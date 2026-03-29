На полях Фландрии-От Мидделкерке до Вевельгема-2026. Женщины. Результаты

- Вчера, 19:03
Wevelgem - Wevelgem, 135,2 км
1
Lorena Wiebes (Ned) Team Sd Worx - Protime
3:31:21
2
Fleur Moors (Bel) Lidl - Trek
0
3
Karlijn Swinkels (Ned) Uae Team Adq
4
Elise Chabbey (Sui) Fdj United - Suez
5
Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq
0:03
6
Vittoria Guazzini (Ita) Fdj United - Suez
0:17
7
Charlotte Kool (Ned) Fenix-Premier Tech
8
Letizia Paternoster (Ita) Liv-Alula-Jayco
9
Femke Markus (Ned) Team Sd Worx - Protime
10
Lara Gillespie (Irl) Uae Team Adq
11
Susanne Andersen (Nor) Uno-X Mobility
12
Pfeiffer Zara Georgi (Gbr) Team Picnic Postnl
13
Franziska Koch (Ger) Fdj United - Suez
14
Lily Williams (Usa) Human Powered Health
15
Elisa Balsamo (Ita) Lidl - Trek
16
Shari Bossuyt (Bel) Ag Insurance - Soudal Team
17
Imogen Wolff (Gbr) Team Visma | Lease A Bike
18
Katrijn De Clercq (Bel) Lotto Intermarche Ladies
19
Chiara Consonni (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto
20
Malwina Mul (Pol) Cofidis Women Team
21
Cat Ferguson (Gbr) Movistar Team
22
Arianna Fidanza (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
23
Alicia Gonzalez Blanco (Esp) St Michel - Preference Home - Auber93
24
Anneke Dijkstra (Ned) Volkerwessels Cycling Team
25
Marta Jaskulska (Pol) Human Powered Health
26
Clara Lundmark (Swe) Minimax Cycling Team
27
Noa Jansen (Ned) Liv-Alula-Jayco
28
Alexis Magner (Usa) Ef Education - Oatly
29
Burlová Kristýna Burlová Kristýna (Cze) Cofidis Women Team
30
Célia Gery (Fra) Fdj United - Suez
31
Margot Vanpachtenbeke (Bel) Lidl - Trek
32
Daniek Hengeveld (Ned) Team Visma | Lease A Bike
33
Victoire Berteau (Fra) Cofidis Women Team
34
Linda Riedmann (Ger) Lotto Intermarche Ladies
35
Zoe Backstedt (Gbr) Canyon//Sram Zondacrypto
36
Marta Lach (Pol) Team Sd Worx - Protime
37
Lieke Nooijen (Ned) Team Visma | Lease A Bike
38
Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team
39
Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime
40
Laura Molenaar (Ned) Volkerwessels Cycling Team
41
Heidi Franz (Usa) St Michel - Preference Home - Auber93
42
Lucinda Brand (Ned) Lidl - Trek
43
Megan Jastrab (Usa) Uae Team Adq
44
Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq
45
Marthe Truyen (Bel) Fenix-Premier Tech
25
46
Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Soudal Team
47
Margaux Vigie (Fra) Team Visma | Lease A Bike
48
Ruby Roseman-Gannon (Aus) Liv-Alula-Jayco
49
Nina Berton (Lux) Ef Education - Oatly
50
Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx - Protime
51
Anastasiya Kolesava (Blr) Canyon//Sram Zondacrypto
52
Jeanne Korevaar (Ned) Liv-Alula-Jayco
29
53
Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech
54
Emma Cecilie Norsgaard Bjerg (Den) Lidl - Trek
33
55
Aude Biannic (Fra) Movistar Team
56
Millie Couzens (Gbr) Fenix-Premier Tech
41
57
Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility
54
58
Rosa Klöser (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto
59
Agnieszka Skalniak-Sójka (Pol) Canyon//Sram Zondacrypto
60
Linda Zanetti (Sui) Uno-X Mobility
61
Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl
+1:16
62
Mackenzie Coupland (Aus) Liv-Alula-Jayco
+1:53
63
Alison Avoine (Fra) Ma Petite Entreprise
+3:13
64
Alison Jackson (Can) St Michel - Preference Home - Auber93
65
Lauren Bates (Aus) Minimax Cycling Team
66
Britt De Grave (Ned) Citymesh - Customm Pro Cycling Team
67
Ilona Rouat (Fra) Ma Petite Entreprise
68
Romina Hinojosa Cruz (Mex) Lotto Intermarche Ladies
69
Alberte Greve (Den) Uno-X Mobility
70
Elyne Roussel (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93
71
Nienke Veenhoven (Ned) Team Visma | Lease A Bike
72
Cleo Kiekens (Bel) Citymesh - Customm Pro Cycling Team
73
Febe Jooris (Bel) Uae Team Adq
74
Celia Le Mouel (Fra) Ma Petite Entreprise
75
Florien Bolks (Ned) Volkerwessels Cycling Team
76
Carina Schrempf (Aut) Fenix-Premier Tech
77
Georgia Baker (Aus) Liv-Alula-Jayco
78
Martina Fidanza (Ita) Team Visma | Lease A Bike
79
Audrey De Keersmaeker (Bel) Team Picnic Postnl
80
Babette Van Der Wolf (Ned) Ef Education - Oatly
+3:19
81
Lauretta Hanson (Aus) Lidl - Trek
82
Lonneke Uneken (Ned) Volkerwessels Cycling Team
+3:21
83
Nicole Steigenga (Ned) Ag Insurance - Soudal Team
84
Amalie Dideriksen (Den) Cofidis Women Team
85
Marion Borras (Fra) Cofidis Women Team
86
Juliana Londoño David (Col) Team Picnic Postnl
+6:08
87
Camilla Rånes Bye (Nor) Minimax Cycling Team
88
|
Anya Louw (Aus) Ag Insurance - Soudal Team
|
|
+6:12
|
|
|
89
|
|
Jade Wiel (Fra) Fdj United - Suez
|
|
|
|
|
90
|
|
Kathrin Schweinberger (Aut) Human Powered Health
|
|
|
|
|
91
|
|
Gwen Nothum (Lux) Minimax Cycling Team
|
|
|
|
|
92
|
|
Sterre Vervloet (Bel) Lotto Intermarche Ladies
|
|
|
|
|
93
|
|
Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime
|
|
|
|
|
94
|
|
Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
|
|
+7:47
|
|
|
95
|
|
Bodine Vollering (Ned) Volkerwessels Cycling Team
|
|
|
|
|
96
|
|
Lea Lin Teutenberg (Ger) Lotto Intermarche Ladies
|
|
|
|
|
97
|
|
Katia Ragusa (Ita) Human Powered Health
|
|
|
|
|
98
|
|
Catalina Soto Campos (Chi) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
|
|
|
|
|
99
|
|
Idoia Eraso Lasa (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
|
|
|
|
|
100
|
|
Margot Marasco (Fra) Ma Petite Entreprise
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Rachele Barbieri (Ita) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Auke De Buysser (Bel) Ef Education - Oatly
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Mirre Knaven (Ned) Ef Education - Oatly
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Caoimhe O Brien (Irl) Ef Education - Oatly
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Iurani Blanco Calbet (Esp) Human Powered Health
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Sheyla Gutierrez Ruiz (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Anniina Ahtosalo (Fin) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Robyn Clay (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Valentine Fortin (Fra) Cofidis Women Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Yonna Van Dam (Ned) Citymesh - Customm Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Femke Van Goethem (Bel) Citymesh - Customm Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Lani Wittevrongel (Bel) Lotto Intermarche Ladies
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Carys Lloyd (Gbr) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Heidi Antikainen (Fin) Minimax Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Julie Stockman (Bel) Citymesh - Customm Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jony Van Den Eijnden (Ned) Citymesh - Customm Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Karolina Kumiega (Pol) St Michel - Preference Home - Auber93
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alana Castrique (Bel) Ag Insurance - Soudal Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Eloise Camire (Can) Minimax Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Premier Tech
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Fauve Bastiaenssen (Bel) Ag Insurance - Soudal Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Maggie Coles-Lyster (Can) Human Powered Health
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Clémence Chereau (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Maria Martins (Por) Canyon//Sram Zondacrypto
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Cristina Tonetti (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Francesca Pellegrini (Ita) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Sara Fiorin (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Noemie Abgrall (Fra) Ma Petite Entreprise
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Eglantine Rayer Girault (Fra) Fdj United - Suez
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Floortje Mackaij (Ned) Movistar Team
|
|
|
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (243)