermarche Ladies

 

 

 

 

35

 

Zoe Backstedt (Gbr) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

36

 

Marta Lach (Pol) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

37

 

Lieke Nooijen (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

38

 

Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team

 

 

 

 

39

 

Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

40

 

Laura Molenaar (Ned) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

41

 

Heidi Franz (Usa) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

42

 

Lucinda Brand (Ned) Lidl - Trek

 

 

 

 

43

 

Megan Jastrab (Usa) Uae Team Adq

 

 

 

 

44

 

Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

45

 

Marthe Truyen (Bel) Fenix-Premier Tech

 

25

 

 

46

 

Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

47

 

Margaux Vigie (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

48

 

Ruby Roseman-Gannon (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

49

 

Nina Berton (Lux) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

50

 

Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

51

 

Anastasiya Kolesava (Blr) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

52

 

Jeanne Korevaar (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

29

 

 

53

 

Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

54

 

Emma Cecilie Norsgaard Bjerg (Den) Lidl - Trek

 

33

 

 

55

 

Aude Biannic (Fra) Movistar Team

 

 

 

 

56

 

Millie Couzens (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

41

 

 

57

 

Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility

 

54

 

 

58

 

Rosa Klöser (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

59

 

Agnieszka Skalniak-Sójka (Pol) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

60

 

Linda Zanetti (Sui) Uno-X Mobility

 

 

 

 

61

 

Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl

 

+1:16

 

 

62

 

Mackenzie Coupland (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

+1:53

 

 

63

 

Alison Avoine (Fra) Ma Petite Entreprise

 

+3:13

 

 

64

 

Alison Jackson (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

65

 

Lauren Bates (Aus) Minimax Cycling Team

 

 

 

 

66

 

Britt De Grave (Ned) Citymesh - Customm Pro Cycling Team

 

 

 

 

67

 

Ilona Rouat (Fra) Ma Petite Entreprise

 

 

 

 

68

 

Romina Hinojosa Cruz (Mex) Lotto Intermarche Ladies

 

 

 

 

69

 

Alberte Greve (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

70

 

Elyne Roussel (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

71

 

Nienke Veenhoven (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

72

 

Cleo Kiekens (Bel) Citymesh - Customm Pro Cycling Team

 

 

 

 

73

 

Febe Jooris (Bel) Uae Team Adq

 

 

 

 

74

 

Celia Le Mouel (Fra) Ma Petite Entreprise

 

 

 

 

75

 

Florien Bolks (Ned) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

76

 

Carina Schrempf (Aut) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

77

 

Georgia Baker (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

78

 

Martina Fidanza (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

79

 

Audrey De Keersmaeker (Bel) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

80

 

Babette Van Der Wolf (Ned) Ef Education - Oatly

 

+3:19

 

 

81

 

Lauretta Hanson (Aus) Lidl - Trek

 

 

 

 

82

 

Lonneke Uneken (Ned) Volkerwessels Cycling Team

 

+3:21

 

 

83

 

Nicole Steigenga (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

84

 

Amalie Dideriksen (Den) Cofidis Women Team

 

 

 

 

85

 

Marion Borras (Fra) Cofidis Women Team

 

 

 

 

86

 

Juliana Londoño David (Col) Team Picnic Postnl

 

+6:08

 

 

87

 

Camilla Rånes Bye (Nor) Minimax Cycling Team

 

 

 

 

88

 

Anya Louw (Aus) Ag Insurance - Soudal Team

 

+6:12

 

 

89

 

Jade Wiel (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

90

 

Kathrin Schweinberger (Aut) Human Powered Health

 

 

 

 

91

 

Gwen Nothum (Lux) Minimax Cycling Team

 

 

 

 

92

 

Sterre Vervloet (Bel) Lotto Intermarche Ladies

 

 

 

 

93

 

Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

94

 

Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

+7:47

 

 

95

 

Bodine Vollering (Ned) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

96

 

Lea Lin Teutenberg (Ger) Lotto Intermarche Ladies

 

 

 

 

97

 

Katia Ragusa (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

98

 

Catalina Soto Campos (Chi) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

99

 

Idoia Eraso Lasa (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

100

 

Margot Marasco (Fra) Ma Petite Entreprise

 

 

 

 

DNF

 

Rachele Barbieri (Ita) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Auke De Buysser (Bel) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

DNF

 

Mirre Knaven (Ned) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

DNF

 

Caoimhe O Brien (Irl) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

DNF

 

Iurani Blanco Calbet (Esp) Human Powered Health

 

 

 

 

DNF

 

Sheyla Gutierrez Ruiz (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Anniina Ahtosalo (Fin) Uno-X Mobility

 

 

 

 

DNF

 

Robyn Clay (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Valentine Fortin (Fra) Cofidis Women Team

 

 

 

 

DNF

 

Yonna Van Dam (Ned) Citymesh - Customm Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Femke Van Goethem (Bel) Citymesh - Customm Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Lani Wittevrongel (Bel) Lotto Intermarche Ladies

 

 

 

 

DNF

 

Carys Lloyd (Gbr) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Heidi Antikainen (Fin) Minimax Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Julie Stockman (Bel) Citymesh - Customm Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Jony Van Den Eijnden (Ned) Citymesh - Customm Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Karolina Kumiega (Pol) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

DNF

 

Alana Castrique (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

DNF

 

Eloise Camire (Can) Minimax Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

DNF

 

Fauve Bastiaenssen (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

DNF

 

Maggie Coles-Lyster (Can) Human Powered Health

 

 

 

 

DNF

 

Clémence Chereau (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

DNF

 

Maria Martins (Por) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

DNF

 

Cristina Tonetti (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

DNF

 

Francesca Pellegrini (Ita) Uno-X Mobility

 

 

 

 

DNF

 

Sara Fiorin (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

DNS

 

Noemie Abgrall (Fra) Ma Petite Entreprise

 

 

 

 

DNS

 

Eglantine Rayer Girault (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

DNS

 

Floortje Mackaij (Ned) Movistar Team

 

 

 

 

 

 

Теги к статье: Гент - Вевельгем-2026 In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem-2026 однодневная велогонка

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Комментарии

  • diplomat
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    diplomat-Фото
    Декатлон еще и Жаклена подписали.
    https://www.championat.com/biathlon/news-6412092-olimpijskij-chempion-po-biatlo
    nu-podpisal-kontrakt-s-velokomandoj.html
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул и Флориан Липов ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...В долине я смог поработать с кем-то из Bahrain..."

    Нормально так приложил.

  • Джамайка
    Ваут ван Арт возглавит Visma L ... (2)
    Джамайка-Фото

    Дварс остается для Ваута проблемным местом.

    это на ней 2 года назад падал, или только Йонас убился тогда?

    прошлогодний провал может остаться навсегда тяжелым комплексом.

    Захочет закрыть, чтобы не мучили воспоминания или забьет, как настоящий спортсмен и сосредосточится на большой Фландриии?

  • Джамайка
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Джамайка-Фото
    не только оправдалки, но и победы. где еще-то?
  • Гонщик
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Джамайка
    щас так не принято писать про тёток, не Ваше дело. это Ваше оценочное суждение, к ней не относится, только Вас характеризует.
    А в чём проблема? Если слепой или пытаетесь таким казаться , можно конечно писать всякую чушь , только реальность от этого не изменится.



    Цитата: Геродот
    Ощущение, что Матье целенаправленно изматывает себя, чтобы иметь "вескую" причину своего проигрыша на Фландрии и Рубэ. Иначе никак не могу объяснить его нынешние действия. 
    А что ему остаётся, если биоробот захотел булыжник , а затем три гранд тура за скезон .

  • Джамайка
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Джамайка-Фото

    гонка вышла показательная, чисто для болельщиков. у каждого Вана поклонники, их нужно уважить. некоторые приезжают специально, коллективами.

    у меня вообще впечатление, что оъезжать от пелотона могут многие, но не хотят, не должны, или у них другие роли. а в некоторых случаях, просто более умные, чем ВДП. 

    также, не могу не отметить - что за названия у гонок ???? Три гонки на фламандской неделе имеют Фландрию в названии, да и смысл один. Мало Dwar doors Vlanders, которая поневоле читается как Двери во ФЛандрию, так еще и Гент-Вевельгем "улучшили". 

    Дофине, Париж-Рубе во Франции - прям неуваженеи ко всем. неужели много людей не знают, что Париж, да и Рубе расположены во Франции?

  • Геродот
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Геродот-Фото

    Ощущение, что Матье целенаправленно изматывает себя, чтобы иметь "вескую" причину своего проигрыша на Фландрии и Рубэ. Иначе никак не могу объяснить его нынешние действия. 

  • RVL
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    RVL-Фото
    Соглашусь с последним предложением. Только с оговоркой , что и мвдп не смог. Он на фоне усталости, не в лучшей форме + в голове предстоящие старты- мотивации маловато, физухи тратить много надо. По началу, может что то им и светило. Но Их держали на 15 секундах как на поводке....это им говорило - не можете.
    А уж финишный расклад рулетка. Филипсен топ конечно , но не то что бы 100% вариант...
  • MVDP
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    MVDP-Фото
    Этот отрыв был обречен с самого начала (как, наверное, и любой другой, столь малочисленный). Никто из них не повезет другого на финиш в полную силу, тем более при наличии запасного варианта. В итоге, ВДП не захотел доезжать, ВВА может и хотел, но не смог.
  • Джамайка
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Джамайка-Фото
    щас так не принято писать про тёток, не Ваше дело. это Ваше оценочное суждение, к ней не относится, только Вас характеризует.

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

